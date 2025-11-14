Niepokojący wpis polskiego skoczka. "Wystarczy jeden dzień..."

Ostatnie lata są trudne dla Macieja Kota. Rzadko łapie się do grona Polaków, walczących w Pucharze Świata. Przed tym sezonem ma jednak spore ambicje. Tym bardziej że udało mu się zaskoczyć podczas Letniego Grand Prix, kiedy to wygrał w Wiśle. Wprawdzie były to słabo obsadzone zawody, ale zwycięstwo to zwycięstwo. Ostatnio skoczek udał się z innymi rodakami do Zakopanego, gdzie odbyło się zgrupowanie. Miało ono wyłonić skład na zbliżającą się inaugurację PŚ. Nie wszystko poszło jednak po myśli 34-latka.

Maciej Kot nie pojedzie do Lillehammer? Ten wpis mówi wiele

W miniony czwartek Kot zamieścił emocjonalny wpis w mediach społecznościowych. Dość mocno zaniepokoił kibiców. "Czasami w skokach wystarczy jeden dzień żeby wszystko się zmieniło. Ten obóz w Zakopanem znowu brutalnie mi to pokazał…" - napisał skoczek na Instagramie. To może sugerować, że Kot nie pojedzie do Norwegii na pierwsze konkursy indywidualne sezonu. Oficjalnej informacji w sprawie jeszcze nie ma. To byłby jednak spory cios dla zawodnika, który właśnie w Lillehammer po raz pierwszy w karierze stanął na podium PŚ - w sezonie 2016/17.

Pod postem od razu pojawiło się wiele słów wsparcia. Fani mocno wierzą w Kota i trzymają za niego kciuki. "Od zawsze ci kibicowałam i kibicować będę! Dasz radę Maciek głowa do góry sezon się jeszcze nie zaczął!!!", "Dasz radę! Wrócisz jeszcze na szczyt. Wszyscy wierzymy w ciebie!", "Jeszcze będzie dobrze. Powodzenia", "'Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą...'. Walczysz dalej Maciek. Oczyścić głowę i jeszcze przyjdą te piękne dni. Zawsze trzymamy kciuki i wierzymy w Ciebie" - oto kilka komentarzy.

Kto dostanie szansę na start sezonu?

Sezon PŚ wystartuje już w kolejnym tygodniu. W dniach 21-23 listopada w Lillehammer odbędą się konkursy. Którzy Polacy pojadą do Norwegii? Maciej Maciusiak zapowiadał, że wyboru dokona spośród siedmiu zawodników. Jeśli wpis Kota nie był przypadkowy i faktycznie nie pojedzie na inaugurację zimowych zmagań, to do Norwegii udadzą się: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Trofeum z minionego sezonu bronić będzie Daniel Tschofenig.