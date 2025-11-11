Kadrowicz opuścił zgrupowanie, przyszły fatalne wieści. Tyle będzie pauzował

Od kiedy Wojciech Szczęsny zrezygnował z gry w reprezentacji Polski, to Łukasz Skorupski stał się bramkarzem numer jeden w drużynie narodowej. Golkiper rozegrał już łącznie 20 meczów w kadrze - aż 11 z nich od 2024 roku.

Wiadomo co dalej ze Skorupskim. Tyle potrwa jego przerwa od gry

W listopadzie ten bilans się nie zmieni. Skorupski nie zagra w meczach przeciwko Holandii oraz Malcie z powodu urazu, którego doznał podczas spotkania Bologna FC - Napoli. Według pierwszych informacji przerwa polskiego bramkarza od gry miała wynieść około trzech tygodni. Jednak według włoskich mediów Polaka czeka dłuższy odpoczynek od futbolu.

Według "La Gazzetta dello Sport" polski bramkarz przeszedł już badania. I niestety okazuje się, że najpewniej Skorupski będzie gotów do gry dopiero za ok. 45 dni - czyli dopiero pod koniec grudnia. Powrotu Skorupskiego na boisko można spodziewać się więc w meczu ligowym z Sassuolo (28.12) i raczej nie wcześniej.

Reprezentant Polski rozegrał w tym sezonie 14 meczów, w których stracił 15 goli i zachował pięć czystych kont. Skorupski zbiera we Włoszech dobre oceny. Jego kontuzja jest sporym problemem dla klubu - w ostatnim meczu zastąpił go 17-letni Massimo Pessina. Wszystko przez to, że rezerwowy bramkarz - Federico Ravaglia - również wraca do zdrowia po urazie.

W reprezentacji Polski Skorupskiego najpewniej zastąpi Kamil Grabara. Biało-Czerwoni zagrają z Holandią już 14 listopada. Trzy dni później podopiecznych Jana Urbana czeka wyjazdowy mecz z Maltą. Zachęcamy do śledzenia obu spotkań w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.