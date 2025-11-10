Tak Lewandowski napisał historię! Oto co zrobił w Nowym Jorku

Mnóstwo emocji wśród kibiców reprezentacji Polski wzbudził wyjazd Roberta Lewandowskiego do Nowego Jorku. Kapitan reprezentacji Polski opuści bowiem początek zgrupowania kadry przed ważnym meczem z Holandią w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Robert Lewandowski w poniedziałek wieczorem czasu polskiego wziął udział w wyjątkowej ceremonii w USA z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Polak włączył biało-czerwone podświetlenie Empire State Building. Zrobił to z dużym uśmiechem na twarzy. Pierwszy raz w historii ten wieżowiec (jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli nie tylko miasta, ale także całych Stanów Zjednoczonych) był podświetlony w kolorach polskiej flagi.

- To wspaniały dzień. To światło kierowane jest do wszystkich Polaków - w Stanach Zjednoczonych, w Polsce i na całym świecie. Jestem zaszczycony, że mogę być z państwem w tym wyjątkowym dniu. Jest to wielkie wyróżnienie dla wszystkich Polaków i dla całej ojczyzny, że możemy świętować naszą niezależność. Jestem dumny, że jestem Polakiem i mogę reprezentować nasz kraj niezależnie od tego, gdzie gram. Powinniśmy wszyscy razem świętować naszą niezależność - powiedział Lewandowski na konferencji prasowej, cytowany przez Przegląd Sportowy.

Wszystko wskazuje na to, że Lewandowski dopiero w środę odbędzie pierwszy trening z zespołem przed pojedynkiem z Holandią.

Mecz Polska - Holandia rozpocznie się w piątek, 14 listopada o godz. 20.45. Trzy dni później Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Maltą.

