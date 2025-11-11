Brawo! Niesamowita Justyna Kowalczyk-Tekieli! Wieści nadeszły z Zakopanego

Justyna Kowalczyk-Tekieli to jedna z najwybitniejszych postaci polskiego sportu. Multimedalistka olimpijska, choć zakończyła karierę zawodniczą w 2019 roku, nadal prowadzi aktywny tryb życia. Dowód tego dała w Święto Niepodległości.
"Start XII Biegu Niepodległości poprzedziło wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Starterem zawodów był Paweł Dziuban, sekretarz Miasta Zakopane. Start i metę zlokalizowano na stadionie przy ul. Orkana [...]. Główne zawody poprzedził też Integracyjny Bieg Niepodległości na 300 metrów Fundacji HANDICAP. Na trasę głównego biegu wyruszyła m. in. mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk i nasz redakcyjny kolega Jan Głąbiński" - napisał "Tygodnik Podhalański".
Relację w mediach społecznościowych Kowalczyk-Tekieli obiegły zdjęcia i nagrania. Wybitna sportsmenka stanęła na podium. "Zawodniczka pokonała bieg na dystansie 5,5 kilometra w czasie 20 minut 12,8 sekundy, wyprzedzając drugą na mecie o dwie minuty!" - tak o wynikach informował "Super Express".
Justyna Kowalczyk-Tekieli z trzech igrzysk olimpijskich przywiozła aż pięć medali. W 2006 roku wywalczyła brąz w biegu na 30 kilometrów stylem dowolnym. Cztery lata później na tym samym dystansie świętowała złoto, srebro w sprincie stylem klasycznym i brąz na 15 kilometrów w biegu łączonym. Bogatą, olimpijską karierę skwitowała złotem na 10 kilometrów stylem klasycznym w 2014 roku.
Nie tak dawno Kowalczyk-Tekieli potwierdziła wspaniałą sportową dyspozycję. W październiku na Sport.pl pisaliśmy o osiągnięciu 42-latki, która zdobyła Wielki Giewont - szczyt w Tatrach Zachodnich o wysokości 1894 m n.p.m.
