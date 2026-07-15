Argentyno, co ty zrobiłaś?! Scaloni nie wytrzymał po meczu

To był mecz z dwiema różnymi połowami - brzydką pierwszą i przepiękną drugą. Obiema kipiącymi od emocji. Było ich tyle, że gdy mecz się skończył, niemal wszyscy płakali - Anglicy ze smutku i złości, a u Argentyńczyków radość mieszała się z ulgą, satysfakcją i spełnieniem. Ale nawet nie sposób tych wszystkich emocji nazwać. Patrząc na Argentyńczyków, pewne jest tylko to, że wyszarpane zwycięstwo smakuje najlepiej. Szczególnie wyszarpane z rąk Anglików.

Tak to już w meczach Anglii z Argentyną jest - najpierw wszyscy przekonują, że to tylko mecz piłkarski, a później zawsze okazuje się, że to jednak kolejne boiskowe rozliczenie wojny o Falklandy z 1982 r. i festiwal zaszłości. Argentyna zawsze gra z Anglią o coś więcej niż awans. To zawsze rewanż za coś. Zaczęło się już w 1966, roku jedynego angielskiego złota zdobytego na mundialu, od wyrzucenia z boiska Antonio Rattína, który rzekomo miał obrażać niemieckiego sędziego, Rudolfa Kreitleina. Kapitan Argentyńczyków nie znał niemieckiego, sędzia z kolei nie mówił po hiszpańsku, więc Rattína nie wiedział nawet, dlaczego ma zejść z boiska. Tłumacz, który miał być na stadionie i pomagać w takich sytuacjach, gdzieś zniknął. Argentyńczyk nie schodził więc z boiska przez około dziesięć minut, domagając się wyjaśnień. Gestykulował i potestował, aż w końcu z murawy wyprowadzili go policjanci. I wtedy przysiadł na czerwonym dywanie przeznaczonym dla brytyjskiej rodziny królewskiej, czym miał ją znieważyć. Anglia wygrała tamten mecz 1:0 i awansowa do półfinału, a następnie triumfowała w całym turnieju. Argentyńczycy do dzisiaj mówią o "kradzieży stulecia" i spisku, który miał zawiązać przeciwko nim ówczesny prezes FIFA - sir Stanley Rous, Anglik oczywiście.

Najpierw "oszustwo stulecia", później "ręka Boga" i "gol stulecia". Każdy mecz ma swoją etykietę

Na początku lat 80. w Argentynie panowała bieda, naród buzował, a obawiająca się przewrotu wojskowa junta, która rządziła wtedy krajem, postanowiła zjednoczyć obywateli ruszając po Falklandy, wyspy leżące 480 km od jej wybrzeży, na których od ponad stu lat gościli się Brytyjczycy. Argentyńczycy zawsze twierdzili, że ten teren, który sami nazywają Malwinami, należy do nich. Wojnę, która pochłonęła 907 ofiar, jednak przegrali. I do dzisiaj śpiewają o Malwinach romantyczne ballady.

W 1986 r., zaledwie cztery lata po wojnie, rany były jeszcze świeże, a dwa gole Maradony strzelone Anglikom na mundialu w Meksyku były dla Argentyńczyków jak plaster. I ten strzelony ręką, za którym kryła się cała argentyńska przebiegłość, i ten strzelony po wspaniałym rajdzie, będący dziełem jego życia i symbolem nieprawdopodobnego talentu. To był akt zemsty za przegraną wojnę. - Wiedzieliśmy przed meczem, że Anglicy strzelali tam do nas, jak do małych ptaszków. To było coś więcej niż tylko mecz piłki nożnej, mimo że jeszcze w szatni powtarzaliśmy sobie, że nie możemy mieszać wojny ze sportem. Na boisku widzieliśmy jednak w angielskich piłkarzach winnych tego wszystkiego, co się stało. To uczucie było silniejsze - mówił Maradona i dlatego nigdy tego pierwszego gola nie żałował. Obiecał wręcz pozwać gazetę, która napisała, że przeprosił Anglików po meczu. Nigdy tego nie zrobił.

Dwanaście lat później swoich rodaków przepraszał za to David Beckham, który w meczu z Argentyną dostał czerwoną kartkę i po powrocie do kraju musiał odpowiedzieć, jak się czuje z tym, że zawiódł cały naród. I nawet nie wiedział, co powiedzieć. Uciekł, schował się przed całym światem. Rodacy nie potrafili mu wybaczyć, że uległ emocjom i odpowiedział na ostre wejście Diego Simeone. Leżąc na murawie wyprostował nogę, zahaczył o Simeone, a ten nie zmarnował okazji: teatralnie upadł i domagał się, by angielski gwiazdor zobaczył czerwoną kartkę. Później przyznał, że sędzia wpadł w jego pułapkę. Argentyna wygrała tamten mecz w rzutach karnych. Beckham winy w pełni odkupił dopiero cztery lata później, gdy na mundialu w Korei i Japonii wykorzystał przeciwko Argentynie rzut karny i dał Anglii zwycięstwo 1:0.

Pierwsza połowa, w której piłka była niepotrzebna. To był wrestling?

Naiwnym było wierzyć, że czas uleczył rany i ostudził emocje. Złudzeń na pewno nie mieli angielscy dziennikarze "The Athletic", którzy jeszcze przed meczem zaczęli obstawiać, który z Argentyńczyków tym razem może okazać się czarnym charakterem. Wymieniali więc piłkarzy, którzy grają najostrzej i słyną z prowokacji. Wielu z nich znają doskonale z gry w Premier League. Pisali o Lisandro Martinezie z Manchesteru United, który nie przez przypadek dorobił się ksywy "rzeźnik". Wspominali o Enzo Fernandezie, pomocniku Chelsea, którzy zawsze wychodzi niezwykle naładowany. Wyliczali też wszystkie wybuchy Cristiana Romero, który od czterech lat kolekcjonuje w Tottenhamie żółte i czerwone kartki i często ulega emocjom w najważniejszych momentach. Nie zapomnieli nawet o bramkarzu – Emiliano Martinezie, który z prowokowania rywali uczynił sztukę.

I nie musiał nawet rozpocząć się mecz, by mieć pewność, że na stadionie w Atlancie będzie kipieć od emocji. Najpierw Argentyńczycy zagłuszyli gwizdami hymn Anglików, a po chwili to samo zrobili angielscy kibice. I się zaczęło: Leandro Paredes w pierwszej akcji postawił pieczątkę na nodze Jude'a Bellinghama, a chwilę później Giuliano Simeone ostro potraktował Eliota Andersona. Paradoks polegał na tym, że choć to Anderson był najczęściej faulowanym piłkarzem, to jako pierwszy dostał żółtą kartkę. Zasłużenie - faulował Leo Messiego zatrzymując jego rajd, w którym zdążył już minąć trzech Anglików. Jeśli w zaświatach Diego Maradona oglądał ten mecz, to musiał w tym momencie uśmiechnąć się pod nosem. Wyglądało to bowiem, jak początek jego akcji z "golem stulecia".

A gdy już Ismail Elfath przypomniał sobie, że ma żółte kartki, to pokazał je też Lisandro Martinezowi i Cristianowi Romero - angielscy dziennikarze znają się na rzeczy, choć akurat oba te faule nie były agresywne, a bardziej taktyczne, przerywały kontratak.

I cóż - obyście nigdy nie byli tak niepotrzebni, jak piłka w meczu Anglii z Argentyną. Zaraz po zejściu piłkarzy na przerwę realizator pokazał dwie statystyki, które doskonale podsumowały pierwszą połowę: 0 celnych strzałów i 19 fauli - dwanaście Argentyńczyków, siedem Anglików. Obecni na trybunach Amerykanie mogli nawet pomyśleć, że to kolejna wrestlingowa gala - bitka i trochę sportu. A że sędzia dopiero w 37. minucie znalazł w kieszeni żółte kartki i kompletnie nie panował nad zawodnikami, to ci czuli się bezkarni - jeździli więc wślizgami, kopali się po kostkach, uderzali łokciami, przepychali i sprowadzali do parteru.

Ale na szczęście ten mecz miał też drugą połowę. Niesamowitą i elektryzującą. W 55. minucie obroniła się decyzja Thomasa Tuchela, żeby wystawić na pewnym skrzydle Morgana Rodgersa, który w klubie nigdy nie gra na tej pozycji - owszem, jest skrzydłowym, ale lewym. Może też grać na bliżej środka, za plecami napastnika. Ale wystawienie go na prawej stronie to fantazja Tuchela i kolejny pomysł na rozwiązanie problemu z obsadą tej pozycji. Pomysł udany, bo zagranie Rodgersa w pole karne - w martwą strefę między bramkarza a środkowych obrońców - było idealne. Anthony Gordon tylko przystawił nogę i dał Anglii prowadzenie.

Argentyno, znów to robisz

I całe szczęście, że ten gol padł. Argentyna musiała w końcu pokazać inną twarz. Znów miała straty do odrobienia i musiała ruszyć w pogoń za rywalami. I znów wydawała się tym wszystkim nieprzejęta - goniła Anglię tak, jak wcześniej goniła Egipt. Dociskała ją tak, jak rundę wcześniej Szwajcarię. I dopadła ją tak, jak wszystkich rywali na tym mundialu.

Zaraz po stracie gola przestała skupiać się na walce z rywalami i zaczęła grać w piłkę. Kolejny raz przytłaczała rywali determinacją i siłą woli wgniatała w pole karne. Zaczęła bombardować Anglię dośrodkowaniami - po jednym uratował ją znakomity refleks Jordana Pickforda, a po drugim prawy słupek jego bramki. Anglia chciała przetrwać i sięgała po scenariusz z 1/8 finału napisany na Estadio Azteca w meczu z Meksykiem - skupiała się tylko na obronie, a Tuchel rzucał drużynie kolejne koła ratunkowe. Wpuścił na boisko dwumetrowego obrońcę - Dana Burna i jeszcze jednego dodatkowego stopera, Ezriego Konsę. Ale to wszystko okazało się niewystarczające. Anglia szła na dno.

Wreszcie, w 85. minucie Enzo Fernandez, huknął sprzed pola karnego i doprowadził do wyrównania, a siedem minut później, w doliczonym czasie gry, Messi posłał doskonałe dośrodkowanie prosto na głowę Lautaro Martineza. Argentyna znów to zrobiła. Zwycięskiego gola z Republiką Zielonego Przylądka strzeliła w dogrywce - w 111. minucie. Egipt pokonała po golu w 92. minucie. Szwajcarię wysłała do domu golami w 112. i 121. minucie. Anglia była jej czwartą ofiarą. Niekoniecznie ostatnią.

Wśród płaczących po ostatnim gwizdku był oczywiście selekcjoner Lionel Scaloni, który jest przez swoich piłkarzy nazywany "płaczkiem", odkąd na odprawie przed finałem poprzedniego mundialu złamał mu się głos i nie mógł powiedzieć już ani słowa. Na tych mistrzostwach opłakiwał już hat-tricka Messiego z Algierią i odrobienie strat z Egiptem. Sam mówi, że trenerem został właśnie dla takich chwil, a nie dla 4-3-3 i 4-4-2. Ten mundial go rozpieszcza. Ile łez jeszcze wyleje? Jego drużyna gra przecież tak, jakby chciała, by wylał wszystkie.