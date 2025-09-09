Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Artur Szpilka rezygnuje. Będzie mu tego brakować
Artur Szpilka wraca do KSW! Przed tygodniem organizacja zapowiedziała, że były pięściarz będzie gwiazdą gali KSW 113, która odbędzie się 20 grudnia w Atlas Arenie w Łodzi. Pozostały mu zatem trzy miesiące na przygotowania i zamierza podejść do nich bardzo poważnie. W poniedziałek zapowiedział nawet, że specjalnie zrezygnuje z jednej z ulubionych aktywności.
Artur Szpilka
https://www.instagram.com/stories/artur_szpilka/3717195764221505970/

Artur Szpilka od trzech lat walczy w federacji KSW. W oktagonie zadebiutował w czerwcu 2022, gdy pokonał Serhija Radczenkę. Później pokonał Mariusza Pudzianowskiego i przegrał z Arkadiuszem Wrzoskiem. Z kolei w kwietniu na gali KSW 105 odniósł kolejne zwycięstwo. Poddał Holendra Errola Zimmermana. W tym roku czekać go będzie jeszcze jeden pojedynek. 

Zobacz wideo Robert Lewandowski podsumował Jana Urbana! Bardzo ważne słowa kapitana

Jasna deklaracja Szpilki przed walką w KSW. Będzie mu tego brakować

Jak ogłosiła federacja KSW w mediach społecznościowych, Szpilka będzie jedną z głównych gwiazd gali XTB KSW 113, która odbędzie się 20 grudnia w Atlas Arenie w Łodzi. Nadal nie wiadomo jednak, kto będzie jego rywalem. Mimo to były pięściarz już zamierza w pełni skupić się na przygotowaniach.

 

Dał o tym znać w poniedziałek. Wówczas zamieścił na InstaStories nagranie z kortu tenisowego. Od razu pochwalił się, że wcześniej wygrał na nim mecz z trenerem Hubertem "Kostką" Miękiną 6:4, 6:4, 6:0, który "za karę" musiał pozamiatać. Po wszystkim Szpilka ogłosił, że do czasu walki nie będzie już grał w tenisa. - Odstawiam rakietę na kołek. Pokonałem Piotrusia, pokonałem "Kostusia", a Przemcio wolał pojechać na US Open - powiedział na wideo.

Artur Szpilka odwiesił rakietę na kołek. Wszystko pokazał

Jak zapowiedział, tak zrobił. W kolejnym, dość humorystycznym nagraniu pokazał, jak zawiesza rakietę tenisową na wieszaku. - Tak jak mówiłem, rakieta na kołek do walki. PS. Widzimy się 20 grudnia w Łodzi - napisał.

Artur Szpilka
Artur Szpilkahttps://www.instagram.com/stories/artur_szpilka/3717225291651916226/

Dla Artura Szpilki rozstanie z tenisem z pewnością będzie sporym wyzwaniem. Ostatnio ten sport stał się jego prawdziwą pasją. Od niedawna chętnie chwali się swoimi poczynaniami na korcie w mediach społecznościowych. W lipcu miał nawet okazję pograć z Jerzym Janowiczem. Były półfinalista Wimbledonu nie dał mu jednak żadnych szans i pokonał go 6:0, 6:0.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: