Ależ kara dla Goncalo Feio! Komisja Ligi nie miała litości

Sypią się kary po meczu Radomiaka Radom z Koroną Kielce. Wiadomo już, że Komisja Ligi ukarała radomski zespół. Wymierzono też karę trenerowi Radomiaka, Goncalo Feio. Nie będzie mógł zasiąść na ławce trenerskiej przez długie tygodnie.
Goncalo Feio
fot. screen Canal+Sport

Kary nałożone na Radomiaka po meczu z Koroną to skutek skandalicznych wydarzeń, które miały miejsce po końcowym gwizdku. Jeden z kibiców zaatakował jednego z piłkarzy Korony, gdy zespół celebrował zwycięstwo na terenie rywala. Drugi trafił butelką w głowę dyrektora marketingu. Na Radomiaka nałożono karę grzywny i zakaz wyjazdowy na mecze z Koroną. Do tego zamknięto trybunę rodzinną na radomskim stadionie z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.

Feio ukarany. Długie zawieszenie

Ale nie tylko klub został ukarany. Komisja Ligi zdecydowała także o ukaraniu Goncalo Feio, trenera Radomiaka. Portugalczyk zobaczył czerwoną kartkę w trakcie spotkania za obrażanie zespołu sędziowskiego. Jednak czerwonej kartce się nie skończyło.

Zgodnie z wyrokiem Komisji Ligi Feio został ukarany zawieszeniem aż na pięć spotkań. "Zgodnie z art. 62 par. 3.2. jest to minimalna sankcja meczowa w takim przypadku" - czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie ekstraklasa.org. Oprócz tego na Feio nałożono grzywnę w wysokości 20 tys. zł.

Przypomnijmy, że w protokole sędziowskim zapisano przy decyzji o czerwonej kartce dla Feio, że miał kierować do sędziów "zarzuty o procederze korupcyjnym", mówiąc do nich: "Zapłacili wam!". Według Szymona Janczyka z "Weszło" Feio miał krzyczeć do sędziów: "Ile wam dali?". Nagrania z kamer pokazane w programie Canal+ Sport "Liga+ Extra" potwierdzały zapisy z protokołu.

W związku z zawieszeniem Feio nie będzie mógł zasiąść na ławce podczas meczów Radomiaka Jagiellonią Białystok, Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, Arką Gdynia, GKS-em Katowice i Legią Warszawa, którą prowadził przez ponad rok. Wróci dopiero na starcie z Piastem Gliwice, które będzie ostatnim spotkaniem Radomiaka przed marcową przerwą reprezentacyjną.

W tabeli PKO Ekstraklasy Radomiak Radom zajmuje dziesiąte miejsce z dorobkiem 27 punktów. Ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Tyle samo traci do miejsca dającego europejskie puchary.

