Artur Szpilka rezygnuje. Będzie mu tego brakować

Artur Szpilka od trzech lat walczy w federacji KSW. W oktagonie zadebiutował w czerwcu 2022, gdy pokonał Serhija Radczenkę. Później pokonał Mariusza Pudzianowskiego i przegrał z Arkadiuszem Wrzoskiem. Z kolei w kwietniu na gali KSW 105 odniósł kolejne zwycięstwo. Poddał Holendra Errola Zimmermana. W tym roku czekać go będzie jeszcze jeden pojedynek.

Jasna deklaracja Szpilki przed walką w KSW. Będzie mu tego brakować

Jak ogłosiła federacja KSW w mediach społecznościowych, Szpilka będzie jedną z głównych gwiazd gali XTB KSW 113, która odbędzie się 20 grudnia w Atlas Arenie w Łodzi. Nadal nie wiadomo jednak, kto będzie jego rywalem. Mimo to były pięściarz już zamierza w pełni skupić się na przygotowaniach.

Dał o tym znać w poniedziałek. Wówczas zamieścił na InstaStories nagranie z kortu tenisowego. Od razu pochwalił się, że wcześniej wygrał na nim mecz z trenerem Hubertem "Kostką" Miękiną 6:4, 6:4, 6:0, który "za karę" musiał pozamiatać. Po wszystkim Szpilka ogłosił, że do czasu walki nie będzie już grał w tenisa. - Odstawiam rakietę na kołek. Pokonałem Piotrusia, pokonałem "Kostusia", a Przemcio wolał pojechać na US Open - powiedział na wideo.

Artur Szpilka odwiesił rakietę na kołek. Wszystko pokazał

Jak zapowiedział, tak zrobił. W kolejnym, dość humorystycznym nagraniu pokazał, jak zawiesza rakietę tenisową na wieszaku. - Tak jak mówiłem, rakieta na kołek do walki. PS. Widzimy się 20 grudnia w Łodzi - napisał.

Artur Szpilka https://www.instagram.com/stories/artur_szpilka/3717225291651916226/

Dla Artura Szpilki rozstanie z tenisem z pewnością będzie sporym wyzwaniem. Ostatnio ten sport stał się jego prawdziwą pasją. Od niedawna chętnie chwali się swoimi poczynaniami na korcie w mediach społecznościowych. W lipcu miał nawet okazję pograć z Jerzym Janowiczem. Były półfinalista Wimbledonu nie dał mu jednak żadnych szans i pokonał go 6:0, 6:0.

