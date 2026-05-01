Polak i jego partner nagle podeszli do rywali. Przedwczesny koniec marzeń

Współpraca Zielińskiego z Johnsonem od początku roku układała się różnie. Początek roku był świetny, bo dotarli do półfinału wielkoszlemowego Australian Open. Potem jednak wygrali tylko trzy z kolejnych dwunastu spotkań. W końcu jednak znów odnaleźli dobrą wspólną formę, a konkretnie w Madrycie. Polsko-brytyjski duet wygrał trzy mecze z rzędu, w tym trwające ponad 1,5 h spotkanie ćwierćfinałowe z parą Sadio Doumbia - Fabien Reboul i zameldowali się w półfinale turnieju ATP Masters 1000.

Zobacz wideo Gamrot: Tęsknię za tym, by nie być rozpoznawalnym

Trudna walka z faworytami. Partner Zielińskiego miał problemy

W nim naprzeciwko nich stanęła utytułowana para Harri Heliovaara - Henry Patten, mistrzowie Wimbledonu 2024 i Australian Open 2025. Fin i Brytyjczyk uciekli w tych zawodach katu spod topora, bo wybronili trzy piłki meczowe w 1/8 finału. Wciąż jednak to ich należało upatrywać w roli faworytów tego starcia. Szybko zresztą potwierdziło się dlaczego.

Zieliński oraz Johnson nie mieli w pierwszym secie praktycznie nic do powiedzenia przy podaniu rywali. Nie miało to znaczenia, czy akurat serwował Heliovaara, czy Patten. Polsko-brytyjski duet w całej partii wygrał tylko cztery wymiany, będąc na returnie. Co gorsza, w ich wypadku serwowanie już tak dobrze nie wyglądało. Zwłaszcza po stronie Johnsona, który sprawiał wrażenie, jakby nie był w pełni zdrów. Zresztą to właśnie jego podanie zostało w czwartym gemie przełamane przez przeciwników, co ostatecznie zdecydowało, iż duet Heliovaara - Patten wygrał seta 6:3.

Kolejne przełamanie i przedwczesny koniec

W drugiej partii Polak i jego partner już trochę mocniej powalczyli z pozycji returnujących. Mieli nawet dwa breakpointy, zmarnowane niestety. W dodatku, gdy przy stanie 3:3 fińsko-brytyjska para wywalczyła sobie kolejną szansę, przy kiepskim w tym meczu serwisie Johnsona, nie zmarnowała jej. Wtedy właśnie potwierdziło się, iż partner Jana Zielińskiego gra z kontuzją, Przełamanie w takim momencie odebrało Johnsonowi chęć do dalszego ryzykowania pogłębienia trapiących go kłopotów. Minęło 56 minut gry, gdy polsko-brytyjska para skreczowała przy wyniku 3:6, 3:4. Heliovaara i Patten weszli do finału i już czekają na przeciwników.