Koszmar Żyły w Ga-Pa. Tomasiak znowu błysnął

Trener Maciej Maciusiak zapowiadał po konkursie w Oberstdorfie, że w Garmisch-Partenkirchen "będzie troszeczkę łatwiej", bowiem profil skoczni ma bardziej odpowiadać polskim skoczkom. Treningi wskazywały, że ta teoria częściowo może się sprawdzić.
Pierwsze próby na skoczni w Ga-Pa odbyły się w podobnych warunkach do tych, które panowały w Oberstdorfie. Wiało z tyłu skoczni, zdarzały się pojedyncze mocniejsze podmuchy wiatru. Mimo to nawet teoretycznie słabszym zawodnikom udawało się oddać całkiem dobre skoki, w okolicach 130. metra.
Jako pierwszy obiekt sprawdzał Maciej Kot, który skoczył 128 metrów i to była całkiem niezła próba. Dalej skoczył Paweł Wąsek, bo 130 metrów. To był sygnał, że może przebudzać się po przeciętnym występie w Oberstdorfie. Obaj znaleźli się w czwartej dziesiątce. Z pewnością z takimi odległościami uzyskanymi przy krótszym rozbiegu byliby znacznie wyżej w klasyfikacji.
Lepszy skok mógł oddać Kamil Stoch, który wylądował na punkcie K wynoszącym 125 metrów. Trafił jednak na mocniejszy podmuch wiatru w plecy, osiągający prędkość 0,8 m/s. Dało mu to miejsce w trzeciej dziesiątce.
Kacper Tomasiak skakał z niższej belki, ale krótszy rozbieg w niczym mu nie przeszkodził. Oddał solidny skok na odległość 129,5 metra, który zapewnił mu miejsce w drugiej dziesiątce.
Wyraźny spadek formy podczas Turnieju Czterech Skoczni widzimy u Piotra Żyły, który znów notuje słabe treningi. W pierwszej próbie w Ga-Pa skoczył zaledwie 114 metrów. Przegrał z reprezentantami Kazachstanu, Włoch, Estonii i Francuzem Julesem Chervetem. Dalej od niego skoczył nawet reprezentant Słowacji, Hektor Kapustik, bo 116,5 m, ale Żyła wyprzedził go, bo skakał z niższej belki. Polak znalazł się poza najlepszą 50.
Pierwszą serię treningową wygrał Felix Hoffmann. Reprezentant Niemiec skoczył aż 139 metrów.
Druga seria treningowa toczyła się przy nieco mocniejszym wietrze. W niej nieco gorzej poszło Kotowi, który skoczył 123 metry, a więc pięć metrów bliżej. Ale trafił na najgorsze warunki ze wszystkich, bo miał prawie metra na sekundę wiatru z tyłu skoczni, dlatego dostał ponad 15 pkt. rekompensaty. W podobnej sytuacji znalazł się Wąsek - zmierzono mu 122 metry przy wietrze przekraczającym 0,8 m/s w plecy, miał z tego tytułu ponad 13 pkt. rekompensaty. Ale w końcowej klasyfikacji za wiele im to nie dało, znów byli w czwartej dziesiątce.
Żyła poprawił się względem pierwszej serii, ale nie na tyle, by mówić o wyraźnym progresie. Dalej był najsłabszym z Polaków. Skoczył 120,5 metra, dostał 11 punktów z tytułu rekompensaty za wiatr (0.7 m/s z tyłu), był kilka miejsc za Wąskiem.
Stoch przekroczył tym razem punkt K, zmierzono mu 126 metrów. Ale znalazł się w klasyfikacji treningu tuż za Kotem, skakał w dużo lepszych warunkach od niego.
Bardzo dobrze poszło za to Tomasiakowi. Trafił na w miarę korzystne warunki i skoczył 133 metry. To był najdłuższy skok spośród Polaków na treningach. W drugiej serii zajął bardzo dobre siódme miejsce.
Tym razem najlepszy był Jan Hoerl. Austriak skoczył aż 141 metrów.
Kwalifikacje do noworocznego konkursu rozpoczną się o godzinie 16:00.