Rewolucja w klubie Ekstraklasy. Prezes potwierdza transfery

Runda jesienna nie była pasmem sukcesów Motoru Lublin, jednak zimę podopieczni Mateusza Stolarskiego spędzą poza strefą spadkową. Znacząco pomógł w tym najlepszy polski strzelec Ekstraklasy. Karol Czubak wrócił do Polski po nieudanym półroczu w belgijskim Kortrijk i pokazał, że nie stracił instynktu snajperskiego.

Nie wszystkie transfery jednak wypaliły. Dwaj piłkarze Motoru, którzy trafili do klubu w letnim okienku transferowym, mogą rozglądać się za nowym pracodawcą. Chodzi o Renata Dadasova oraz Floriana Haxhę. W rozmowie z Przeglądem Sportowym informacje te potwierdził właściciel klubu, Zbigniew Jakubas.

Zbigniew Jakubas potwierdza: oni odejdą z Motoru

Sytuacja ściągniętego z Radomiaka Dadaszowa powiązana jest z powrotem do dobrej formy Czubaka. "Kiedy ściągaliśmy Czubaka, to zakładaliśmy, że będzie podstawowym napastnikiem. W piłce nigdy pewności nie ma, stąd transfer Dadaszowa. Nie wiedzieliśmy, czy Czubak bardzo szybko się odkopie, czy trzeba go będzie budować pół roku. Karol świetnie wprowadził się do zespołu i jest naszym podstawowym napastnikiem, co na pewno frustruje Dadaszowa. W rundzie jesiennej zagrał niewiele, stąd decyzja o skróceniu kontraktu" - stwierdził Jakubas.

Nieco inaczej jest w przypadku Kosowianina. "Przegrywa rywalizację z Michałem Królem, a gotowy do gry na tej pozycji jest N'Diaye. Stąd nasza decyzja o wystawieniu Haxhy na listę transferową. Skoro nie łapie się do składu, to rozwiążemy kontrakt lub go wypożyczymy. Z tego co wiem, to nie najlepiej czuje się w Lublinie. To są czasami skomplikowane osobiste sytuacje, na które nie mamy wpływu" - przekazuje właściciel Motoru.

Paweł Golański żegna się z Motorem. Oto następca

Dwa miesiące temu Zbigniew Jakubas zapowiedział rewolucję w pionie sportowym Motoru. - Mam do Pawła duży szacunek, jest bardzo spokojnym, wyważonym człowiekiem. Za to go bardzo cenię, natomiast nie jest to prawdą, że wyleciał za złe transfery - tak na antenie Canal+ mówił o odejściu Pawła Golańskiego, do dziś pełniącego funkcję dyrektora sportowego w klubie.

Były reprezentant Polski ma jednak wpływ na to, jak będzie wyglądać zimowe okienko transferowe. "Pan Paweł pracuje do końca grudnia, więc o transferach rozmawialiśmy też podczas rundy jesiennej. Obecnie konsultujemy to z przyszłym dyrektorem sportowym oraz doświadczoną osobą ze skautingu, z którą od nowego roku zamierzamy podpisać kontrakt" - czytamy.

Maciej Decowski-Niemiec z portalu podkarpacielive.pl informował, że jego następcą będzie Velijko Nikotović, obecnie pracujący w Arce Gdynia. I faktycznie, Serb w najbliższym czasie wróci na Lubelszczyznę. "Nowy dyrektor sportowy będzie mieszkał wraz z rodziną nieopodal Lublina, gdzie ma dom i dokąd rodzina chce wrócić. (...) Będzie pracował dla Motoru. Do czerwca ma kontrakt w Gdyni. Czy Arka puści go wcześniej? Nie wiem" - wyjaśnił sytuację Jakubas.

Motor Lublin rundę jesienną ekstraklasy zakończył na jedenastym miejscu. Przewaga nad 16. GKS-em Katowice wynosi zaledwie jeden, a nad ostatnią Bruk-Bet Termaliką Nieciecza - dwa punkty. Drużyna Mateusza Stolarskiego zimową przerwę zakończy 1 lutego. Na Arenie Lublin pojawi się Pogoń Szczecin.