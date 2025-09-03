Powrót na stronę główną
Tak wygląda drabinka Szeremety na MŚ. Może być wielki rewanż!
Julia Szeremeta nie ukrywała, że jej celem w 2025 roku jest złoty medal mistrzostw świata. Polka jest już Liverpoolu, gdzie odbędzie się najważniejszy turniej w tym sezonie. Poznała przy tym rywalki, z którymi może zmierzyć się w drodze - oby - po krążek z najcenniejszego kruszcu.
Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Reprezentacja Polski jest już w Liverpoolu, gdzie w dniach 4-14 września odbędą się mistrzostwa świata w boksie olimpijskim organizowane przez federację World Boxing. Nie ma wątpliwości, że największą polską nadzieją na medal jest wicemistrzyni olimpijska z Paryża - Julia Szeremeta w wadze do 57 kilogramów. - Zamierzam wrócić do kraju z ręką uniesioną ku górze i złotym medalem - zapowiedziała pięściarka w rozmowie z Polsatem Sport.

Julia Szeremeta poznała rywalki w walce o mistrzostwo świata

W środę odbyło się losowanie drabinki turniejowej. Julia Szeremeta w pierwszej rundzie ma wolny los i rywalizację rozpocznie od drugiej (1/8 finału). Nasza pięściarka jest turniejową jedynką z racji wicemistrzostwa olimpijskiego i nieobecności Lin Yu-Ting z powodu testów płci. Polka zmierzy się w drugiej rundzie z lepszą z pary Satsuki Yoshizawa (Japonia) - Yan Cai (Chiny). 

Polka powinna być zdecydowaną faworytką swojej połowy drabinki, gdyż w tej drugiej jest o wiele ciekawiej. W niej znajduje się brązowa medalistka z Paryża Turczynka Esra Yildiz Kharaman oraz Brazylijka Jucielen Romeu. To właśnie z Romeu Szeremeta przegrała w kwietniu bieżącego roku w finale Pucharu Świata w Brazylii niejednogłośnie na punkty. Kto wie, być może nasza pięściarka będzie miała okazję do rewanżu w finale mistrzostw świata. Nikt by na taki scenariusz nie narzekał. 

Drabinka mistrzostw świata w kategorii do 57 kilogramów:

Drabinka mistrzostw świata w kat. 57 kg
Drabinka mistrzostw świata w kat. 57 kgfot. YT @officialworldboxing

Pierwszą walkę na mistrzostwach świata Julia Szeremeta stoczy w niedzielę 7 września. 

