Justyna Kowalczyk-Tekieli jest najwybitniejszą polską biegaczką narciarską, mającą na koncie wiele sukcesów m.in. cztery kryształowe kule Pucharu Świata, pięć medali olimpijskich, osiem medali mistrzostw świata i cztery zwycięstwa w Tour de Ski. Po zakończeniu kariery (w 2018 roku) była aktywna i nadal startowała w różnych zawodach sportowych. Można było ją zobaczyć m.in. podczas wielu biegów górskich, - m.in.: Ski Classics i Biegu Piastów. We wrześniu 2023 roku Justyna Kowalczyk-Tekieli pochwaliła się w mediach społecznościowych, że wbiegła na Rysy.

Justyna Kowalczyk-Tekieli pochwaliła się w mediach społecznościowych. Oto co zrobiła

Justyna Kowalczyk-Tekieli wciąż trzyma swoją formę sportową. Pod koniec września tego roku pisaliśmy, że dwukrotna złota medalistka igrzysk olimpijskich (Vancouver 2010 i Soczi 2014) wystartowała w Dolomitach w Rosetta Verticale Trail Run. Spisała się świetnie i zajęła drugie miejsce. "To był fantastyczny bieg. GRAZIE [dziękuję, tłum.]" - napisała sportsmenka w mediach społecznościowych.

Teraz Justyna Kowalczyk-Tekieli weszła na Wielki Giewont, szczyt w Tatrach Zachodnich o wysokości 1894 m n.p.m. Uznawany on jest za symbol Zakopanego. Była biegaczka pokazała to w mediach społecznościowych. W krótkim filmiku można zobaczyć piękne widoki z Tatr oraz uśmiechniętą Justynę Kowalczyk-Tekieli.

