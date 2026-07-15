Tak naprawdę wygląda Tour de France. Dopiero na miejscu zrozumieliśmy jego fenomen

Francuskie miasteczko Perigueux w południowo-zachodnim rejonie Nowa Akwitania nie jest duże. Według najświeższych danych, do jakich można dokopać się w sieci, zamieszkuje je na co dzień niespełna 29 tys. osób. To ok. połowa populacji samego Żoliborza w Warszawie. Jednak gdy w sobotni poranek 11 lipca wjechaliśmy do tej miejscowości, przez długi czas mogłoby się wydawać, że nie mieszka tam prawie nikt. Ani żywej duszy na ulicach, z rzadka przejeżdżał jakiś samochód. Było aż upiornie. Z czasem jednak okazało się, dlaczego tak to wygląda.

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Miasteczko pozornie opuszczone

Przy placu Yves Guena w samym sercu Perigueux zebrała się prawdopodobnie cała populacja tego miasteczka, a także okolicznych wsi. Lokalna policja oraz porządkowi kierowali ruchem i pilnowali spokoju, co czujnie obserwował z pomnika XVI-wieczny francuski filozof Michel de Montaingne. W swoim życiu był m.in. miejskim rajcą Perigueux i do dziś jest najpewniej najbardziej znaną osobą związaną z tym miejscem. Powód gigantycznego jak na lokalne warunki zgromadzenia? To właśnie tam zaczynał się 8. etap Tour de France.

Wiele się we Francji może zmienić, wydarzyć, stanąć na głowie, ale Tour de France to jedna z tych kwestii, które łączą cały kraj. Powstał w 1903 roku, bo Henri Desgrange, wydawca i redaktor naczelny gazety "L'Auto" chciał ją wypromować właśnie poprzez organizację największego kolarskiego wyścigu, jaki ówczesny świat widział. Tę gazetę znamy dzisiaj jako "L'Equipe", absolutnego sportowego giganta na skalę międzynarodową. Nietrudno się więc domyślić, że pomysł Desgrange'a wypalił, a jego efekty Francja oraz cały świat obserwują co roku do dziś.

Duma wszystkich Francuzów. Z pełną mocą albo wcale

Gdy w grę wchodzi TdF, nie ma miejsca na półśrodki. Francuzi przed każdym etapem stawiają całą "wioskę startową". W niej gromadzą się fani, by przywitać zawodników oraz korzystać z wszelkich atrakcji, jakie przygotowują organizatorzy. Zapewniają je głównie sponsorzy imprezy, którzy ochoczo rozstawiają swoje stoiska pod namiotami. Niektórym może się to kojarzyć z klasycznymi festynami, na których ceny wszystkiego są za wysokie. Jednak Tour de France dla miejscowości takich jak Perigueux to wyjątkowa okazja, by zabłysnąć i pokazać tę całemu krajowi.

Liczba osób, które przyszły na start etapu i entuzjazm, z jakim się wszystko odbywało, mówiły same za siebie. "Pompa", z jaką wiąże się każdy etap, także. Samo otwarcie robiło wrażenie, bo najpierw obejrzeliśmy występ skrzypaczki, a potem oficjalne przecięcie wstęgi.

- Dla nas to symbol zjednoczenia całego narodu. Jesteśmy dumni, że możemy pokazać Francję światu, zrobić z Tour de France okno wystawowe dla nas wszystkich - mówi mi Guillaume Martin Guyonnet, francuski kolarz ekipy Groupama-DSJ United, z którym mogłem porozmawiać po oficjalnej prezentacji ich drużyny. Większość zawodników od razu poszła do samochodów swoich ekip, ale on akurat chwilę został.

Oficjalne otwarcie 8. etapu Tour de France fot. Bartosz Królikowski/Sport.pl

Element piekła w kolarskim niebie

"Wioska stratowa" w Perigueux miała jeszcze jedną, ogromną zaletę. Miejsce, w którym ją rozstawiono, jest w dużej mierze zacienione przez drzewa. Tym razem są one niczym błogosławieństwo od bogów kolarstwa. Tegoroczny Tour de France mierzy się bowiem z gigantycznym wyzwaniem: pogodą. Ta jest co prawda bardzo piękna, ale... no właśnie, aż za bardzo. Chodzi o ekstremalne temperatury - do Francji dotarła kolejna fala upałów. Pierwsza była kilkanaście dni wcześniej (w Polsce zresztą też ją odczuliśmy). Upały w południowo-zachodniej Francji nie są niczym szczególnie dziwnym, ale już ich skala (temperatury przekraczają 40 st. C) - tak. No i fakt, że nadeszły w lipcu. Najstarsi winiarze nie pamiętają takiej pogody.

- U nas taka gorączka nikogo by nie zaskoczyła, ale w połowie sierpnia. Wtedy zazwyczaj jest tu najgoręcej. Tymczasem mamy pierwszą połowę lipca, a to już druga taka fala. Lokalni winiarze musieli zbierać winogrona ok. 1,5 miesiąca wcześniej niż zazwyczaj, bo tak szybko dojrzały przez te temperatury. Nie przypominam sobie, by tutaj kiedykolwiek było aż tak gorąco już podczas Tour de France - powiedziała nam Clemence, pochodząca z Nowej Akwitanii pracownica hotelu, w którym się zatrzymaliśmy.

W bardzo podobnym tonie wypowiedział się Guillaume Martin Guyonnet, a on już w tej rywalizacji swoje widział. - Wyścig sam w sobie jest trudny, a gdy dorzucimy jeszcze takie parametry pogodowe, robi się wyjątkowo wyczerpująco. To już mój dziesiąty Tour de France i zdecydowanie najgorętszy, najbardziej ekstremalny jeśli chodzi o pogodę - stwierdził Francuz. Słońce w Perigueux nikogo nie oszczędzało, zwłaszcza dla kolarzy nie było litości. Dobrze chociaż, że 8. etap TdF nie był jednym z tych najbardziej wymagających. Stosunkowo płaska trasa z niezbyt stromymi i długimi podjazdami. Mogło być dużo gorzej. I w końcu było, tyle że dzień później.

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Jeśli to, z czym kolarze musieli się mierzyć 11 lipca, było piekielnie ciężkie, na skalę trudności wyzwania w niedzielę 12 lipca na 9. etapie TdF, nie ma odpowiednio mocnego określenia ani w języku polskim, ani we francuskim. I to nawet mimo to, że góry nie należały do najwyższych na trasie wyścigu. Trasa z miejscowości Malemort do Ussel była jednak najeżona podjazdami. Najwyższy szczyt, Mont Bessou, mierzy 977 m n.p.m., choć o wiele brutalniejsza była rowerowa wspinaczka na Suc au May (903 m n.p.m.), bo tam podjazd liczył 3,8 km, przy nachyleniu na poziomie nawet 7,7 proc. Łącznie zawodnicy mieli przejechać ponad 185 kilometrów, ale organizatorzy zlitowali się nad nimi i skrócili etap o ponad 30 km. Niemniej wciąż Tadeja Pogacara, obrońcę tytułu i tegorocznego lidera, oraz resztę stawki czekało gigantyczne wyzwanie.

Kibice podczas Tour de France fot. Bartosz Królikowski/Sport.pl

Kibice? Też nie mieli lekko. "Wioska startowa" w Malemort nie przypominała tej zacienionej przez drzewa w Perigueux. Rozstawiono ją w szczerym polu, bez żadnej innej ochrony przed słońcem niż namioty sponsorskie. Temperatura? W szczytowym momencie termometr pokazywał ponad 42 stopnie Celsjusza. Fanów to jednak nie wystraszyło. W Malemort na co dzień mieszka ok. 8 tys. osób, ale na pierwszy rzut oka fanów w "wiosce" było więcej.

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Trasą 9. etapu mieliśmy okazję przejechać się jeszcze przed startem wyścigu. Oczywiście samochodem. Mijając kolejne miejscowości, trudno było wyjść z podziwu. Piekielne temperatury absolutnie niczego nie ujęły atmosferze wyścigu. Na ponad godzinę przed przejazdem peletonu wzdłuż drogi zgromadziły się już tysiące kibiców. Dla lokalnej społeczności TdF jest nie tylko okazją do zobaczenia najlepszych kolarzy. Tak naprawdę rywalizacja sportowa jest tylko dodatkiem. Fani przybywali na trasę kamperami, rozstawiali stoły, grille, wspólnie się bawili. Nie brakowało też wymyślnych przebrań, jak np. człowiek w stroju krowy czy homara.

Jeszcze na pierwszych kilometrach kibiców widać było głównie tam, gdzie był cień. Później jednak zgromadziło się tak wiele osób, że już nikt nie zwracał uwagi, czy stoi w słońcu, czy nie. Żadna temperatura nie była w stanie przerwać zabawy. Niektórzy dodawali sobie też dreszczyku emocji, stając tuż obok... urwiska. Jeden fałszywy krok i można było skończyć bardzo boleśnie, a nawet tragicznie. Jednak taka wizja na niektórych widocznie nie robiła wrażenia.

Był jeszcze jeden powód, dla którego fani licznie stawili się wzdłuż trasy na tak długo przed przejazdem kolarzy. Każdy etap TdF poprzedza karawana wozów sponsorskich. I tak oto na drodze, którą będą jechali zawodnicy rywalizujący w najsłynniejszym wyścigu kolarskim świata, pojawiają się samochody w kształcie m.in. wielkiego steka, świnki skarbonki, paczkomatu czy okrągłego sera.

Samochód-stek jadący przez miasteczko w karawanie sponsorów Tour de France fot. Bartosz Królikowski/Sport.pl

Kolarze są ważni, ale któż pogardzi gadżetami?

Z każdego z takich wozów leciały w kierunku kibiców gadżety. Producent żelków częstował fanów paczkami z tym przysmakiem, ale już na przykład producent kluczy i zamków do drzwi oczywiście swoimi wyrobami w tłum nie rzucał. Zamiast tego rozdawał np. osławione na TdF "wędkarskie" czapki ze swoim logiem.

Darmowe gadżety wywoływały oczywiście furorę wśród tłumu. Czasem wystarczyło tylko spojrzeć na nakrycia głowy noszone przez kibiców, by rozpoznać, którego sponsora wóz niedawno przejeżdżał. Wiele osób miało też specjalne pudełka z wymalowaną tarczą do celowania, by ułatwić rzucającym gadżety trafienie. Zdarzały się nawet kosze - jak do koszykówki.

- Tak z 50 procent tych wszystkich ludzi jest tu głównie, jeśli nie wyłącznie, dla tej sponsorskiej karawany z gadżetami - stwierdził nasz kierowca, Franck Alaphilippe. Sam był kiedyś zawodnikiem, ale zasłynął przede wszystkim jako trener swojego kuzyna, Juliana Alaphilippe'a, który zdobył m.in. dwa złote medale mistrzostw świata w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego (2020, 2021).

Niezależnie jednak od głównego źródła motywacji kibiców, atmosfera była fenomenalna. Dość powiedzieć, że nie poruszaliśmy się żadnym wymyślnym autem w kształcie ryby czy niedźwiedzia, gadżetów do rzucania też nie mieliśmy, a mimo to mnóstwo osób nam machało i wręcz celebrowało nasz przejazd. Każdy był mniejszą lub większą częścią zabawy. Właśnie ta jedność urzekała najmocniej. I nie dotyczyło to tylko lokalnej społeczności. Wspólnie bawili się fani z całego świata, bo flagi francuskie stanowiły jedynie część z tych, które pojawiły się wzdłuż trasy.

CYCLING-FRANCE/ Fot. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Nawet faworyci się nie forsowali. Zabawa dosłownie bez cienia

Na mecie etapu w miasteczku Ussel szał był równie wielki. To debiut tej miejscowości jako gospodarza Tour de France. Na co dzień króluje tam rugby, tak jak zresztą w niemałej części południowo-zachodniej Francji. Przedzieranie się przez tysiące zgromadzonych osób było równie trudne, jak rozszyfrowywanie, którędy iść, bo większość ulic była zamknięta. Nawet przejście na drugą stronę okazywało się wyzwaniem. W tym czasie kolarze już rywalizowali w piekielnych warunkach.

Dwaj główni faworyci, czyli Tadej Pogacar oraz Jonas Vingegaard, w takich warunkach postanowili najwyraźniej nie szaleć i nie tracić dużo więcej sił, niż to było konieczne, bo żaden z nich nie liczył się w walce o etapowe zwycięstwo. Spokojnie dojechali w peletonie (Pogacar na 11., a Vingegaard na 19. miejscu). Triumfatorem etapu z piekła rodem został Holender Mathieu van der Poel, który okazał się najlepszy z czteroosobowej ucieczki. Nie było jednak szans, by zagrozić Tadejowi Pogacarowi, aktualnemu właścicielowi słynnej "le malliot jaune", czyli żółtej koszulki lidera. Jej kolor wziął się od barwy papieru, na którym drukowano gazetę "L'Auto".

Słynna żółta koszulka lidera Tour de France na ekspozycji w wiosce startowej fot. Bartosz Królikowski/Sport.pl

W tegorocznym Tour de France jedzie też dwóch Polaków, ale niestety Michałowi Kwiatkowskiemu daleko do formy, która pozwoliła mu np. wygrać górski etap TdF w 2023 roku - na 9. etapie zajął 100. miejsce, a Kamil Gradek był 155.

Tour de France czy mundial? Ale po co wybierać?

Lata mijają, a Tour de France nadal pozostaje ogromnym świętem całej Francji. Może nawet bardziej tych mniejszych miejscowości, bo cały świat zna Bordeaux, Paryż, Lyon czy Marsylię, a TdF pomaga zajrzeć do Malemort, Ussel, Perigueaux i wielu innych. W dodatku w tym roku zabawa jest podwójnie szampańska, bo przecież trwa mundial. Trochę popsuli ją Hiszpanie, ogrywając Francję 2:0 w półfinale, ale szansa na brązowy medal nadal jest.

Dla organizatorów Tour de France fakt, iż piłkarskie mistrzostwa odbywają się za oceanem, ma same plusy. Różnica czasu sprawia, że transmisje meczów nie konkurują z rywalizacją kolarzy. Dzięki temu dwie wielkie imprezy nie rywalizują ze sobą o widzów.

- Francuzi bardzo lubią imprezować, a teraz mają do tego mnóstwo okazji. Bo jak ktoś idzie rano na trasę Tour de France, zazwyczaj wraca do domu, gdy jest już mecz do obejrzenia. Nie trzeba niczego wybierać kosztem tego drugiego - mówi jedna z kibicek. Reprezentacja Francji na mundialu trzykrotnie grała o g. 21, raz o 22 i trzy razy o 23. Sobotni mecz o trzecie miejsce również rozpocznie się o 23..

Czterdzieści lat minęło, zdecydowanie nie jak jeden dzień

Sportowo na pewno Francuzi chcieliby, żeby podczas Touru tych największych emocji było znacznie więcej. Oczy kibiców gospodarzy wpatrzone są przede wszystkim w Paula Seixasa. To 19-letni wielki talent francuskiego kolarstwa. W tym roku wygrał m.in. prestiżową Strzałę Walońską i debiutuje w Tour de France. To imponujący na razie debiut, bo po dziesięciu etapach zajmuje 5. miejsce w klasyfikacji generalnej i cały czas daje nadzieję, że w przyszłości okaże się tym, na kogo jego ojczyzna czeka już szokująco długo.

Bo francuskie wyścigowe trasy, choć wyglądają imponująco i jednoczą mieszkańców jak mało co, od lat okazują się nieprzyjazne dla Francuzów rywalizujących w największym wyścigu na świecie. Podium na mecie TDF? To już 9 lat, od kiedy Romain Bardet zajął 3. miejsce w 2017 roku. Zwycięstwo? Tu jest o wiele gorzej, minęło już aż 41 lat. W 1985 roku - na długo, zanim na świecie pojawili się Pogacar (rocznik 1998) i Vingegaard (1996) oraz wielu znacznie starszych od nich zawodników - wygrał Bernard Hinault. Od tamtej pory naród gospodarzy TdF czeka, by oprócz celebrowania samego wyścigu, móc celebrować także triumf rodaka.

Francuzi i Anglicy historycznie rzecz ujmując nie darzą się przesadną sympatią, ale sportowo mogą sobie przybić "smutną piątkę". Ojczyzna kolarstwa szosowego czeka na triumf w największej kolarskiej imprezie ponad 40 lat, a ojczyzna piłki nożnej na złoto największej futbolowej imprezy wyczekuje jeszcze dłużej - 60 lat. Anglicy wciąż mają szanse w tym roku (w środowym półfinale grają z Argentyną), ale jeśli im się nie uda, następna szansa będzie dopiero za cztery lata. W tym czasie Francja co rok będzie miała szansę przełamania impasu w TdF.

Oczywiście, nawet gdyby się miało nie udać przez kolejne dekady, prestiż i zainteresowanie Tour de France w ojczyźnie wyścigu najpewniej nie spadnie. Tysiące kibiców na trasie etapu w pełnym słońcu, przy 42 stopniach Celsjusza, to niepodważalny dowód na to. Choć w tej francuskiej opowieści o Tour de France na pewno nie zaszkodziłby nowy, lokalny bohater w "żółtej pelerynie".