To najbardziej boli Paulę Badosę. Powiedziała wprost

W ostatnich miesiącach Paula Badosa nie spisuje się najlepiej. Była wiceliderka światowego rankingu plasuje się obecnie na początku drugiej setki zestawienia, choć jeszcze po zeszłorocznym Australian Open była w czołowej dziesiątce. Kariera Hiszpanki wyhamowała jednak przez poważne kontuzje, które negatywnie też wpływają na psychikę tenisistki.

"Strach, ten cholerny strach. Jakie to okropne. Czasami czuję, że nie potrafię opanować głosów w mojej głowie. Emocje są zbyt silne i czuję się przytłoczona. (...) Jeśli coś mnie definiuje, to fakt, że zawsze się podnoszę. Zamień ból w siłę, prawda? Dlaczego tym razem miałoby być inaczej? Jedno jest dla mnie jasne: zawsze będę próbować z całych sił. Zrobię wszystko, co trzeba. Wiem, że daleko mi do mojej najlepszej wersji, ale wiem też, że ta wersja wciąż jest we mnie" - napisała w marcu na Instagramie.

Paula Badosa jasno o komentarzach w internecie

Ostatnie tygodnie potwierdzają, że Paula Badosa nie jest obecnie w stanie nawiązać do swoich najlepszych wyników. Z ostatnich trzech turniejów odpadła już w pierwszym meczu. W Linzu przegrała z Lilli Tagger, w Stuttgarcie - z Evą Lys, a w zeszłym tygodniu w Madrycie lepsza okazała się Julia Grabher. Przed rokiem Badosa dotarła do półfinału Australian Open, co było jej najlepszym wielkoszlemowym wynikiem. Tym razem odpadła już w drugiej rundzie.

W rozmowie z Mario Suarezem w programie "El Camino de Mario" Hiszpanka zauważyła, że w ostatnim czasie zwraca dużo mniejszą uwagę na komentarze w mediach społecznościowych. - Teraz znacznie mniej mnie to dotyka. Często cierpię, staram się nie zagłębiać w to zbytnio, ale teraz jest to trudne, bo wchodzisz na Twittera i pojawiają się rzeczy o tobie - powiedziała, cytowana przez portal Eldesmarque.com.

To boli Paulę Badosę

28-latka stwierdziła, że hejterskie wpisy w internecie spływają po niej jak po kaczce. - Nie przejmuję się już zbytnio, gdy zaczynają mnie obrażać, życzą mi śmierci. To wszystko mnie już nie boli. Bardziej mnie boli, gdy widzę jakiś artykuł o mnie, o mojej grze, o moim sposobie bycia, a autor mnie nie zna - podsumowała Badosa.

Mario Suarez jest byłym napastnikiem Atletico Madryt, a Badosa pochodzi z Katalonii. Rozmowa zeszła więc na tematy futbolowe. - Od zawsze kibicowałam Barcy, bo moja rodzina mieszkała w Barcelonie. Aż nagle zostałam zaproszona na mecz Realu z Manchesterem City w 2022 roku. Real odrobił straty, a mi to tak zaimponowało, że teraz kibicuję Królewskim. Bliscy teraz chcą mnie zabić - przyznała ze śmiechem tenisistka