Fernando Alonso znalazł nową miłość. Była żoną piłkarza FC Barcelony

Ostatnie miesiące przyniosły dużo zmian w życiu Fernando Alonso. W sezonie 2023 Hiszpan dołączył do ekipy Aston Martin, w której radzi sobie znakomicie. 41-latek kończył pięć z sześciu tegorocznych wyścigów na podium, co plasuje go na trzeciej lokacie w klasyfikacji generalnej. Do sporych zmian doszło też w życiu prywatnym Alonso, o czym donoszą zagraniczne media.

Media: Fernando Alonso znalazł nową dziewczynę. To była żona Marka Bartry

Po Grand Prix Australii świat obiegła informacja o rozstaniu Alonso z Andreą Schlager. Para spotykała się przez rok. "Pragniemy Wam przekazać, że nasz związek dobiegł końca. Mieliśmy to szczęście, że spędziliśmy ze sobą cudowny czas. Będziemy kontynuować naszą znajomość, ale w innej formie" - pisała dziennikarka w mediach społecznościowych.

Jak donosi hiszpański magazyn "Hola", Alonso szybko znalazł nową partnerkę. To Melissa Jimenez, piękna dziennikarka stacji DAZN, która relacjonuje zmagania F1. Choć żadna ze stron nie potwierdziła oficjalnie doniesień mediów, to zdradzić miało ich zdjęcie, zrobione przez jednego z fanów przed Instytutem Oceanicznym w Monako, o którym pisze "Marca". Na pierwszym planie widać było Alonso i kibica, a w tle stała Jimenez wraz z córką, co podsyciło plotki.

Według informacji przekazanych przez "Hola" para spotyka się już od dwóch miesięcy. Zdążyli też poznać swoje rodziny. Dziennikarze donoszą, że Alonso znalazł nawet wspólny język z ojcem partnerki, który także jest związany ze światem motoryzacji - Antonio Jimenez to główny inżynier zespołu Aprillia w MotoGP.

W przeszłości dziennikarka pozostawała w związku małżeńskim z Markiem Bartrą, byłym piłkarzem FC Barcelony. Para doczekała się trójki dzieci, dwóch córek i syna. Pod koniec 2021 roku Jimenez i Bartra zadecydowali o rozstaniu.

Błąd pozbawił Alonso szans na zwycięstwo w GP Monako

W poprzedni weekend kierowcy F1 rywalizowali w GP Monako. Najszybszy był Max Verstappen, a tuż za nim uplasował się Alonso. W wyścigu główną rolę odegrała pogoda. W połowie dystansu nad tor nadciągnął deszcz. Wówczas Aston Martin ściągnął Hiszpana do boksu, ale założył mu opony na... suchą nawierzchnię, co było błędem. Po chwili kierowca znów zawitał w alei serwisowej i tym razem otrzymał opony na mokry tor, tracąc około 20 sekund. Niewykluczone, że gdyby ekipa nie pomyliła się za pierwszym razem, wówczas Hiszpan cieszyłby się ze zwycięstwa.

Kolejny wyścig F1 zaplanowano na 4 czerwca. Wówczas kierowcy zmierzą się na Circuit de Barcelona-Catalunya. Alonso z pewnością powalczy o podium przed własną publicznością.