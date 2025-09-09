"Nitro" to znany od lat w polskim Internecie youtuber, patostreamer oraz uczestnik walk freakfightowych. Choć tym ostatnim mianem od dłuższego już czasu nie można go w sumie określić. Sergiusz Górski ma na koncie dwa pojedynki w kickboxingu dla federacji Fame MMA. Oba odbyły się w 2022 roku i oba przegrał. Najpierw na Fame MMA 13 wypunktował go Paweł "Unboxall" Smektalski, a potem na Fame MMA 14 już w I rundzie padł pod ciosami Marcina "Xayoo" Majkuta. Tyle jeśli chodzi o powiązania Górskiego ze sportem.

"Nitro" wypalił o Annie Lewandowskiej

Na kanale zurnalistapl na YouTube pojawił się niedawno długi wywiad z "Nitro". Mowa była m.in. o jego karierze w Internecie, walkach freakfightowych czy o preferencjach politycznych Górskiego. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat znanych postaci i ich wizerunku. Właśnie wtedy "Nitro" postanowił bezpardonowo zaatakować Annę Lewandowską. Już wcześniej wypowiadał się on bardzo negatywnie na temat żony Roberta Lewandowskiego. Jak widać, jego zdanie nie uległo zmianie.

- W swojej opinii [twierdzisz, że - przyp. red.]największym problemem Ani Lewandowskiej jest to, że ona myśli, że coś osiągnęła, a ty mówisz, że osiągnęła tylko to, że ma na nazwisko Lewandowska i że jest wieśniarą - powiedział wprost prowadzący pod pseudonimem "Żurnalista".

- Największym sukcesem Ani Lewandowskiej jest nazwisko Lewandowska. Ja tak uważam. Robert bez Ani jest Robertem Lewandowskim. Królem strzelców, aspirującym do Złotej Piłki, jednym z kilku najlepszych zawodników w ostatnich latach, jak nie ogólnie w historii piłki nożnej. Ania Lewandowska wcześniej była... kimś, nie wiem, kimś tam była - odpowiedział "Nitro".

Doprecyzowując wypowiedź Górskiego, Anna z Robertem są małżeństwem od 2013 roku. Lewandowska miała już wówczas na koncie m.in. srebrny i brązowy medal mistrzostw świata w karate, a w tym samym sporcie była też już dwukrotną mistrzynią Europy oraz wielokrotną medalistką mistrzostw Polski (we wszystkich kolorach). Także w rzeczy samej była kimś.

