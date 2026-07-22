Na świecie ostrzegają ws. Świątek. "Jest zagrożona"

- Jest młodą kobietą, dopiero w połowie swojej kariery, daleko od końca. Ale coś musi się diametralnie zmienić, by znów wróciła na zwycięską ścieżkę. To moje zdanie, bo tenis kobiet nie zmienił się aż tak bardzo, odkąd wygrywała duże turnieje. Zatem coś naprawdę jest w tym momencie nie tak - mówił Boris Becker o kryzysie 25-letniej tenisistki. Ostatnie tygodnie są dla niej koszmarne. Nie obroniła tytułu na Wimbledonie, co zepchnęło ją w dół rankingu WTA - obecnie jest ósma, a może być jeszcze gorzej.

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Media ostrzegają ws. Świątek. "Jej pozycja jest zagrożona"

Źle wygląda także sytuacja Świątek w rankingu WTA Race, zestawieniu, które wyłoni osiem najlepszych tenisistek 2026 roku. To właśnie te panie zagrają w wieńczącym sezon, prestiżowym WTA Finals. Jak na razie Polki w tym gronie nie ma, ba, traci naprawdę sporo, co niepokoi jej kibiców. Zmartwieni są również dziennikarze tennisuptodate.com. "Świątek pod presją" - zaczęli na wstępie.

"Kilka tenisistek będzie bacznie obserwować swoją pozycję w rankingu, kiedy to sezon będzie zbliżał się ku końcowi. W tym gronie jest Polka" - podkreślała redakcja. "Pozycja Iga Świątek w TOP 10 rankingu WTA jest zagrożona. Wypadnie z niej, jeśli nie poprawi formy i wyników w nadchodzących turniejach. Polska gwiazda zajmuje obecnie 12. miejsce w WTA Race i traci około 1500 punktów do zajmującej ósmą lokatę Coco Gauff" - wyliczali.

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To jedyna nadzieja dla Świątek

Co się musi stać, by Świątek znalazła się w gronie ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu? Czy to możliwe? "Najpewniej będzie musiała dotrzeć daleko w US Open, a także dobrze zaprezentować się w pozostałych turniejach rangi WTA 1000. To może pomóc jej zapewnić występ w WTA Finals, turnieju, który wygrała w 2022 roku i w którym startowała w kolejnych pięciu edycjach" - czytamy.

Ranking WTA Race (stan na 22 lipca 2026):

1. Mirra Andriejewa - 4999 pkt

2. Aryna Sabalenka - 4945 pkt

3. Jelena Rybakina - 4627 pkt

4. Karolina Muchova - 4270 pkt

5. Elina Switolina - 4116 pkt

6. Jessica Pegula - 3950 pkt

7. Linda Noskova - 3674 pkt

8. Coco Gauff - 3484 pkt

9. Marta Kostiuk - 3275 pkt

10. Victoria Mboko - 2393 pkt

11. Sorana Cirstea - 2045 pkt

12. Iga Świątek - 1954 pkt.

Sytuacja Polki jest naprawdę trudna, a w kolejnych tygodniach presja będzie jeszcze większa, szczególnie w rankingu WTA. Do obrony ma sporo punktów. To efekt triumfu w ubiegłorocznym turnieju WTA 1000 w Cincinnati czy ćwierćfinału US Open. Co więcej, tytułu będzie bronić również w Seulu, ale w imprezie rangi 500. Sporo jeszcze przed nią. Mimo wszystko dziennikarze uważają, że zarówno Świątek, jak i inne zawodniczki walczące o WTA Finals, wciąż mają szansę się tam zakwalifikować.

"Marta Kostiuk, Victoria Mboko, Iga Świątek, a także Naomi Osaka na ten moment są poza strefą WTA Finals, jednak wciąż mają szansę na awans. Potrzebne jest osiągnięcie dobrych wyników w końcowej fazie sezonu" - czytamy.