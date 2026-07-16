24 minuty i koniec seta w meczu Polki. Potem było 6:1, 3:0. Katastrofa

Katarzyna Kawa (142. WTA) rozpoczęła turniej WTA 250 na kortach ziemnych w Jasssach od zwycięstwa 6:1, 6:4 nad Simoną Waltert (81. WTA), czym zrewanżowała się Szwajcarce za porażkę w pierwszej rundzie w Bastad (4:6, 1:6). W drugiej rundzie Polka trafiła na rozstawioną z numerem piątym Pannę Udvardy (71. WTA).

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Katarzyna Kawa zdominowała rozstawioną Pannę Udvardy. Ależ mecz Polki w Jassach

Początek meczu był bardzo zaskakujący, bo trzy gemy z rzędu przegrały serwujące. Jednak to Kawa prowadziła 2:1, po czym utrzymała podania, a następnie podwyższyła na 4:1, w dodatku bez straty choćby punktu.

Za moment Kawa potwierdziła rosnącą dyspozycję. Udało jej się bowiem obronić break point, po czym wygrała trzy kolejne akcje i była już bardzo blisko wygrania pierwszej partii. Dokonała tego już w kolejnym gemie, wykorzystując pierwszy setbol na 6:1. Ta część trwała tylko 24 minuty.

Początek drugiej odsłony to kolejny test dla polskiej tenisistki. Znów musiała ona bronić się przed przełamaniem i znów jej się udało. Za to sama po chwili odebrała podanie Udvardy, a następnie wygrała gem na 3:0.

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Paradoksalnie od tego momentu zaczęły się problemy 33-latki. Najpierw zmarnowała ona piłkę na 4:0, po czym w kolejnym gemie sama musiała odeprzeć napór returnującej. Nie udało się i prowadziła już tylko 2:3 (był to pierwszy gem z więcej niż jednym break pointem).

Polka odpowiedziała natychmiast i przy trzeciej szansie zdołała przełamać. Niestety dla niej, nie poszła za ciosem - przy własnym podaniu przegrała wszystkie wymiany, przez co rywalka za moment mogła wyrównać. Efekt? Udana pogoń Węgierki i 4:4.

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Przy własnym podaniu 142. rakieta świata zdołała jednak wygrać gem, czym nałożyła sporą presję na węgierską tenisistkę. Ta jednak spisała się znakomicie i bez starty punktu doprowadziła do rezultatu 5:5. Po czym "uderzyła" ponownie, wykorzystując trzeci break point na 6:5. Tym razem to Kawa była pod ścianą, w dodatku jako returnująca. Jednak pierwsza piłka setowa przesądziła sprawę na korzyść Udvardy.

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33-latka nie mogła się otrząsnąć po przegranej partii. Mimo walki w pierwszym gemie straciła serwis, a jeszcze słabiej pokazała się w trzecim gemie, przez co z jej perspektywy zrobiło się 0:3. Dopiero wtedy nastąpił pewien przełom i Kawa odrobiła stratę jednego przełamania. A za moment doprowadziła do wyniku 2:3.

Wtedy Węgierka utrzymała podanie, po czym jeszcze poprawiła własną sytuację - bez straty punktu odebrała serwis polskiej tenisistce, która później już nic nie wskórała - po pierwszym meczbolu przegrała 6:1, 5:7, 2:6. Spotkanie trwało 110 minut.

W ćwierćfinale turnieju WTA 250 w Jassach Panna Udvardy zagra z Paulą Badosą (115. WTA), byłą wiceliderką światowego rankingu i mistrzynią z Bastad. Hiszpanka w czwartek pokonała 7:6(5), 1:6, 6:4 Alevtinę Ibragimovą (275. WTA).