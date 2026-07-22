Kawa zagrała z byłą wiceliderką rankingu WTA. Pierwszy set trwał 68 minut

Katarzyna Kawa, dzięki licznym wycofaniom innych zawodniczek, uniknęła gry w eliminacjach do turnieju WTA 250 w Hamburgu. Polka wskoczyła do głównej drabinki zmagań na kortach ziemnych, a w I rundzie trafiła na reprezentantkę Hiszpanii, Paulę Badosę. Obie panie mierzyły się po raz drugi w zawodowej karierze. W 2019 roku górą była Badosa, która w holenderskim Den Bosch ograła naszą tenisistkę 3:6, 6:3, 6:4.

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Kawa próbowała postraszyć Badosę. Zabrakło domknięcia

Teraz była wiceliderka światowego rankingu także była faworytką rywalizacji. W ostatnich tygodniach Hiszpanka triumfowała w zawodach WTA 125 w Bastad, a także dotarła do finału rywalizacji rangi 250 w Jassach. W Rumunii musiała ostatecznie skreczować w wyniku choroby, ale przed meczem na niemieckich kortach była już w stu procentach gotowa.

Kawa z kolei nie przeżywa dobrego okresu. W Jassach odpadła w drugiej rundzie, przegrywając z Panną Udvardy w dwóch setach. Wcześniej po jednym meczu pożegnała się z Challengerem w Bastad, uznając wyższość Simony Waltert. Przed spotkaniem z Badosą trzeba było zatem wziąć się w garść i poszukać lepszej formy.

Już pierwszy gem wskazywał na to, że obejrzymy naprawdę wyrównane widowisko. Kawa czterokrotnie stała przed szansą na to, by przełamać Hiszpankę, jednak ta nie dała za wygraną i ostatecznie utrzymała serwis. Tak zresztą wyglądał cały pierwszy set - jeśli ktoś szukał przełamania i miał taką okazję, była to reprezentantka Polski. Badosa jednak obroniła oba break pointy w piątym gemie, a następnie powtórzyła ten wyczyn dwa gemy później. Dziewiąty gem przyniósł jeszcze jedną szansę przed dobrze serwującą Kawą, lecz ponownie nie udało jej się wykorzystać.

Premierowa odsłona zatem nieuchronnie zmierzała do tie-breaka, gdyż obie zawodniczki nie zamierzały oddawać serwisu. Niestety jednak, tak jak Badosa nie miała break pointów, tak przy wyniku 6:5 z jej perspektywy otrzymała aż cztery takie szanse - wszystkie oczywiście równały się piłkom setowym. Kawa nie dawała za wygraną i skutecznie się broniła. Raz pomogła jej taśma, po której przy jednym z forhendów prześlizgnęła się piłka i spadła na kort Hiszpanki. Ostatecznie jednak Badosa zdołała zamknąć seta swoim zwycięstwie po autowym zagraniu Polki.

Druga partia rozpoczęła się od utrzymania podania przez obie zawodniczki. W trzecim gemie świetną grą odznaczyła się Kawa, która agresywnie wchodziła w kort i zaskakiwała Badosę, co dało jej kolejne trzy szanse na przełamanie. Hiszpanka ponownie zdołała się wybronić, ale po chwili posłała piłkę w siatkę. Czwartej okazji Polka już nie zmarnowała i dobrym zagraniem bekhendowym wzdłuż linii przełamała byłą wiceliderkę światowego rankingu.

Kolejne partie przebiegały bardzo spokojnie. Kawa utrzymywała przewagę jednego serwisu nad rywalką i nie pozwalała jej na przełamanie. Szansa jednak w końcu musiała przed Hiszpanką nadejść, a stało się to w gemie numer osiem. Tej nie zmarnowała. Odłamała i wyrównała wynik seta na 4:4, a po chwili wyszła na prowadzenie, ustawiając się w dobrej sytuacji do wywalczenia awansu. Niedługo później stał się on faktem - Badosa wykorzystała pierwszą z dwóch piłek meczowych.

W kolejnej rundzie turnieju w Hamburgu Paula Badosa zagra z pogromczynią Kawy z Jassów, Panną Udvardy. Węgierka wcześniej w dwóch setach rozprawiła się z Jeleną Pridankiną, ogrywając ją 6:4, 6:2.

Katarzyna Kawa (Polska) - Paula Badosa (Hiszpania) 5:7, 4:6

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