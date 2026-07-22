Świątek zareagowała na zwycięstwo Hiszpanii. Wystarczyły dwa zdania

Przed Igą Świątek kolejne wyzwania. Polka po szybkim odpadnięciu z Wimbledonu najpierw wyjechała na krótki urlop, a od pewnego czasu szlifuje już formę na drugą częścią sezonu.

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Świątek odniosła się do Roiga. Chodzi o treningi

Ostatnim występem Raszynianki była ten z Wimbledonu. Polka, która w najnowszym rankingu WTA zajmuje 8. lokatę, już w III rundzie turnieju na kortach All England Club musiała uznać wyższość Alexandry Eali. Filipinka wygrała 7:6, 6:2, pozbawiając Świątek marzeń o obronie tytułu sprzed roku.

Obecny sezon nie jest dobry w wykonaniu 25-latki, o czym sama doskonale wie. Dla wielu ekspertów w dojściu do optymalnej formy Polce najbardziej przeszkadza... ona sama. Jej podejście, rozchwianie. Kibice w Polsce nadal mają jednak nadzieję, że była liderka światowych list jeszcze w tym roku spróbuje nawiązać do swoich najlepszych lat.

Humor jej dopisuje, o czym mogliśmy przekonać się podczas jednego z treningów. Kamery Eurosportu zarejestrowały wypowiedź szkoleniowca Świątek, Francisco Roiga, który w kontekście finału mundialu 2026 zaznaczył:

"Oczywiście wspieram moją drużynę Hiszpanię, a komu Iga, to nie wiem. Jeszcze o tym dyskutujemy. Ona też bardzo lubi Hiszpanię - powiedział Roig, a w międzyczasie Iga Świątek trzy razy krzyknęła: Messi, Messi, Messi. - Muszę kibicować Hiszpanii, bo inaczej trener dałby mi nieźle popalić na treningu - odpowiedziała z uśmiechem Świątek" - zrelacjonował na naszych łamach dziennikarz Sport.pl Paweł Matys.

Już po wygranym przez rodaków Roiga finale z Argentyną (1:0) Iga Świątek zareagowała w podobny, żartobliwy sposób:

"Dzień po dniu na kortach twardych, ciężka praca. Na szczęście Hiszpania zdobyła trofeum, a ktoś w mojej drużynie jest w dobrym humorze, co bardzo mi odpowiada" - napisała na swoim Instagramie.

Przed Igą Świątek północnoamerykańska część sezonu. 25-latka zaprezentuje się w Toronto (1-13 sierpnia), następnie będzie bronić tytułu sprzed roku w Cincinnati (11 sierpnia - 23 sierpnia), a zwieńczeniem będzie wielkoszlemowy US Open, który zacznie się 23 sierpnia i potrwa do 13 września.