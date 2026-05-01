Polak walczy o życie po nokaucie. Oto najnowsze wieści

Gala KnockOut Boxing Night 43 odbyła się 18 stycznia w Dzierżoniowie. Denis Mądry stanął do pojedynku z Igorem Prygą. Nie był faworytem w tym zestawieniu. Rywal wyglądał na boksera, który dąży do nokautu już od samego początku potyczki.

Mądry opuszczał halę na noszach. Dzień później napłynęły fatalne wieści

W szóstej rundzie Pryga posłał trzy mocne ciosy, po których Mądry nie był w stanie kontynuować walki. Widać było, że dzieje się z tym zawodnikiem coś bardzo złego, ponieważ mimo pomocy sędziego i narożnika nie był w stanie usiąść na stołku. Ostatecznie opuścił halę na noszach. Sytuacja była na tyle poważna, że rozważano wezwanie śmigłowca z Wrocławia. Mądry tuż po walce trafił jednak do szpitala w Wałbrzychu.

Dzień po pojedynku z Prygą przekazano fatalne wieści. Stan Mądrego był bardzo ciężki i lekarze musieli przeprowadzić operację. Usunęli krwiaki oraz fragment kości czaszki. Robili wszystko, by zmniejszyć ciśnienie śródczaszkowe.

Operacja przebiegła pomyślnie, ale pięściarz musiał zostać wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Rodzina otrzymała informację, że trzeba się przygotować na to, iż po wybudzeniu Mądrego czeka długotrwała rehabilitacja. Bliscy uruchomili zbiórkę, by pokryć kosztowną rehabilitację oraz przyszłą rekonstrukcję czaszki.

"Denis jest w kontakcie". Dobre informacje

Teraz w sieci pojawiło się nagranie, które udostępniła Monika Wójcik, narzeczona boksera. Widać na nim, jak Mądry ściska w dłoni spinacz do prania.

"Jak informuje narzeczona Monika Wójcik, Denis jest w kontakcie, odpowiada na pytania skinieniem głową" - dodał dziennikarz Michał Koper na platformie X.

Przekazane informacje mogą cieszyć. Każde małe postępy są ważne w procesie powrotu do sprawności.