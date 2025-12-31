Niebywały wyczyn! Kamiński z synem zdobyli biegun południowy

Marek Kamiński to wybitny polski podróżnik ekstremalny. W 1995 roku jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi bez pomocy z zewnątrz. Biegun północny zdobył 23 maja, a biegun południowy - 27 grudnia. To tylko część z jego osiągnięć.

Niesamowite osiągnięcie polskiego podróżnika

Niedawno wraz z 18-letnim synem Kayem wyruszył do Chile, by ponownie zdobyć biegun południowy. Wyprawa przypadła w 30. rocznicę zdobycia obu biegunów. Najnowsze informacje nt. sytuacji Kamińskich ujawnił Mateusz Waligóra.

"Zrobili to! Marek Kamiński o jego osiemnastoletni syn Kay dotarli dziś na nartach do bieguna południowego pokonując 111km w ramach przejścia ostatniego stopnia szerokości geograficznej południowej" - poinformował.

Podróżnik przypomniał, że to już czwarty raz Marek Kamiński stanął na biegunie południowym - "dwa razy samotnie z Berkner Island, potem z Jankiem Mela i Wojtkiem Ostrowskim (ostatni stopień) i teraz z synem Kayem (ostatni stopień)" - przypomina.

Kamiński ma plan na spektakularny powrót z bieguna południowego

To jeszcze nie wszystko. Marek Kamiński planuje wrócić do zatoki Hercules Inlet z wykorzystaniem... latawca (kite). Z kolei jego syn Kay ma wrócić do bazy Union Glacier na Antarktydzie, a następnie do Punta Arenas w Chile i do Polski.

"Jako Polaris Exprlorers mieliśmy ogromną przyjemność brać udział w przygotowaniach Marka i Kaya Kamińskich do wyprawy na biegun południowy wspierając ich swoją wiedzą w zakresie logistyki, ekwipunku i żywności" - poinformował Mateusz Waligóra.