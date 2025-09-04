Oto nowa Julia Szeremeta? Boją się jej nawet chłopaki. "Bardzo mocno bije"

Już w czwartek, 4 września rozpoczną się mistrzostwa świata w boksie. Wśród uczestniczek turnieju pań w kategorii do 57 kg będzie wicemistrzyni olimpijska, odkrycie tej imprezy - Julia Szeremeta. - Zamierzam wrócić do kraju z ręką uniesioną ku górze i złotym medalem - przyznała Szeremeta w rozmowie z Polsatem Sport.

Oto nowa Julia Szeremeta?

Oprócz Szeremety wystartuje jeszcze dziewięć reprezentantek Polski. Są to: Angelika Krysztoforska (48 kg), Natalia Kuczewska (51 kg), Wiktoria Rogalińska (54 kg), Aneta Rygielska (60 kg), Kinga Krówka (65 kg), Barbara Marcinkowska (70 kg), Oliwia Toborek (75 kg), Emila Koterska (80 kg) oraz Agata Kaczmarska (+80 kg).

Na temat ich szans wypowiedział się Andrzej Kostyra, dziennikarz i komentator sportowy, specjalizujący się w boksie i futbolu amerykańskim.

- Szeremeta jest przede wszystkim, ale nie tylko ona. W zasadzie wszystkie nasze zawodniczki mają szanse na medal. W sumie to dziesięć medalowych szans - powiedział Kostyra w rozmowie z Polsatem Sport.

Chwalił on Barbarę Marcinkowską, która już teraz jest porównywana do Julii Szeremety. W tym sezonie wygrała ona Puchar Świata w Brazylii.

- Ona bardzo mocno bije. Jej trener mówi, że chłopaki po treningach z nią mówią, że nie jest przyjemnie dostać od tej Baśki. Nie będę tu wymieniał wszystkich nazwisk, ale naprawdę każda z naszych może wrócić do Polski z medalem. Łatwo jednak nie będzie, bo niemal w każdej kategorii jest przynajmniej osiem zawodniczek wysokiej klasy. To nie jest zatem tak, że nie ma z kim przegrać. Szeremeta też może przegrać - dodał Kostyra.

Mistrzostwa świata w boksie będzie można oglądać na antenach Polsatu.

