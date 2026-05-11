Media reagują na zaskakującą decyzję ws. meczu Świątek - Osaka. "Niezrozumiałe"

Iga Świątek (3. WTA) miała dwa oblicza w pierwszych spotkaniach turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. To gorsze w wygranym 6:1, 6:7, 6:3 z Amerykanką Caty McNally (63. WTA) i lepsze w zwycięskim pewnie 6:1, 6:0 starciu z Włoszką Elisabettą Cocciaretto (41. WTA).

Media reagują na zaskakującą decyzję organizatorów ws. meczu Świątek - Osaka

Teraz Iga Świątek w 1/8 finału w hitowym starciu zmierzy się z czterokrotną mistrzynią turniejów wielkoszlemowych - Japonką Naomi Osaką (16. WTA). Organizatorzy imprezy niespodziewanie podjęli decyzję, że mecz ten zostanie rozegrany nie na korcie centralnym. To wywołało oburzenie i zaskoczenie kibiców i ekspertów.

- Jutro wielka uczta w Rzymie: Świątek - Osaka. Czemu nie na Campo Centrale. Zupełnie niezrozumiała decyzja - m.in. pisał w serwisie X Maciej Zaręba, dziennikarz Cana+Sport.

Fakt, że Świątek i Osaka nie zagrają na korcie centralnym, zauważyły też światowe media.

"Świątek i Osaka nie otrzymały uwagi, na jaką zasługują w Rzymie. Biorąc pod uwagę, że to byłe liderki światowego rankingu, wielokrotne triumfatorki turniejów wielkoszlemowych, można by zakładać, że zagrają na korcie centralnym. Jednak organizatorzy mieli na ten temat inne zdanie. Ogłoszenie harmonogramu dziewiątego dnia wywołało głośną reakcję, bo mecz Świątek - Osaka został pominięty na korcie Campo Centrale. Wydaje się to co najmniej dziwną decyzją, szczególnie że tego dnia na korcie Campo Centrale zaplanowano trzy mecze gry pojedynczej kobiet" - czytamy w "Tennishead.net".

Na korcie centralnym w poniedziałek zagrały już Sorana Cirstea (Rumunia, 27. WTA) z Lindą Noskovą (Czechy, 13. WTA) i Rumunka wygrała 6:2, 6:4, a odbędą się jeszcze dwa mecze: Coco Gauff (4. WTA) - Iva Jović (obie USA, 17. WTA) i Karolina Pliskova (Czechy, 130. WTA) - Jelena Rybakina (Kazachstan, 2. WTA).

Na pewno te trzy spotkania nie zapowiadają się ciekawiej od starcia Świątek z Osaką, więc decyzja organizatorów jest kompletnie niezrozumiała.

Pojedynek Świątek - Osaka rozpocznie się w poniedziałek, 11 maja nie wcześniej niż o godz. 18. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.