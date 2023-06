Wszystko jasne ws. Hamiltona. Jasny komunikat szefa Mercedesa

Lewis Hamilton to jeden z najbardziej utytułowanych kierowców w historii Formuły 1. Brytyjczyk zdobył siedem tytułów mistrzowskich, czyli tyle samo, co legendarny Michael Schumacher. Od początku sezonu 2022 Mercedes, którego Hamilton jest kierowcą, nie jest już najszybszym zespołem w stawce. Mniej zwycięstw i gorsze wyniki zespołu z Brackley tylko sprawiały, że plotki o ewentualnej zmianie zespołu przez Hamiltona zaczęły przybierać na sile. W ostatnich tygodniach było szczególnie głośno o możliwych przenosinach do Ferrari. Czy Brytyjczyk zostanie w Mercedesie?

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Hamilton przedłuży kontrakt z Mercedesem. "Staramy się"

Obecny kontrakt Hamiltona z Mercedesem wygasa z końcem sezonu 2023. Wiele wskazuje na to, że ta współpraca nadal będzie trwać, na co wskazują wypowiedzi Toto Wolffa w programie "Squawk on the Street". Zdaniem Austriaka ogłoszenie porozumienia to kwestia dni, a nie tygodni. - To wydarzy się wkrótce. Bardzo się staramy, by udało się to załatwić przed Grand Prix Kanady. Zobaczę się z nim dzisiaj i być może o tym pogadamy. Z perspektywy zespołu, Lewis i Mercedes mają za sobą długą historię. On nigdy nie ścigał się dla innej marki, niż Mercedes - powiedział.

Hamilton na bazie obecnej umowy zarabia około 40-45 mln dolarów za sezon i raczej nie chciałby, by na nowym kontrakcie doszło do sporej obniżki. Jak do tego podchodzi szef Mercedesa? - Mamy tak dobre relacje, że boimy się momentu, w którym musimy rozmawiać o pieniądzach. Lewis to najważniejsza osobowość w tym sporcie. Jest wszechstronny na torze i poza nim, więc musimy go zatrzymać w tym sporcie na tak długo, jak to możliwe - dodał. Hamilton jest kierowcą Mercedesa od 2013 roku. Wcześniej, bo w latach 2007-2012 występował w barwach McLarena.

Słowa Wolffa o nowym kontrakcie Hamiltona sugerują, że oficjalny komunikat w tej sprawie powinien się pojawić w tym tygodniu. Grand Prix Kanady odbędzie się w niedzielę 18 czerwca o godz. 20:00. W piątek i sobotę czekają nas trzy sesje treningowe oraz kwalifikacje. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że ten weekend mógłby zostać odwołany ze względu na ogromne pożary w prowincji Quebec. Gdyby do tego doszło, kierowcy wrócą do rywalizacji na przełomie czerwca i lipca w Austrii.