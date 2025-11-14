Powrót na stronę główną
Niepokojący wpis polskiego skoczka. "Wystarczy jeden dzień..."
Maciej Maciusiak nie ujawnił jeszcze personaliów osób, które pojadą do Lillehammer na inaugurację sezonu Pucharu Świata. Niewykluczone jednak, że od jednego z zawodników dostaliśmy wskazówkę. Opublikował smutny wpis na Instagramie, który najpewniej zwiastuje jego brak w kadrze na zawody w Norwegii. A właśnie tam odniósł jeden z pierwszych sukcesów w karierze.
fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Ostatnie lata są trudne dla Macieja Kota. Rzadko łapie się do grona Polaków, walczących w Pucharze Świata. Przed tym sezonem ma jednak spore ambicje. Tym bardziej że udało mu się zaskoczyć podczas Letniego Grand Prix, kiedy to wygrał w Wiśle. Wprawdzie były to słabo obsadzone zawody, ale zwycięstwo to zwycięstwo. Ostatnio skoczek udał się z innymi rodakami do Zakopanego, gdzie odbyło się zgrupowanie. Miało ono wyłonić skład na zbliżającą się inaugurację PŚ. Nie wszystko poszło jednak po myśli 34-latka.

Maciej Kot nie pojedzie do Lillehammer? Ten wpis mówi wiele

W miniony czwartek Kot zamieścił emocjonalny wpis w mediach społecznościowych. Dość mocno zaniepokoił kibiców. "Czasami w skokach wystarczy jeden dzień żeby wszystko się zmieniło. Ten obóz w Zakopanem znowu brutalnie mi to pokazał…" - napisał skoczek na Instagramie. To może sugerować, że Kot nie pojedzie do Norwegii na pierwsze konkursy indywidualne sezonu. Oficjalnej informacji w sprawie jeszcze nie ma. To byłby jednak spory cios dla zawodnika, który właśnie w Lillehammer po raz pierwszy w karierze stanął na podium PŚ - w sezonie 2016/17.

Pod postem od razu pojawiło się wiele słów wsparcia. Fani mocno wierzą w Kota i trzymają za niego kciuki. "Od zawsze ci kibicowałam i kibicować będę! Dasz radę Maciek głowa do góry sezon się jeszcze nie zaczął!!!", "Dasz radę! Wrócisz jeszcze na szczyt. Wszyscy wierzymy w ciebie!", "Jeszcze będzie dobrze. Powodzenia", "'Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą...'. Walczysz dalej Maciek. Oczyścić głowę i jeszcze przyjdą te piękne dni. Zawsze trzymamy kciuki i wierzymy w Ciebie" - oto kilka komentarzy. 

 

Kto dostanie szansę na start sezonu?

Sezon PŚ wystartuje już w kolejnym tygodniu. W dniach 21-23 listopada w Lillehammer odbędą się konkursy. Którzy Polacy pojadą do Norwegii? Maciej Maciusiak zapowiadał, że wyboru dokona spośród siedmiu zawodników. Jeśli wpis Kota nie był przypadkowy i faktycznie nie pojedzie na inaugurację zimowych zmagań, to do Norwegii udadzą się: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Trofeum z minionego sezonu bronić będzie Daniel Tschofenig. 

