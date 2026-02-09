Tak olimpijka szuka miłości na igrzyskach. "Najbardziej pożądana panna w wiosce"

Sophia Kirkby jest amerykańską saneczkarką, trzykrotną medalistką mistrzostw świata (brąz w Winterbergu w 2022 r. oraz srebro i brąz w Alternbergu w 2024 r.). Na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo będzie walczyć o kolejne sukcesy. W tym matrymonialny.

Sophia Kirkby przyjechała na igrzyska olimpijskie i szuka partnera

Zawodniczka jeszcze przed przyjazdem do Włoch nie kryła się ze swoimi planami. "Najbardziej pożądana panna w wiosce olimpijskiej przybywa" - taki opis dodała do filmu opublikowanego w czwartek 5 lutego, dzień przed ceremonią otwarcia. Sam wpis też był wymowny: "Nie mogę się doczekać, żeby znaleźć się w wiosce olimpijskiej. Z przyjemnością ogłaszam, że pokażę wam życie olimpijki randkującej na igrzyskach. Bądźcie czujni".

O planach 24-latki poinformowano również na oficjalnym koncie igrzysk na Instagramie. - Jestem singielką i pomyślałam, że to będzie ciekawe dla ludzi, aby zobaczyć randkowanie olimpijki w czasie igrzysk - powiedziała.

Sophia Kirkby daje szansę nie tylko olimpijczykom. Tyle wiadomości dostała

Największe szanse na umówienie się z Kirkby mają inni sportowcy z wioski. Jednak nie tylko oni. - Jeśli nie znajdę olimpijczyków, jestem bardzo otwarta na pójście na randki z kibicami - dodała. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że w trakcie igrzysk wypadają walentynki.

Amerykanka nie może narzekać na brak zainteresowania. W niedzielę, 8 lutego, poinformowała, jak idą sprawy. - Dostałam już 600 wiadomości z prośbą o umówienie się na spotkanie. Zaczynam je czytać, żeby zaplanować spotkanie. To szalone. Doceniam to - ujawniła.

A jak wyglądają plany startowe Sophii Kirkby? Wraz z Chevonne Forgan, w środę, 11 lutego, wystartują one w rywalizacji kobiecych dwójek. (Polskę będą reprezentować Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska).