Adamek wypalił bez zastanowienia do syna Nawrockiego. Reakcja mówi wszystko

Tomasz Adamek był jedną z największych gwiazd gali FAME 27: Kingdom, która odbyła się w minioną sobotę w Gliwicach. W walce wieczoru zmierzył się z Roberto Soldiciem. Ostatecznie zwycięstwa odnieść się nie udało. Starcie było zakontraktowane na osiem rund, ale panowie stoczyli tylko dwie. Chorwat od początku był bardziej aktywny, trafiał "Górala" ciosami, po których ten dwukrotnie upadał. Finalnie sędzia przerwał walkę. 48-latek zaliczył porażkę, ale nie tylko o jego rozczarowującym występie mówi się w social mediach. Okazało się, że zaliczył też sporą wpadkę jeszcze przed wejściem do ringu.

Tomasz Adamek zaliczył wpadkę. Internauci od razu wychwycili

Jednym z niespodziewanych gości na gali w Gliwicach był Daniel Nawrocki, pasierb nowego prezydenta RP Karola Nawrockiego. Pojawił się on m.in. w media roomie. Udał się też do szatni Adamka, gdzie zamienił z nim kilka zdań, a nagranie z tej sytuacji już trafiło do sieci i wywołało spore poruszenie. Powód? Już na wstępie Adamek się nie popisał. Co takiego zrobił?

- Dzień dobry mistrzu, bardzo mi miło, Daniel Nawrocki - zaczął 22-latek. Na odpowiedź pięściarza długo czekać nie trzeba było. - Podobny do ojca. Pozdrów tatę - wypalił, co wywołało delikatnie zmieszanie u rozmówcy. Dlaczego? Raczej małoprawdopodobne jest, by Daniel Nawrocki był podobny do Karola Nawrockiego. W końcu nie jest on jego biologicznym synem, a dzieckiem żony Marty z poprzedniego związku. Ten błąd Adamka natychmiast wychwycili internauci. "'Podobny do ojca' toś doj***ł Adamek", "Adamek nawet nie wie że Nawrocki to nie ojciec Daniela", "Podobny do ojca a to jego przyszywany syn hahaha" - śmiali się użytkownicy X.

Ta wpadka nie wpłynęła jednak na przebieg rozmowy Adamka z Nawrockim i ci dalej prowadzili konwersację. Dyskutowali m.in. o emocjach przed walką. - Życzę powodzenia. Trzymam kciuki i wszystkiego dobrego. Z Bogiem - powiedział na koniec Nawrocki, który jak wiadomo nie od dziś, interesuje się boksem. Obecnie stara się rozwijać karierę dziennikarską i nie tak dawno miał okazję przeprowadzić wywiad m.in. z Dariuszem Michalczewskim.

Adamek zapowiada pożegnanie z boksem?

A co dalej z Adamkiem? Najpewniej walka na gali FAME była jego ostatnią w karierze. Taką deklarację złożył po porażce z Soldiciem. - Byłem przygotowany dobrze, nie ma co szukać, co zrobiłem źle. Dostałem lufę i po herbacie. To jest waga ciężka. Moja przygoda kończy się z FAME. Jestem wyrwany z emerytury i mogłem pokazać się polskim kibicom. Dziękuję FAME, wszystkim sponsorom. Siedziałem w domu w Stanach Zjednoczonych i nic nie robiłem. Mieliśmy przygodę. Najważniejsze, że jestem zdrowy, głowę mam dobrą. Trzeba zająć się Dorotką i domem - zapowiadał.

