Exodus gwiazd! Ważne wieści dla Świątek i Chwalińskiej przed turniejem WTA 1000

Turniej WTA w Toronto odbędzie się w dniach 2-13 sierpnia. Na liście zgłoszeń znalazły się cztery Polki - Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch. Dzikie karty otrzymały Bianca Andreescu oraz Venus Williams. Pula nagród w tym roku wynosi niecałe 7,5 mln dolarów, czyli niecałe 30 mln złotych.

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Gwiazdy wycofują się z turnieju WTA w Toronto

Rywalizacja będzie niezwykle zacięta, ale zabraknie kilku gwiazd. Przede wszystkim zabraknie obrończyni tytułu - Viktorii Mboko (12. WTA), która doznała poważnego urazu kolana podczas turnieju Queen's Club Championship.

Do tej listy osób dołączyła Emma Raducanu (37. WTA), która doznała złamania zmęczeniowego prawej nogi, a data jej powrotu nie jest znana. Ponadto do grona zawodniczek, które się wycofały, dołączyły dwie finalistki Wielkiego Szlema: Karolina Muchova (6. WTA), która nieco ponad tydzień temu zajęła drugie miejsce w Wimbledonie. Teraz wraca do zdrowia po "niewielkiej operacji", która wykluczy ją z gry na kilka tygodni.

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Z szansą na tytuł pożegnała się także Jasmine Paolini (15. WTA). "Niestety, podjąłem decyzję o wycofaniu się z Waszyngtonu i Toronto, aby dać stopie więcej czasu na odpoczynek" - poinformowała ćwierćfinalistka Wimbledonu, cytowana przez tennis365.com.

W Toronto nie zobaczymy także Hailey Baptiste (34. WTA) i Dajany Jastremskiej (88. WTA). Serwis zauważa, że Muchova, Mboko, Paolini i Baptiste miały zostać rozstawione w Kanadzie.

Karolinę Muchovą zastąpiła Daria Snigur (54. WTA), Viktorię Mboko - Karolina Pliskova (62. WTA), Jasmine Paolini - Tamara Korpatsch (81. WTA), Hailey Baptiste (34. WTA) - Anna Bondar (97. WTA), Emmę Raducanu - Eva Lys (86. WTA), a Dajanę Jastremską (88. WTA) - Renata Zarazua (85. WTA).

Do tego turnieju zostało jeszcze sporo czasu, więc lista absencji może się jeszcze powiększyć.