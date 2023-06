Gwiazdy z wizytą na GP Hiszpanii. Nie tylko Lewandowski zawitał do boksu Ferrari [WIDEO]

W ten weekend Formuła 1 zawitała do Hiszpanii, rywalizacja odbywa się na Circuit de Catalunya w Montmelo. W sobotę odbyły się kwalifikacje, w których triumfował Max Verstappen (Red Bull), drugi był Carlos Sainz (Ferrari), a trzeci Brytyjczyk Lando Norris (McLaren).

Robert Lewandowski zawitał na Grand Prix Hiszpanii

Przy okazji tego wydarzenia pojawiło się kilku rozpoznawalnych gości. Jednym z nich był Robert Lewandowski, który niebawem zakończy debiutancki sezon w lidze hiszpańskiej. Przed nim spotkanie z Celtą Vigo, ale jego zespół już od kilku kolejek ma zapewnione mistrzostwo kraju. Mimo to Polak będzie chciał strzelić kolejne gole, które przybliżą go do korony króla strzelców.

Lewandowski pojawił się w padoku, wywołując przy tym niemałe poruszenie. Tam rozmawiał z członkami zespołu Ferrari, a następnie zasiadł w boksie Włochów. Nagranie z nim w roli głównej opublikował kataloński dziennik "Sport".

Obecność napastnika przyniosła szczęście Sainzowi, który uzyskał najlepszy w tym roku wynik w kwalifikacjach. Inaczej było w przypadku Charles'a Leclerca, drugiego z kierowców Ferrari, który był dopiero 19.

Nie tylko Lewandowski. Daniił Miedwiediew w boksie Ferrari

Poza Lewandowskim w boksie włoskiego zespołu pojawił się rosyjski tenisista Daniił Miedwiediew (2. ATP). Mógł on sobie na to pozwolić, gdyż już w I rundzie odpadł z wielkoszlemowego Roland Garros po sensacyjnej porażce 6:7, 7:6, 6:2, 3:6, 4:6 z Brazylijczykiem Thiago Seybothem Wildem (172. ATP).

Niedzielny wyścig o Grand Prix Hiszpanii rozpocznie się o godzinie 15:00. W zeszłym roku triumfował Verstappen, drugi był Meksykanin Sergio Perez, a trzeci Brytyjczyk George Russell.