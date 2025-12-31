Koszmar Żyły w Ga-Pa. Tomasiak znowu błysnął

Trener Maciej Maciusiak zapowiadał po konkursie w Oberstdorfie, że w Garmisch-Partenkirchen "będzie troszeczkę łatwiej", bowiem profil skoczni ma bardziej odpowiadać polskim skoczkom. Treningi wskazywały, że ta teoria częściowo może się sprawdzić.

Pierwsze próby Polaków w Ga-Pa. Dramatyczny Żyła

Pierwsze próby na skoczni w Ga-Pa odbyły się w podobnych warunkach do tych, które panowały w Oberstdorfie. Wiało z tyłu skoczni, zdarzały się pojedyncze mocniejsze podmuchy wiatru. Mimo to nawet teoretycznie słabszym zawodnikom udawało się oddać całkiem dobre skoki, w okolicach 130. metra.

Jako pierwszy obiekt sprawdzał Maciej Kot, który skoczył 128 metrów i to była całkiem niezła próba. Dalej skoczył Paweł Wąsek, bo 130 metrów. To był sygnał, że może przebudzać się po przeciętnym występie w Oberstdorfie. Obaj znaleźli się w czwartej dziesiątce. Z pewnością z takimi odległościami uzyskanymi przy krótszym rozbiegu byliby znacznie wyżej w klasyfikacji.

Lepszy skok mógł oddać Kamil Stoch, który wylądował na punkcie K wynoszącym 125 metrów. Trafił jednak na mocniejszy podmuch wiatru w plecy, osiągający prędkość 0,8 m/s. Dało mu to miejsce w trzeciej dziesiątce.

Kacper Tomasiak skakał z niższej belki, ale krótszy rozbieg w niczym mu nie przeszkodził. Oddał solidny skok na odległość 129,5 metra, który zapewnił mu miejsce w drugiej dziesiątce.

Wyraźny spadek formy podczas Turnieju Czterech Skoczni widzimy u Piotra Żyły, który znów notuje słabe treningi. W pierwszej próbie w Ga-Pa skoczył zaledwie 114 metrów. Przegrał z reprezentantami Kazachstanu, Włoch, Estonii i Francuzem Julesem Chervetem. Dalej od niego skoczył nawet reprezentant Słowacji, Hektor Kapustik, bo 116,5 m, ale Żyła wyprzedził go, bo skakał z niższej belki. Polak znalazł się poza najlepszą 50.

Pierwszą serię treningową wygrał Felix Hoffmann. Reprezentant Niemiec skoczył aż 139 metrów.

Miejsca Polaków w pierwszej serii treningowej:

19. Kacper Tomasiak 129,5 m, 89.8 pkt.

24. Kamil Stoch 125, 86.6

34. Paweł Wąsek 130, 80.1

37. Maciej Kot 128, 79.1

55. Piotr Żyła 114, 64.0

Wiatr nie pomógł polskim skoczkom, z wyjątkiem Tomasiaka

Druga seria treningowa toczyła się przy nieco mocniejszym wietrze. W niej nieco gorzej poszło Kotowi, który skoczył 123 metry, a więc pięć metrów bliżej. Ale trafił na najgorsze warunki ze wszystkich, bo miał prawie metra na sekundę wiatru z tyłu skoczni, dlatego dostał ponad 15 pkt. rekompensaty. W podobnej sytuacji znalazł się Wąsek - zmierzono mu 122 metry przy wietrze przekraczającym 0,8 m/s w plecy, miał z tego tytułu ponad 13 pkt. rekompensaty. Ale w końcowej klasyfikacji za wiele im to nie dało, znów byli w czwartej dziesiątce.

Żyła poprawił się względem pierwszej serii, ale nie na tyle, by mówić o wyraźnym progresie. Dalej był najsłabszym z Polaków. Skoczył 120,5 metra, dostał 11 punktów z tytułu rekompensaty za wiatr (0.7 m/s z tyłu), był kilka miejsc za Wąskiem.

Stoch przekroczył tym razem punkt K, zmierzono mu 126 metrów. Ale znalazł się w klasyfikacji treningu tuż za Kotem, skakał w dużo lepszych warunkach od niego.

Bardzo dobrze poszło za to Tomasiakowi. Trafił na w miarę korzystne warunki i skoczył 133 metry. To był najdłuższy skok spośród Polaków na treningach. W drugiej serii zajął bardzo dobre siódme miejsce.

Tym razem najlepszy był Jan Hoerl. Austriak skoczył aż 141 metrów.

Miejsca Polaków w drugiej serii treningowej:

7. Kacper Tomasiak 133 m, 87.3 pkr.

31. Maciej Kot 123, 71.6

32. Kamil Stoch 126, 71.4

40. Paweł Wąsek 122, 67.8

47. Piotr Żyła 120,5, 62.9

Kwalifikacje do noworocznego konkursu rozpoczną się o godzinie 16:00.