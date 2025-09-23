Tenisistki: Anna Kurnikowa, Maria Szarpowa, Anna Kalinska czy lekkoatletka Daria Kliszyna to tylko niektóre z rosyjskich zawodniczek, które zwracały uwagę nie tylko wynikami sportowymi, ale też wyjątkowymi urodami. Teraz rosyjski "Sportbox.ru" zachwyca się kolejną swoją zawodniczką.

Rosjanie mają nową gwiazdę

Polina Knoroz, bo o niej mowa, to 26-letnia rosyjska lekkoatletka. Od 2014 roku zajmuje się skokiem o tyczce. Pierwszy większy sukces odniosła sześć lat później i w Halowych Mistrzostwach Rosji zdobyła srebrny medal skokiem na wysokość 4,65 metra. Potem kilka razy była mistrzynią Rosji. Niecały miesiąc temu pobiła rekord życiowy, skacząc 4,86 metra (drugi najlepszy wynik w tym roku na świecie) na mistrzostwach Rosji rozegranych w Kazaniu. Od 2022 roku nie mogła startować w zawodach międzynarodowych, bo rosyjscy sportowcy przed trzema laty zostali zawieszeni.

"Symbol seksu w rosyjskim sporcie. Uroda Poliny jest oszałamiająca" - to tytuł artykułu ze "Sportbox.ru".

"Mimo wszystkich trudności, regularnie pojawiają się nowe gwiazdy, urzekając wyobraźnię nie tylko na boisku, ale i poza nim. Zdjęcia Poliny Knoroz z wakacji w Tajlandii zachwycają ludzi na całym świecie. Wystarczy spojrzeć na komentarze w mediach społecznościowych, aby zrozumieć dlaczego" - dodaje dziennikarz Kirill Galtsov.

"Po prostu bogini", "Kurczę, jesteś zbyt seksowna", "Niesamowicie piękna", "Jaki widok, jesteś piękna", "Najbardziej szykowna i najseksowniejsza kobieta na świecie!", "Zaczynam się w tobie zakochiwać", "Jaka piękna, jaka naturalna" - to tylko niektóre z komentarzy internautów.

Zdjęcie Knoroz można zobaczyć m.in. tutaj.

Rosjanie liczą, że Knoroz zdobędzie medal na igrzyskach olimpijskich w 2028 roku.

"Knoroz aktywnie promuje się w mediach społecznościowych i potwierdza to doskonałymi wynikami w lekkoatletyce. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości nasi sportowcy będą mogli w końcu w pełni rywalizować w zawodach międzynarodowych. Liczymy, że Polina zakwalifikuje się na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku i będzie jedną z największych gwiazd tego wydarzenia" - dodaje Galtsov.