Ukraińskie tenisistki oskarżone o wspólną zabawę z Rosjankami. Wydały oświadczenia

15 lipca w Atenach miała miejsce ceremonia ślubna pochodzącej z Rosji tenisistki Darii Kasatkiny oraz łyżwiarki figurowej Natalii Zabijako. Obydwie zawodniczki przed kilkoma laty upubliczniły informację o tym, iż są parą, a w połowie lipca zdecydowały się zalegalizować związek w Grecji.

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Ukrainki na weselu Rosjanek. Przednia zabawa

Na uroczystości pojawiło się kilkadziesiąt osób, wśród których była m.in. Mirra Andriejewa, mistrzyni tegorocznego Roland Garros. Ponadto pojawiły się tam dwie ukraińskie tenisistki: Julija Starodubcewa oraz Nadija Kiczenok, co spotkało się z lawiną krytyki i komentarzy poddających pod wątpliwość stosunek zawodniczek z Ukrainy do Rosjanek. Media obiegły zdjęcia, na których uwieczniono obydwie zawodniczki świetnie bawiące się w towarzystwie sportowców z Rosji.

Tydzień po tych wydarzeniach, do sprawy odniosła się jako pierwsza Starodubcewa. 26-latka opublikowała na Instagramie. "Zazwyczaj nie rozpowiadam o swoim życiu prywatnym i nigdy nie szukam wymówek, ale biorąc pod uwagę, jak duży rozgłos zyskał ten temat, byłoby błędem pozostawić go bez odpowiedzi" - rozpoczęła pochodząca z Kachowki zawodniczka.

Wpierw zabawa, później tłumaczenie. Ukrainki apelują o pamięć

Tenisistka w obszernym wpisie deklarowała swoją miłość do ojczyzny. "Chcę zacząć od tego, że od samego początku moje wsparcie dla Ukrainy było niezachwiane i niezłomne. (...) Kocham Ukrainę. Kocham naszą kulturę, naszą kuchnię, a przede wszystkim naszych ludzi. Głęboko wierzę, że Ukraińcy to niesamowici, utalentowani, interesujący i silni ludzie. Ukraina jest moim domem. I zawsze nim będzie" - napisała.

"Chciałbym podkreślić, że nigdy nie zaprzyjaźniłbym się z nikim, kto w jakikolwiek sposób popiera to, co dzieje się na Ukrainie. Daria Kasatkina jest moją przyjaciółką i jedną z nielicznych, które od pierwszych dni wojny potępiały Rosję i wspierały Ukrainę. Ponadto niedawno przyjęła obywatelstwo australijskie i przestała wspierać Rosję. Chciałam podzielić się z nią tym szczęśliwym dniem i uczcić jej ślub. Rozumiem, że są osoby, którym nie podoba się obecność pojedynczych gości, ale byłam na tym ślubie dla mojej przyjaciółki, a nie dla jej gości. Nie szukam współczucia. Wiem, że nie wszyscy mnie zrozumieją. Ten apel kieruję wyłącznie do osób o dobrym sercu, dla których ważne jest, aby zrozumieć, kim jestem. I to właśnie dla nich będę nadal wspierać swój kraj i z dumą reprezentować go za każdym razem, gdy wyjdę na kort" - zakończyła.

Nadija Kiczenok także zdecydowała się skomentować to zamieszanie. "Chcę za pośrednictwem tej publikacji wyrazić swoją opinię na temat obecnej sytuacji. Widzę Waszą reakcję i rozumiem, dlaczego film, który zobaczyliście, wywołał oburzenie i rozczarowanie. Jest mi naprawdę przykro i wstyd. Pragnę szczerze przeprosić. Rozumiem, że odpowiedzialność za moje czyny spoczywa wyłącznie na mnie" - napisała we wstępie.

"To był ślub mojej przyjaciółki Darii, która otwarcie potępia rosyjską agresję na Ukrainę, publicznie wyraża swoje stanowisko i zmieniła obywatelstwo. Ważne jest dla mnie, aby ten kontekst również był znany. Pomagałem naszemu krajowi i wojsku od początku pełnoskalowej inwazji, robię to nadal i będę to robiła w przyszłości. Boli mnie świadomość, że jedno moje działanie mogło zakwestionować wszystko, co robiłam przez lata, i sprawić, że ktoś we mnie zwątpił. Chcę powiedzieć: moje stanowisko się nie zmieniło. Rosja jest krajem agresorem, a rosyjscy sportowcy nie mają miejsca w sporcie światowym. Chwała Ukrainie" - czytamy we wpisie zamieszczonym w języku ukraińskim.

Warto wspomnieć, iż prócz obydwu Ukrainek, oraz Mirry Andriejewej, nagrodzonej przez Władimira Putina za występ na igrzyskach w Paryżu, na imprezie znalazła się także Anastazja Pawluczenkowa, której ojciec zorganizował w Rosji turniej poświęcony pamięci najemników z PKW Wagnera, którzy zginęli na Ukrainie - przypomina "btu.org.ua".