30-latka zmarła na treningu. Niedawno wygrała słynny maraton

Shewarge Alene to jedna z najbardziej utalentowanych biegaczek długodystansowych. Wystąpiła w 27 maratonach, z czego wygrała niemal połowę, bo aż 12. Największe zwycięstwa odniosła m.in. w Meksyku, Chile, a także w maju tego roku w stolicy Szwecji, czyli Sztokholmie. W planach miała kolejne biegi. W grudniu obchodziłaby 31 urodziny. Miała więc jeszcze wiele lat kariery przed sobą. Niestety tę karierę, a także jej życie, brutalnie zakończył incydent z jednego z treningów.

Shewarge Alene zmarła podczas treningu. Przyczyna śmierci nie została podana

Kilka godzin temu media na całym świecie obiegła informacja o śmierci Alene. Przyczyny są jednak dość zagadkowe. Jak donosi "The Sun", Etiopka poczuła się źle w trakcie treningu. Następnie zasłabła. Karetka zabrała ją do szpitala w Addis Abebie. Niestety lekarze nie byli w stanie jej pomóc i zmarła tego samego dnia.

Jej śmierć wstrząsnęła środowiskiem lekkoatletyki. - Straciliśmy wspaniałą sportsmenkę i wzór do naśladowania dla młodych dziewczyn - powiedział jeden z trenerów, pracujących w Etiopii, cytowany przez timesofindia.indiatimes.com. Na nagłe odejście Alene zareagował też organizator maratonu w Sztokholmie. "Z głębokim smutkiem dopuściliśmy do świadomości informację o śmierci zwyciężczyni Maratonu Sztokholmskiego 2025. (...) Nasze myśli są z jej rodziną i bliskimi" - czytamy na Facebooku. Działacze potwierdzili też wiadomość o okolicznościach śmierci Alene.

W ostatnich miesiącach forma Alene była wyborna. "Na początku tego roku, mniej więcej trzy miesiące przed maratonem w Sztokholmie, Alene przybiegła na linię mety w Mumbaju z czasem 2:29:34. Ten bieg pokazał jej szczytową formę. A triumf w Szwecji był punktem kulminacyjnym sezonu" - pisali na łamach timesofindia.indiatimes.com. W Sztokholmie uzyskała czas 2:30:38. Jej rekord życiowy to 2:27:26, a ustanowiła go przed dwoma laty.