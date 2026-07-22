Powrót na stronę główną

Exodus gwiazd! Ważne wieści dla Świątek i Chwalińskiej przed turniejem WTA 1000

Choć do turnieju WTA w Toronto pozostało jeszcze sporo czasu, to wiemy już, że wielu gwiazd zabraknie w tegorocznej rywalizacji. Ze zmagań wycofało się aż sześć zawodniczek, z czego cztery miały być rozstawione. To dobre wieści dla Polek, bo ubywają im groźne rywalki.
Iga Świątek
Fot. REUTERS/Toby Melville

Turniej WTA w Toronto odbędzie się w dniach 2-13 sierpnia. Na liście zgłoszeń znalazły się cztery Polki - Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch. Dzikie karty otrzymały Bianca Andreescu oraz Venus Williams. Pula nagród w tym roku wynosi niecałe 7,5 mln dolarów, czyli niecałe 30 mln złotych.

Zobacz wideo Rozbrajająca odpowiedź Chwalińskiej. To zapamięta z Roland Garros

Gwiazdy wycofują się z turnieju WTA w Toronto

Rywalizacja będzie niezwykle zacięta, ale zabraknie kilku gwiazd. Przede wszystkim zabraknie obrończyni tytułu - Viktorii Mboko (12. WTA), która doznała poważnego urazu kolana podczas turnieju Queen's Club Championship.

Do tej listy osób dołączyła Emma Raducanu (37. WTA), która doznała złamania zmęczeniowego prawej nogi, a data jej powrotu nie jest znana. Ponadto do grona zawodniczek, które się wycofały, dołączyły dwie finalistki Wielkiego Szlema: Karolina Muchova (6. WTA), która nieco ponad tydzień temu zajęła drugie miejsce w Wimbledonie. Teraz wraca do zdrowia po "niewielkiej operacji", która wykluczy ją z gry na kilka tygodni.

Zobacz też: US Open potwierdza ws. Chwalińskiej! Pierwszy raz w karierze

Z szansą na tytuł pożegnała się także Jasmine Paolini (15. WTA). "Niestety, podjąłem decyzję o wycofaniu się z Waszyngtonu i Toronto, aby dać stopie więcej czasu na odpoczynek" - poinformowała ćwierćfinalistka Wimbledonu, cytowana przez tennis365.com.

W Toronto nie zobaczymy także Hailey Baptiste (34. WTA) i Dajany Jastremskiej (88. WTA). Serwis zauważa, że Muchova, Mboko, Paolini i Baptiste miały zostać rozstawione w Kanadzie.

Karolinę Muchovą zastąpiła Daria Snigur (54. WTA), Viktorię Mboko - Karolina Pliskova (62. WTA), Jasmine Paolini - Tamara Korpatsch (81. WTA), Hailey Baptiste (34. WTA) - Anna Bondar (97. WTA), Emmę Raducanu - Eva Lys (86. WTA), a Dajanę Jastremską (88. WTA) - Renata Zarazua (85. WTA).

Do tego turnieju zostało jeszcze sporo czasu, więc lista absencji może się jeszcze powiększyć.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji