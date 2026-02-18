Ależ kara dla Goncalo Feio! Komisja Ligi nie miała litości

Kary nałożone na Radomiaka po meczu z Koroną to skutek skandalicznych wydarzeń, które miały miejsce po końcowym gwizdku. Jeden z kibiców zaatakował jednego z piłkarzy Korony, gdy zespół celebrował zwycięstwo na terenie rywala. Drugi trafił butelką w głowę dyrektora marketingu. Na Radomiaka nałożono karę grzywny i zakaz wyjazdowy na mecze z Koroną. Do tego zamknięto trybunę rodzinną na radomskim stadionie z warunkowym zawieszeniem wykonania kary.

Feio ukarany. Długie zawieszenie

Ale nie tylko klub został ukarany. Komisja Ligi zdecydowała także o ukaraniu Goncalo Feio, trenera Radomiaka. Portugalczyk zobaczył czerwoną kartkę w trakcie spotkania za obrażanie zespołu sędziowskiego. Jednak czerwonej kartce się nie skończyło.

Zgodnie z wyrokiem Komisji Ligi Feio został ukarany zawieszeniem aż na pięć spotkań. "Zgodnie z art. 62 par. 3.2. jest to minimalna sankcja meczowa w takim przypadku" - czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie ekstraklasa.org. Oprócz tego na Feio nałożono grzywnę w wysokości 20 tys. zł.

Przypomnijmy, że w protokole sędziowskim zapisano przy decyzji o czerwonej kartce dla Feio, że miał kierować do sędziów "zarzuty o procederze korupcyjnym", mówiąc do nich: "Zapłacili wam!". Według Szymona Janczyka z "Weszło" Feio miał krzyczeć do sędziów: "Ile wam dali?". Nagrania z kamer pokazane w programie Canal+ Sport "Liga+ Extra" potwierdzały zapisy z protokołu.

W związku z zawieszeniem Feio nie będzie mógł zasiąść na ławce podczas meczów Radomiaka Jagiellonią Białystok, Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, Arką Gdynia, GKS-em Katowice i Legią Warszawa, którą prowadził przez ponad rok. Wróci dopiero na starcie z Piastem Gliwice, które będzie ostatnim spotkaniem Radomiaka przed marcową przerwą reprezentacyjną.

W tabeli PKO Ekstraklasy Radomiak Radom zajmuje dziesiąte miejsce z dorobkiem 27 punktów. Ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Tyle samo traci do miejsca dającego europejskie puchary.