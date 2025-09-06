Koncert Polki podczas MŚ. Co za zwycięstwo!

W sobotę mistrzostwa świata rozpoczęły nasze nadzieje medalowe w postaci Natalii Kuczewskiej i Anety Rygielskiej. Pierwsza z wymienionych pięściarek, mimo świetnego początku, niestety przegrała swoją walkę (kat. 51 kg) z Irismar Cardozo i pożegnała się z marzeniami o podium. Czekaliśmy zatem, co pokaże druga z Polek. I w tym przypadku możemy mówić o wielkim zwycięstwie.

Rygielska zmiażdżyła przeciwniczkę

Dotychczas podczas turnieju w Liverpoolu mało mieliśmy "polskich" zwycięstw, ale Rygielska startująca w kategorii do 60 kg postanowiła poprawić nam humory. Już w pierwszej rundzie pokazała rywalce, kto rządzi w ringu. Efektowny był w szczególności lewy prosty w szczękę Sanju Sanju na samym początku. Reprezentantka Indii pod koniec rundy starała się wykorzystać chwilowy moment pasywności ze strony naszej zawodniczki, ale nie miało to miejsca.

W drugiej rundzie Rygielska dała pokaz swoich umiejętności. To był prawdziwy taniec w ringu. Sanju Sanju nie miała nic do powiedzenia, a 30-latka tylko punktowała przeciwniczkę. Wówczas u wszystkich sędziów Polka prowadziła na kartach punktowych 20-18. Było jasne, że tylko kataklizm może jej zabrać awans do 1/8 finału.

Pięściarka z Indii w ostatniej odsłonie rywalizacji mocno ruszyła na Rygielską. To było jednak chwilowe natarcie. W końcówce walki ewidentnie Sanju opadła z sił, a Polka wiedziała, że trzeba to wykorzystać. Dała sędziom podstawy do tego, by tę rundę także przydzielić na jej korzyść.

I tak też się stało. Rygielska zwyciężyła 5:0 i 30:27 u wszystkich arbitrów. Mówimy zatem o awansie w kapitalnym stylu.

Rygielska chce dołożyć kolejny sukces

W kuluarach pojawiały się informacje, że Rygielska jest w bardzo dobrej formie przed mistrzostwami świata w Liverpoolu. W tym roku torunianka wywalczyła już srebro i brąz Pucharu Świata (odpowiednio na zawodach w Brazylii i w Polsce). Teraz marzy o życiowym osiągnięciu, jakim byłby krążek światowego czempionatu.

Do tego jeszcze daleka droga. W 1/8 finału rywalką naszej reprezentantki będzie Amerykanka Jajaira Gonzalez. Co ciekawe, podczas niedawno rozgrywanego turnieju Pucharu Świata w Astanie tę pięściarkę pokonała Sanju.

