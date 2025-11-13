Norwegowie okryli się hańbą, a teraz jeszcze to. Nieprawdopodobne czego żądają

Norwescy skoczkowie narciarscy podczas marcowych mistrzostw świata w Trondheim zostali przyłapani na oszustwie - dziennikarz Sport.pl Jakub Balcerski ujawnił nagrania, na których widać przeszywanie czipów kontrolnych FIS do innych, niesprawdzonych przez kontrolerów kombinezonów. Z tego powodu zdyskwalifikowani z konkursu zostali Johann Andre Forfang i Marius Lindvik, u których doszukano się nieprawidłowości. Oni dwaj oraz inni Norwegowie nie mogli startować w końcówce ostatniego sezonu Pucharu Świata, co mocno odczuli.

Norwescy skoczkowie zostali zawieszeni po skandalu. Kristoffer Eriksen Sundal wylicza straty

Chodzi oczywiście o pieniądze. - Z moich obliczeń wynika, że straciłem średnią roczną pensję w Norwegii. To 600 tys. koron - powiedział Kristoffer Eriksen Sundal w rozmowie z norweskim dziennikiem "Dagbladet". On oraz Robin Pedersen i Robert Johansson także w marcu (już po MŚ) zostali zdyskwalifikowani, a później oczyszczono ich z zarzutów. Jednak czasu nie da się cofnąć, a straty finansowe po przegapionych stratach się nieodwracalne.

- Jeśli jesteś w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata po zakończeniu sezonu, dostajesz premie (Sundal ostatecznie był 12. - red.). Poza tym opuściłem wyjazd do Polski, do Zakopanego. Red Bull miał tam zawody w skokach narciarskich. W ten sposób zarabiam pieniądze. Ale teraz nie miałem okazji wykonywać swojej pracy - wyjaśnił.

Następnie dostał pytanie, czy myślał nad pozwaniem FIS-u? - Rozważałem to. Ale to nie takie proste. Kiedy zacząłem rozważać taką możliwość, nie miałem wiele do zaoferowania - wyznał. Brak wspomnianych środków nie wpędzi go w ruinę, lecz bywają różne historie.

- To nie zostanie zapomniane. Miałem dobry sezon, zanim nagle się skończył. Przeżyję, ale w sporcie nigdy nic nie wiadomo. Jeśli doznasz kontuzji, masz problem. Jeśli źle skaczesz, nie zarabiasz - podsumował.

Johann Andre Forfang potrzebuje pieniędzy jak nigdy wcześniej. "Miałem długoterminowe perspektywy"

Brak nagród na pewno odczuł również Forfang, który obecnie ma sporo wydatków. - W przeszłości radziłem sobie dobrze. Nie musiałem wygrywać zawodów skoków narciarskich, żeby zarobić. Miałem długoterminową perspektywę jako skoczek narciarski. Teraz zostałem ojcem. Zbudowałem dom. Mam też wiele obowiązków, które trochę to wszystko skomplikowały - wyznał.

Według informacji "Dagbladet" norweska federacja ma kontaktować się z władzami skoków w sprawie ewentualnego pokrycia utraconych dochodów. "Będzie to jednak jedynie badanie możliwości. Wszystkie strony są bardzo zainteresowane kontynuacją działań" - czytamy.

Norwescy skoczkowie, w tym Forfang i Lindvik, którzy dostali najsurowsze kary (trzymiesięczne zawieszenie, zakończone 3 listopada), będą mogli powalczyć o duże pieniądze w nadchodzącym sezonie Pucharu Świata. Pierwsze zawody odbędą się w dniach 20-22 listopada na ich ziemi - w Lillehammer.