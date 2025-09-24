Wiadomo, co Żodzik zrobi z pieniędzmi za medal mistrzostw świata

- Dziś wiedziałam, że jesteśmy z innymi dziewczynami mniej więcej na jednym poziomie. Wygra ta, która wytrzyma presję. Pomyślałam sobie, że będzie ciężko, ale chciałam ten medal. Naprawdę. Bardzo chciałam tego medalu. Nie mogłam go odpuścić - mówiła Maria Żodzik tuż po zakończeniu zmagań w skoku wzwyż na mistrzostwach świata w Tokio. W nich reprezentantka Polki wywalczyła srebrny krążek. Co więcej, pobiła też własną "życiówkę", która od teraz wynosi dwa metry. - Myślałam o medalu. (...) Musiałam to zrobić i to zrobiłam - dodawała.

Maria Żodzik ujawnia. Tak zagospodaruje pieniądze wywalczone w Tokio

Medal na mistrzostwach świata wiąże się nie tylko z prestiżem, ale i nagrodą finansową. - To moja największa wypłata w karierze - mówiła w rozmowie z Interią. Otrzymała bowiem 35 tysięcy dolarów, a więc około 127 tysięcy złotych. Na co przeznaczy te pieniądze? Okazuje się, że Żodzik ma plan. Ujawniła go w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Te pieniądze bardzo mi się przydadzą - zaczęła. Na co konkretnie? - Marzę o zakupie mieszkania w Białymstoku. To powinno mi pomóc uzbierać wkład własny i przeprowadzić się do swojego mieszkania - dodawała. - Gdy przyjeżdżałam do Polski, szukałam swojej drogi w życiu. (...) Nie pochodzę z majętnej rodziny, więc aby się utrzymać, musiałam pracować choćby w McDonaldzie, a i tak to wystarczało na wynajęcie pokoju - tak opowiadała o pierwszych krokach w naszym kraju.

Żodzik nie zamierza opuszczać Polski. "Czuję się jak w domu"

Zakup mieszkania sugeruje, że Żodzik wiąże przyszłość z Polską i to tutaj chce budować życie. Zresztą przyznała to też w jednym z wywiadów, który cytują na Białorusi. - Nie chcę wracać na Białoruś. Już zadomowiłam się w Polsce. Tam jeszcze jakiś czas temu była nadzieja, by coś się zmieniło, ale teraz wydaje mi się, że już nie ma szans na to. (...) Teraz widzę siebie już tylko w Polsce. Tu chcę planować swoje życie. (...) W Polsce czuję się jak w domu - podkreślała.

Teraz przed Polką czas na chwilę odpoczynku i celebrację srebrnego medalu. W kolejnym roku czeka ją kilka wielkich imprez, na których będzie miała szansę na podia czy pobicie rekordu życiowego. Turniejem docelowym są jednak igrzyska olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za trzy lata.