Nieprawdopodobne, o co zapytali Lewandowskiego w USA

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną skończy się po sezonie. W związku z tym zaczęto spekulować, gdzie zagra. Krążą informacje o zainteresowaniu ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej, czy AC Milan. Pojawiły się również plotki nt. potencjalnych przenosin do MLS.

Robert Lewandowski trafi do MLS? Dostał pytanie o grę z Messim

Teraz Robert Lewandowski gościł w Nowym Jorku, gdzie wziął udział w wyjątkowej ceremonii w USA z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Polak włączył biało-czerwone podświetlenie Empire State Building. "Zrobił to z dużym uśmiechem na twarzy. Pierwszy raz w historii ten wieżowiec (jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli nie tylko miasta, ale także całych Stanów Zjednoczonych) był podświetlony w kolorach polskiej flagi" - relacjonował Paweł Matys na łamach Sport.pl.

- Jest mi bardzo miło, jestem bardzo dumny. Nie jest to wyróżnienie dla mnie, ale chyba dla wszystkich Polaków i całej ojczyzny - wyznał w rozmowie z Pawłem Żuchowskim z RMF.

W związku z wizytą w USA i wygasającym kontraktem Polaka zaczęły się spekulacje, czy przy okazji Robert Lewandowski nie przyjechał dodatkowo negocjować z nowym klubem. Pytano go m.in. o Inter Miami, gdzie gra Leo Messi.

Na początku kapitan reprezentacji Polski nie odpowiedział, tylko zareagował z uśmiechem, przechodząc dalej. Później, gdy jeden z kibiców poprosił go o podpisanie kilku koszulek, w końcu odpowiedział: - Wszystko byście łączyli, co? - stwierdził. Następnie wszedł do budynku.

Ostre reakcje na wylot Roberta Lewandowskiego do USA

Wylot Roberta Lewandowskiego do USA spotkał się z mieszaną reakcją, tym bardziej że było to w dniu, kiedy rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni zagrają ważne mecze z Holandią i Maltą w ramach el. MŚ 2026.

- To jest niewyobrażalny skandal. Robert Lewandowski zamiast na zgrupowanie reprezentacji Polski udaje się na event do USA razem ze swoją małżonką - mówił dziennikarz Kanału Sportowego Adam Sławiński.