Oto skład Polski na pierwszy konkurs PŚ. Maciusiak rezygnuje z mocnego punktu

"Czasami w skokach wystarczy jeden dzień żeby wszystko się zmieniło. Ten obóz w Zakopanem znowu brutalnie mi to pokazał…" - pisał Maciej Kot na Instagramie. Tymi słowami zasugerował, że może go zabraknąć w kadrze na inaugurację sezonu 2025/26 Pucharu Świata. Musieliśmy czekać jednak na oficjalne potwierdzenie. To nadeszło w piątkowe południe.

Maciej Maciusiak podał skład na inaugurację sezonu

Polski Związek Narciarski opublikował wywiad z Maciejem Maciusiakiem, w trakcie którego nowy selekcjoner ogłosił nazwiska sześciu zawodników, którzy pojadą w kolejny weekend do Lillehammer. Zgodnie z oczekiwaniami w gronie wybranych zabrakło Kota. Kto więc otrzymał szansę od trenera? - Do Lillehammer pojadą: Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Kacper Tomasiak, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki - przekazał Maciusiak, cytowany przez oficjalną stronę polskiego związku.

Oto forma polskich skoczków. Wielkie nadzieje

Ostatnie lata były trudne dla polskich skoczków. Rzadko kiedy stawali na podium. Pojawiały się jedynie przebłyski, ale brakowało regularności. A jak to wygląda teraz? Czy Biało-Czerwoni są dobrze przygotowani do rywalizacji? Czy w kadrze panuje optymizm? - Oceniam [przygotowania, przyp. red.] bardzo pozytywnie. Już teraz nie możemy się doczekać rywalizacji. Chyba każdy czuje głód skoków i chęć sprawdzenia się z innymi. Uważam, że ostatnie dwa obozy w Wiśle i w Zakopanem były dla nas bardzo pozytywne, zrobiliśmy kilka kroków do przodu - podkreślał Maciusiak i w kilku słowach odniósł się do formy każdego skoczka z sześcioosobowego składu.

- W Zakopanem dużo lepsze skoki pokazał Piotr Żyła. Kamil Stoch utrzymał to, co prezentował do tej pory. Kacper Tomasiak też skacze dobrze, tak jak wcześniej. Dawid Kubacki prezentuje dobry poziom. Z kolei Olek Zniszczoł ma za sobą bardzo dobre skoki w Wiśle i gorsze w Zakopanem - mówił. A co z Wąskiem? - Patrząc na te ostatnie dwa zgrupowania można powiedzieć, że Paweł zdążył. Wiadomo, że miał spore trudności na początku przygotowań, trochę się męczył. Ale już w Zakopanem skakał naprawdę bardzo dobrze, chyba najlepiej ze wszystkich - podkreślał szkoleniowiec.

Pozostaje nam więc czekać na pierwsze zawody i to, jak w nich zaprezentują się Polacy. W Lillehammer zaplanowano dwa konkursy indywidualne i konkurs drużyn mieszanych. Zmagania odbędą się w dniach 21-23 listopada. Relację tekstową z wydarzeń w Norwegii będziemy prowadzić na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy! Niewykluczone, że ten sam skład Polaków pojawi się również w Falun i Kuusamo. W poprzednim sezonie najlepiej z Polaków prezentował się Wąsek, ale zajął dopiero 14. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W tym sezonie oczekiwania wobec Biało-Czerwonych są zdecydowanie większe.