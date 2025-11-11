Brawo! Niesamowita Justyna Kowalczyk-Tekieli! Wieści nadeszły z Zakopanego

Justyna Kowalczyk-Tekieli to jedna z najwybitniejszych postaci polskiego sportu. Multimedalistka olimpijska, choć zakończyła karierę zawodniczą w 2019 roku, nadal prowadzi aktywny tryb życia. Dowód tego dała w Święto Niepodległości.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem co na to trener

Kowalczyk dała przykład. Tak spędziła Święto Niepodległości

"Start XII Biegu Niepodległości poprzedziło wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Starterem zawodów był Paweł Dziuban, sekretarz Miasta Zakopane. Start i metę zlokalizowano na stadionie przy ul. Orkana [...]. Główne zawody poprzedził też Integracyjny Bieg Niepodległości na 300 metrów Fundacji HANDICAP. Na trasę głównego biegu wyruszyła m. in. mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk i nasz redakcyjny kolega Jan Głąbiński" - napisał "Tygodnik Podhalański".

Relację w mediach społecznościowych Kowalczyk-Tekieli obiegły zdjęcia i nagrania. Wybitna sportsmenka stanęła na podium. "Zawodniczka pokonała bieg na dystansie 5,5 kilometra w czasie 20 minut 12,8 sekundy, wyprzedzając drugą na mecie o dwie minuty!" - tak o wynikach informował "Super Express".

Justyna Kowalczyk-Tekieli z trzech igrzysk olimpijskich przywiozła aż pięć medali. W 2006 roku wywalczyła brąz w biegu na 30 kilometrów stylem dowolnym. Cztery lata później na tym samym dystansie świętowała złoto, srebro w sprincie stylem klasycznym i brąz na 15 kilometrów w biegu łączonym. Bogatą, olimpijską karierę skwitowała złotem na 10 kilometrów stylem klasycznym w 2014 roku.

Nie tak dawno Kowalczyk-Tekieli potwierdziła wspaniałą sportową dyspozycję. W październiku na Sport.pl pisaliśmy o osiągnięciu 42-latki, która zdobyła Wielki Giewont - szczyt w Tatrach Zachodnich o wysokości 1894 m n.p.m.