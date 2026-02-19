Kolejna olimpijka szuka miłości na igrzyskach. "Czuję się jak w akademiku"

Lilah Fear i Lewis Gibson jechali do Włoch jako jedni z kandydatów do podium w łyżwiarstwie figurowym. Brytyjczycy to w końcu brązowi medaliści ubiegłorocznych mistrzostw świata w konkurencji par tanecznych. Jednak olimpijski lód nie okazał się dla nich łaskawy. Wyspiarska para zajęła dopiero siódme miejsce, a to głównie przez słabiutką postawę w tańcu dowolnym (dopiero 12. nota). Do sklasyfikowanej na trzecim miejscu kanadyjskiej parze Piper Gilles - Paul Poirier zabrakło sporo, bo ponad 13 punktów.
Przyjęli to ze sporym rozczarowaniem. Fear w brytyjskich mediach świeżo po zawodach mówiła o tym, jak o koszmarze. Natomiast gdy emocje już opadły, łyżwiarka udzieliła kolejnego wywiadu, tym razem magazynowi "Hello!". Miała już znacznie lepszy humor, a nawet okazało się, że ma wciąż nadzieję na to, iż tak kompletnie bez niczego do kraju nie wróci. Medalu już nie zdobędzie, ale na szali nadal leży... nowa miłość.
- Byłabym zachwycona, gdyby Kupidynowi udało się mnie ustrzelić. Tutaj jest naprawdę wielu uroczych sportowców. Do tego na najwyższym poziomie i z różnych krajów. Myślę, że wiele osób zawiera tu nowe znajomości. Nowej pary jeszcze nie widziałam, ale to słodkie, gdy dwoje olimpijczyków doświadcza igrzysk jako para - powiedziała Lilah Fear. Brytyjka nie jest jedyną olimpijką, która wyraziła miłosne nadzieje związane z igrzyskami. Wcześniej robiła to także amerykańska saneczkarka Sophia Kirkby. Czy Brytyjce uda się "wręczyć komuś mandacik za przekroczenie piękności", tego nie wiemy. Natomiast pewne jest, że bardzo podoba jej się życie w wiosce olimpijskiej.
- Wiedziałam, że będzie znacznie więcej interakcji niż w Pekinie w 2022 roku, bo wtedy jeszcze był COVID, ale pierwsze dwa dni przekroczyły moje oczekiwania. Wszędzie poznajesz nowych ludzi, setki ludzi siadają razem w jadalni. To niesamowite doświadczenie społeczne. Spotykasz tylu inspirujących sportowców, wymieniasz się przypinkami, bierzesz udział w zabawach z przyjaciółmi. Czuję się jak na obozie wakacyjnym albo w akademiku - podsumowała Brytyjka.