Wszyscy czekają na walkę Szeremety, a tu koncert Polki. To była demolka

Reprezentacja Polski jest już w Liverpoolu, gdzie w dniach 4-14 września odbywają się mistrzostwa świata w boksie olimpijskim organizowane przez federację World Boxing. Do miasta Beatlesów udało się aż dziesięć polskich pięściarek na czele z Julią Szeremetą (57 kg): Angelika Krysztoforska (48 kg), Natalia Kuczewska (51 kg), Wiktoria Rogalińska (54 kg), Aneta Rygielska (60 kg), Kinga Krówka (65 kg), Barbara Marcinkowska (70 kg), Oliwia Toborek (75 kg), Emila Koterska (80 kg) oraz Agata Kaczmarska (+80 kg).

Fantastyczny występ Kingi Krówki na start mistrzostw świata

W piątkowe popołudnie w pierwszej rundzie wystąpiła Kinga Krówka, która zmierzyła się z Nowozelandką Jordan Wilson. Co można napisać o tej walce? Trwała zaledwie 155 sekund! Nasza pięściarka zaprezentowała wspaniały, ofensywny boks. Walcząca z odwrotnej pozycji Krówka siała spustoszenie potężnymi uderzeniami z lewej ręki, z którymi nie mogła sobie w żaden sposób poradzić Wilson. Nowozelandka była trzy razy liczona i po tym sędzia przerwał walkę i tym samym Kinga Krówka w piorunujący sposób zameldowała się w drugiej rundzie mistrzostw świata!

"WOW, ALEŻ WEJŚCIE. Kinga Krówka z przytupem rozpoczęła mistrzostwa świata. W pierwszej rundzie nasza 18-latka zastopowała Jordan Wilson. Potężne bombardowanie. Gratulacje" - napisał Piotr Jagiełło z TVP Sport.

W drugiej rundzie (1/8 finału) Kinga Krówka skrzyżuje rękawice ze Szkotką Caitlin Rainey. To starcie odbędzie się w poniedziałek 8 września o godz. 19:30.

A Julia Szeremeta? Nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża w pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej skrzyżuje rękawice z Chinką Yan Cai, która w pierwszej jednogłośnie pokonała na punkty Japonkę Satsuki Yoshizawę. Walka Szeremeta - Cai zaplanowana jest na niedzielę 7 września o godz. 19:00.

