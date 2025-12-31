Szymański wyceniony przez Fenerbahce. Wielki klub wykłada kasę

W bieżącym sezonie Sebastian Szymański nie jest podstawowym piłkarzem Fenerbahce. Ostatnie ligowe spotkanie, w którym 26-latek pojawił się w pierwszym składzie, odbyło się początkiem października, Drużyna ze Stambułu grała z Samsunsporem (0:0). Co więcej, zszedł z boiska po pierwszej połowie.

Wydaje się, że relacja się po prostu wypaliła. Dużo wskazuje więc na to, że Szymański w zimowym okienku zmieni klub. Co prawda Fenerbahce nie musi decyzji podejmować już teraz - Polak ma kontrakt do czerwca 2027 roku, ale jeżeli znajdzie się klub odpowiednio zainteresowany, to problemów z przeprowadzeniem transferu być nie powinno.

Tam odejdzie Sebastian Szymański?

A wiadomo, że parol na Szymańskiego zagięto we Francji - i to już pół roku temu. Wtedy jednak Olympique Lyon nie dał rady ściągnąć reprezentanta Polski. Siedmiokrotni mistrzowie Francji nie odpuszczają i w zimowym okienku spróbują ponownie przeprowadzić ten transfer.

Z informacji portalu Fotomac wynika, że Lyon złożył już ofertę. Opiewać ma ona na 10 milionów euro, ale taka kwota nie satysfakcjonuje strony tureckiej. Fenerbahce planuje bowiem zarobić na Szymańskim, który do Stambułu trafił z Dynama Moskwa za taką właśnie kwotę.

Sebastian Szymański wyceniony

Oczekiwania tureckiego klubu są wyższe. Jeżeli reprezentant Polski ma zostać sprzedany, to na konto Fenerbahce musi wpłynąć 13 milionów euro. Wcześniejsze komunikaty lokalnych mediów sugerowały, że transfer jest już przesądzony. Jeden z portali nawet ogłosił, że Szymański już rozegrał swoje ostatnie spotkanie w barwach drużyny. Okazuje się jednak, że sprawa nie jest aż tak oczywista, choć do transferu zapewne i tak dojdzie.

Sebastian Szymański do Fenerbahce trafił w 2023 roku. Przez 2,5 sezonu rozegrał przeszło 130 meczów, w których strzelił 22 goli oraz zaliczył 30 asyst. W swojej karierze reprezentował też barwy Legii Warszawa, Dynama Moskwa oraz Feyenoordu Rotterdam.