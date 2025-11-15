Genialny występ Polaka! Pierwszy taki medal w karierze

Już podczas październikowych mistrzostw Polski w Tomaszowie Mazowieckim i zeszłotygodniowej próby kontrolnej w Salt Lake City dało się zauważyć, że polscy panczeniści u progu sezonu znajdują się naprawdę w niezłej formie. Przed tygodniem błyszczał choćby Marek Kania, który ustanowił nowy rekord Polski na 500 m (34,01). Tydzień później w jego ślady na dwa razy dłuższym dystansie poszedł Damian Żurek, który znakomicie spisał się w trakcie premierowego PŚ. Obaj nasi zawodnicy spotkali się w czwartej parze dywizji A.

REKLAMA

Zobacz wideo Władymir Semirunnii z dwoma medalami łyżwiarskich mistrzostw świata

Żurek z pierwszym srebrnym medalem w karierze

Polski pojedynek wygrał Żurek, który z czasem 1:06.02 pobił rekord kraju na 1000 m i objął prowadzenie w stawce. Później szybciej od niego pojechał jedynie Amerykanin Jordan Stolz (1:05.66) i tym samym Żurek sięgnął po swój pierwszy w karierze srebrny medal PŚ w rywalizacji indywidualnej. Kania, który ustanowił nową "życiówkę" (1:07.30), zajął dwunaste miejsce.

– Jestem bardzo zaskoczony tymczasem, nie dowierzam, że było tak szybko. Z trenerem ustalaliśmy, że wynik 1:06.80 czy 1:07.00 to będzie bardzo dobry bieg, a okazało się, że poza rekordem Polski prawie złamałem granicę 1:06.00. Praca, jaką wykonywałem nie tylko przez ostatni sezon, ale przez całe swoje życie, oddaje w sezonie olimpijskim i zaczynam go w dobrej formie – komentował Żurek. – Co można było dziś zrobić lepiej? Może gdyby Marek pomógł mi na prostej krzyżówkowej, to mógłbym zejść poniżej 1:06.00, ale i tak jestem przeszczęśliwy. W najśmielszych snach nie sądziłem, że będzie aż tak dobrze – dodał 26-latek, który w świetnym stylu rozpoczął walkę o udział w swoich drugich igrzyskach olimpijskich.

Zobacz też: Niepokojący wpis polskiego skoczka. "Wystarczy jeden dzień..."

W piątek w Salt Lake City startowali również inni polscy łyżwiarze szybcy, których występy wspiera sponsor główny PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W rywalizacji pań w grupie A na 1000 m oglądaliśmy trzy nasze reprezentantki, a najwyższe, trzynaste miejsce z nowym rekordem życiowym zajęła Karolina Bosiek (1:14.51). Na szesnastej pozycji uplasowała się wracająca do ścigania Natalia Czerwonka (1:15.24), która po blisko czteroletniej przerwie znów wystartowała w PŚ. Dziewiętnasta z poprawioną "życiówką" była Iga Wojtasik (1:16.04).

W sobotę w Salt Lake City nadarzą się kolejne szanse na medale PŚ dla naszych panczenistów. Początek rywalizacji w dywizji A o godzinie 20:30 polskiego czasu. Transmisja od 20:25 na antenie Polsatu Sport 3. Relacja na żywo z rywalizacji w USA będzie dostępna również na YouTube, na kanale Skating ISU.