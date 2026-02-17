Powrót na stronę główną
Tak wygląda klasyfikacja medalowa IO po występie Kurakowej. Oto miejsce Polski

Dalekie pozycje Polaków w kombinacji norweskiej, nienajlepszy wynik Biało-Czerwonych w sztafecie w biathlonie oraz awans Jekatieriny Kurakowej do programu dowolnego solistek w łyżwiarstwie figurowym - oto bilans Polaków po wtorku na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Tak prezentuje się klasyfikacja medalowa. Polacy cały czas mają cztery medale - trzy srebrne i jeden brązowy.
Jekaterina Kurakowa
https://x.com/Eurosport_PL/status/2019759986784477527

We wtorek 17 lutego reprezentanci Polski nie mieli zbyt wielu szans na medale podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Nie licząc Jekatieriny Kurakowej, która walczyła w programie krótkim w łyżwiarstwie figurowym, to mieliśmy Biało-Czerwonych w kombinacji norweskiej i biathlonie. Wszystko zaczęło się od kombinacji norweskiej, gdzie Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek startowali w konkursie na dużej skoczni, a potem uczestniczyli w biegu na 10 km.

Złoty medal w kombinacji norweskiej wywalczył Norweg Jens Luras Oftebro, który pokonał Austriaka Johannesa Lampartera i Fina Iikkę Herolę. Krzempek zajął 33. miejsce, a Jarząbek uplasował się dwie pozycje niżej.

Później mieliśmy sztafetę mężczyzn 4x7,5 km w biathlonie. Polacy występowali w składzie: Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka i Marcin Zawół. Nasza kadra zajęła 11. miejsce z końcowym czasem 1:23:32.5, tracąc ponad trzy minuty do mistrzowskiej Francji. Tutaj ciężko było oczekiwać walki Polaków o medale, ponieważ nasz kraj, mówiąc bardzo delikatnie, nie jest teraz potentatem w tej dyscyplinie.

Na sam koniec Kurakowa walczyła o awans do programu dowolnego w łyżwiarstwie figurowym, więc nie mogła zdobyć we wtorek medalu w tej konkurencji. Polka pokazała się z dobrej strony, bo uzyskała 60,14 pkt, co jest jej najlepszym rezultatem w tym sezonie. Ostatecznie Kurakowa zajęła 19. miejsce i w czwartek zaprezentuje się w programie dowolnym. Cztery lata temu w Pekinie Kurakowa znalazła się na 12. pozycji, więc być może poprawi ten rezultat w Mediolanie.

Polska znajduje się na 20. miejscu w klasyfikacji medalowej z czterema krążkami. Najwięcej medali we wtorek wywalczyli Niemcy - trzy. Nasi zachodni sąsiedzi zajęli całe podium w bobsleju w dwójce mężczyzn - zawody wygrał duet Johannes Lochner - Georg Fleischhauer.

Klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich po 17 lutego:

  • 1. Norwegia - 31 medali (14 złotych/8 srebrnych/9 brązowych)
  • 2. Włochy - 24 (9/4/11)
  • 3. USA - 21 (6/10/5)
  • 4. Holandia - 13 (6/6/1)
  • 5. Niemcy - 20 (5/8/7)
  • 6. Austria - 17 (5/8/4)
  • 7. Francja - 16 (5/7/4)
  • 8. Szwecja - 12 (5/5/2)
  • 9. Szwajcaria - 10 (5/2/3)
  • 10. Japonia - 19 (4/5/10)
  • 11. Kanada - 12 (3/4/5)
  • 12. Australia - 5 (3/1/1)
  • 13. Wielka Brytania - 3 (3/0/0)
  • 14. Czechy - 4 (2/2/0)
  • 15. Słowenia - 4 (2/1/1)
  • 16. Korea Południowa - 6 (1/2/3)
  • 17. Brazylia - 1 (1/0/0)
  • 17. Kazachstan - 1 (1/0/0)
  • 19. Chiny - 6 (0/3/3)
  • 20. Polska - 4 (0/3/1)
  • 21. Łotwa - 2 (0/1/1)
  • 21. Nowa Zelandia - 2 (0/1/1)
  • 23. Gruzja - 1 (0/1/0)
  • 24. Finlandia - 4 (0/0/4)
  • 25. Bułgaria - 2 (0/0/2)
  • 26. Belgia - 1 (0/0/1)

