Tak wygląda klasyfikacja medalowa IO po występie Kurakowej. Oto miejsce Polski

We wtorek 17 lutego reprezentanci Polski nie mieli zbyt wielu szans na medale podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Nie licząc Jekatieriny Kurakowej, która walczyła w programie krótkim w łyżwiarstwie figurowym, to mieliśmy Biało-Czerwonych w kombinacji norweskiej i biathlonie. Wszystko zaczęło się od kombinacji norweskiej, gdzie Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek startowali w konkursie na dużej skoczni, a potem uczestniczyli w biegu na 10 km.

Złoty medal w kombinacji norweskiej wywalczył Norweg Jens Luras Oftebro, który pokonał Austriaka Johannesa Lampartera i Fina Iikkę Herolę. Krzempek zajął 33. miejsce, a Jarząbek uplasował się dwie pozycje niżej.

Później mieliśmy sztafetę mężczyzn 4x7,5 km w biathlonie. Polacy występowali w składzie: Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół. Nasza kadra zajęła 11. miejsce z końcowym czasem 1:23:32.5, tracąc ponad trzy minuty do mistrzowskiej Francji. Tutaj ciężko było oczekiwać walki Polaków o medale, ponieważ nasz kraj, mówiąc bardzo delikatnie, nie jest teraz potentatem w tej dyscyplinie.

Na sam koniec Kurakowa walczyła o awans do programu dowolnego w łyżwiarstwie figurowym, więc nie mogła zdobyć we wtorek medalu w tej konkurencji. Polka pokazała się z dobrej strony, bo uzyskała 60,14 pkt, co jest jej najlepszym rezultatem w tym sezonie. Ostatecznie Kurakowa zajęła 19. miejsce i w czwartek zaprezentuje się w programie dowolnym. Cztery lata temu w Pekinie Kurakowa znalazła się na 12. pozycji, więc być może poprawi ten rezultat w Mediolanie.

Polska znajduje się na 20. miejscu w klasyfikacji medalowej z czterema krążkami. Najwięcej medali we wtorek wywalczyli Niemcy - trzy. Nasi zachodni sąsiedzi zajęli całe podium w bobsleju w dwójce mężczyzn - zawody wygrał duet Johannes Lochner - Georg Fleischhauer.

