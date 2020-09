Szef Mercedesa zaskoczył ws. transferu Sebastiana Vettela

Przed Grand Prix Toskanii potwierdzono, że Niemiec pozostanie w stawce na kolejne lata jako kierowca Astona Martina. Brytyjski producent zaangażuje się w Formułę 1 na bazie Racing Point, co było jedną z pierwszych decyzji po zmianie struktury właścicielskiej. Pod koniec stycznia udziały Astona przejął Lawrence Stroll, natomiast kilka tygodni później mniejszościowy pakiet znalazł się pod kontrolą Toto Wolffa.

Co z przyszłością Vettela?

Austriak zapytany, co dla niego jako udziałowca producenta oznacza angaż Vettela, odpowiedział: Posiadam udziały w Astonie Martinie, więc z tej perspektywy to świetna wiadomość. Właściwie gdyby miał odejść z Formuły 1, to sport straciłby wielu kibiców w Niemczech, a jest to dla nas ważny rynek. Seb to drugi najbardziej utytułowany kierowca minionej dekady. Ważne jest, by utrzymać kogoś takiego i nie pozwolić mu na odejście z Formuły 1 w istotnym okresie. Poza tym wniesie on do Astona Martina gigantyczną wiedzę.

