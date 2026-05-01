Ruszyły dwa wyłącznie polskie kanały. "Jedyna taka telewizja sportowa"

- Chcemy, by żużel, NBA i trzeci filar - tenis wielkoszlemowy - były w ofercie dystrybutorów, a widz nie musiał dokupować kolejnej platformy - mówi Sport.pl Łukasz Fijałkowski, dyrektor operacyjny Eurosportu. I w szczegółowej rozmowie o planach stacji zapowiada nowość: transmisje kwalifikacji i meczów z dodatkowych kortów turniejów Wielkiego Szlema.

Łukasz Fijałkowski z polskim oddziałem Eurosportu związany jest od 2018 roku. Od 2020 pełni funkcję dyrektora operacyjnego. Odpowiada nie tylko za analizę i akwizycję praw sportowych, ale też rozwój biznesu i technologii oraz marketing nadawcy. Od początku kwietnia zarządza już czterema kanałami nadawcy, bo na rynku pojawiły się Eurosport 3 i 4. A w poniższej rozmowie szczegółowo opowiada o funkcjonowaniu i planach stacji.

Kacper Sosnowski: Aż tak ciasno było z kontentem, że trzeba było od razu uruchomić dwa nowe kanały?

Łukasz Fijałkowski: Kontentu nigdy nie jest za dużo, szczególnie sportowego. Natomiast rzeczywiście, jeśli w sporcie nakładają się na siebie wydarzenia, to nie da się pokazać wszystkiego w telewizji linearnej. Wtedy część transmisji wkładamy do streamingu, budując mocną streamingową ofertę dla widzów. Chcielibyśmy również móc je oferować tym, którzy wybrali telewizję linearną. Trzeba jednak brać pod uwagę także kwestię kosztów. Prawa sportowe są bardzo drogie, te ceny bywają wręcz niewiarygodne. Każda telewizja sportowa, która jest telewizją komercyjną, musi na swej działalności zarobić.

Trudno zakładać, by przy większej konkurencji na rynku koszty praw nagle ostro wyhamowały, a to nie są dobre informacje dla telewizji i kibiców.

- Wiesz jaki jest problem z prawami sportowymi? One są w tej chwili rozczłonkowane. Fani sportu muszą korzystać z usług wielu dostawców, żeby obejrzeć swoją ulubioną dyscyplinę, czy ligę w całości. Tak się dzieje, bo pieniądze wydawane na prawa, czasem po prostu nie spinają się telewizjom. Ktoś płaci ogromne pieniądze, a potem często musi się wspomagać sublicencją, która pomoże mu spłacić koszty i wyjść na swoje.

Dlatego często przy nowych prawach nadawcy proponują widzom droższe pakiety, nowe kanały, czy rozwijają streaming.

- Kiedy trafiły się nam prawa do NBA, które są bardzo atrakcyjnymi prawami, zastanawialiśmy się jak nimi zarządzać. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem z punktu widzenia biznesowego, ale jednocześnie szerokiego dotarcia do widza, będą nowe kanały. Streaming nie ma jeszcze takiej penetracji jak telewizja, on się rozwija, jest przyszłością, ale na razie nie dociera do tylu widzów, ilu nadal ma telewizja linearna. Już od dekady słyszymy, że telewizja się kończy, niemniej jednak akurat sportowa telewizja ma się świetnie. W ostatnich latach regularnie bijemy rekordy oglądalności, co jest ogromnym osiągnięciem biorąc pod uwagę dużą konkurencję i nasycenie transmisji sportowych. Igrzyska w Paryżu były ogromnym sukcesem w stosunku do Tokio, a te w Mediolanie i Cortinie, w porównaniu z Pekinem. US Open w zeszłym roku obejrzało się najlepiej w historii transmisji tego turnieju w Eurosporcie. Skoki narciarskie? Teoretycznie w Pucharze Świata nasi skoczkowie nie bardzo mieli się czym pochwalić, a przed telewizorami zanotowaliśmy najlepsze otwarcie sezonu w historii. Potem to się wyrównało. Emocje sportowe raczej są przeżywane na żywo, bez względu na medium z jakiego korzystamy.

I żeby wasz sport był na dużym ekranie i nie było rozczłonkowywania, musiał wejść Eurosport 3 i 4.

- Takie jest założenie. W Eurosporcie 3, oprócz NBA, będzie całe Speedway Grand Prix. Widzowie żużla do tej pory musieli kombinować, korzystać ze streamingu albo kupować kanały kodowane, czego wielu w Polsce nie zrobiło. Ponieważ nasz model biznesowy polega na podpisywaniu umów z dystrybutorami, a nie na posiadaniu własnej platformy, postanowiliśmy otworzyć dwa dodatkowe kanały linearne i zaoferować je każdemu z operatorów telewizji w Polsce. Chcemy, by żużel, NBA i trzeci filar – tenis wielkoszlemowy – były w ofercie dystrybutorów, a widz nie musiał dokupować kolejnej platformy. Jednocześnie jesteśmy oczywiście w streamingu: w Playerze i HBO Max. W Playerze otworzyliśmy specjalnie nowy pakiet sportowy Eurosport Pass. Oferuje on wszystko, co ma Eurosport, w tym linearne kanały Eurosport 3 i 4 za bardzo rozsądne pieniądze.

Na nowych antenach będziemy mogli pokazać dwa dodatkowe korty ze szlemów [Roland Garros, US Open i Australian Open]. Na początku turnieju, będziemy tam pokazywali też kwalifikacje! Tyle, ile zmieścimy. W Playerze będzie można za to obejrzeć również wszystkie transmitowane mecze, nawet te rozgrywane na bocznych kortach i bez wielkiej realizacji telewizyjnej.

Ale widz najpierw musi te kanały mieć możliwość oglądać.

- Liczba operatorów kablowych, którzy oferują nowe kanały zwiększa się z każdym tygodniem – teraz jest ich już około 37. Z dużych dystrybutorów mamy już podpisane umowy z Play i T-Mobile. Rozmawiamy z innymi. Zakładam, że za chwilę będziemy finalizowali współpracę z pozostałymi wielkimi platformami. Nasze założenie jest takie, że będziemy wszędzie, a tam, gdzie są nasze dwa pierwsze kanały, będą także dwa kolejne.

Te kanały dla części widzów też będą jednak dodatkowo płatne, kolejne 5 czy 10 złotych u dystrybutora.

- Jaka to będzie dokładnie kwota, to zależy od dystrybutora. Niektórzy oferują swoim abonentom Eurosportu oba kanały bez dodatkowych opłat. Eurosport Pass też jest u nas w dobrej cenie – za 20 złotych i jest tam wszystko: cztery kanały i dodatkowe transmisje. Nie wymagamy przy tym posiadania jakiegokolwiek innego pakietu. Jak ktoś nie chce paczki telewizji na żywo, bo interesuje go tylko sport, to bierze ten pakiet. Co miesiąc można go zresztą wypowiedzieć. I pytanie, czy dwie dychy to w takim układzie dużo? Tyle kosztuje jedna kawa na mieście albo trzy litry benzyny.

Czy NBA, żużel i wielkie szlemy, które zresztą są skumulowane w pewnych okresach, wystarczą, by przekonać kibiców do dokupienia nowego pakietu na rok czy dwa?

- Mamy NBA od października do czerwca, potem od maja do października jest żużel. W trakcie są szlemy. Oprócz tego na Eurosporcie 3 będziemy pokazywali całe łyżwiarstwo, które po igrzyskach cieszy się dużym zainteresowaniem. Będzie łyżwiarstwo figurowe, szybkie, short track. Pokażemy też kolarstwo, którego jest tak dużo, że nawet dwie anteny nie są w stanie obsłużyć wszystkiego. Sezon kolarski trwa właściwie cały rok. Jest kolarstwo szosowe, przełajowe, torowe, MTB, czy BMX. Do tego mamy sporty motorowe, zimowe, snowboard i skoki kobiet. Mam nadzieję, że to zadowoli naszych kibiców, gdy czegoś zabraknie im na głównych antenach.

Czasem było o tym głośno na portalach społecznościowych, że choćby przez sterowane z centrali transmisje na Eurosporcie 1 i 2 nie było ważnych dla Polaków zmagań.

- Sam mam taką anegdotę: kiedyś zadzwonił do mnie kibic z awanturą, że nie pokazujemy pływania. Nawet nie wiem, skąd miał numer. Tłumaczyłem mu, że my decydujemy, co ma priorytet pod kątem ważności dla odbiorcy. Okazało się, że jego syn startuje w zawodach, no i się nie dogadaliśmy. Oczywiście nie wszystko możemy pokazywać, bo do części wydarzeń nie mamy praw, ale mając dwie dodatkowe anteny, i to dedykowane polskiemu rynkowi, będzie nam łatwiej sprostać oczekiwaniom widzów.

To teraz pewnie byłoby z tym pływaniem łatwiej, bo jest jeszcze mniej obłożony transmisjami Eurosport 4.

- Tak, bo Eurosport 4 będzie też obszarem dla powtórek, wspomnień sportowych i dokumentów. W telewizji sportowej 24/7 większość programów to powtórki. Mało kogo stać na prawa siedem dni w tygodniu nawet w tzw. prime time.

Natomiast obserwujemy zainteresowanie "złotymi momentami" z naszymi w roli głównej, więc na czwartym kanale pokażemy między innymi ważne dla Polaków retransmisje z Robertem Kubicą, Dawidem Kubackim, Igą Świątek, czy siatkarzami w roli głównej. Będą tam też podcasty Eurosportu, które nagrywamy od dwóch lat. Świetnie prowadzi je Piotr Karpiński. Pokażemy też dokumenty lokalne i międzynarodowe, w tym olimpijskie.

Czyli, jak rozumiem, po pierwsze nie ma presji dokładania tam nowych praw, po drugie będziecie z zawartością nowych kanałów autonomiczni.

- My cały czas szukamy. Mamy centralny dział praw. Jego priorytetem jest kupowanie praw paneuropejskich na 65 krajów. Wtedy dostajemy coś z dobrodziejstwem inwentarza. Eurosport 3 i 4 to kanały wyłącznie polskie! Oczywiście możemy przenieść tam część praw nabytych centralnie, których nie mieścimy na antenach 1 i 2, by nie trzymać ich tylko w streamingu. Z drugiej strony moim zadaniem jest też szukanie praw lokalnych, patrzenie na trendy, rzeczy przyszłościowe, sugerowanie ich centrali. Przygotowuję analizy biznesowe, biorąc pod uwagę oglądalność, koszty, grupę docelową, to, czy gdzieś są polscy sportowcy, gdzie możemy to pokazać. Sprawdzam też, czy gdzieś jeszcze w Europie kibice będą takim produktem zainteresowani, by była w tym synergia.

A co konkretnie było kupione głównie pod Polskę?

- Dobrym tego przykładem jest właśnie żużel. On był kupowany głównie pod Polskę, bo tu ma największą oglądalność, ale sprawdzamy przy tym też synergię z innymi rynkami: skandynawskim, niemieckim, czy brytyjskim, bo tam ten produkt też będzie atrakcyjny. Wtedy możemy lepiej ten zakup zmonetyzować. Jak tak się stanie, to mamy więcej pieniędzy, żeby kupić kolejne prawa i widzowie znów na czymś skorzystają.

Jak ważny jest wasz głos dla centrali?

- My mamy bardzo mocny głos. Eurosport w Polsce ma szczególną pozycję, bo jesteśmy częścią dużej grupy mediowej. Mamy w niej przecież TVN i TVN24. Możemy monetyzować sport w kanałach otwartych. Tak robimy ze skokami narciarskimi czy finałami Wielkich Szlemów z Igą Świątek, których wcześniej nie było w naziemnej TV. To jest ekosystem, który się napędza: Eurosport kupuje prawa, TVN z nich korzysta, co zwiększa zainteresowanie, na czym z kolei zyskuje Eurosport. Robimy też newsy sportowe dla TVN i TVN24. Ten drugi kanał informuje także o naszych ważnych sportowych wydarzeniach. Możemy również sami sobie kupić prawa lokalnie, jeśli to się nam zepnie biznesowo. Tour de Pologne, który teraz trafił do Eurosportu, jest kupiony przez nas w Polsce, a będzie pokazywany na wszystkich naszych rynkach, w 65 krajach w 27 językach, nawet w Kanadzie u naszego partnera. To również jest nasza siła, bo przecież organizator tego wyścigu też jest zainteresowany pokazywaniem go jak najszerzej. Tour de Pologne był zresztą brakującym ogniwem w Eurosporcie. Teraz mamy wszystkie wyścigi World Touru. Dodam też, że prawa kupujemy czasem tylko na Playera. Głównie są to lokalne prawa.

Można jakoś określić ilu klientów pozyskaliście dzięki NBA lub chociaż jakim zainteresowaniem się amerykańska koszykówka cieszy?

- NBA jest w Polsce zaskakująco popularne, zwłaszcza z polskim akcentem. Jest też przez niektórych odbierane jako wydarzenie, rodzaj show. Eurosport 3 jest obecnie kanałem niemierzonym, bez reklam, więc nie mam szczegółowych danych oglądalności telewizyjnej. Widzimy za to duże zainteresowanie w streamingu. Na początku NBA było transmitowane tylko jako kanał pop-up, włączający się na konkretne transmisje, co budziło pytania widzów o powtórki. Teraz Eurosport 3 ma pełną ramówkę, więc można obejrzeć mecz NBA również w ciągu dnia, bez wstawania w środku nocy czy o świcie. I tu mam również dobrą wiadomość, powtórki są już o stałych, przewidywalnych godzinach tak, żeby każdy mógł obejrzeć mecz swojej ulubionej drużyny.

Z komunikatów waszych i publicznego nadawcy, który też ma swój pakiet NBA, wychodzi, że nie będzie u was finałów rozgrywek.

- Tak, ale będziemy mieli finały konferencji. Mamy duży pakiet. W sezonie jest w sumie półtora tysiąca meczów. To jest nie do obejrzenia. Nasz kontrakt jest długofalowy – my mamy umowę na 11 lat, podczas gdy TVP na trzy lata. Zdradzę, że przy NBA, będziemy robili więcej niż tylko transmisje, bądźcie czujni.

Redakcja, jeśli chodzi i o ludzi i o miejsce, też się powiększa.

- W przypadku żużla zostajemy przy znanych twarzach, jak Michał Korościel, Marcin Kuźbicki, czy Marcelina Rutkowska-Konikiewicz. Jednak przy NBA, której wcześniej nie było w Eurosporcie, redakcja zdecydowanie urosła. Na stałe związali się z nami m.in. Mirek Noculak czy Eryk Chmielewski. Rozbudowujemy też infrastrukturę techniczną – nowe reżyserki i budki komentatorskie, do tego potrzeba inżynierów, wydawców, nad tym wszystkim czuwa Maciej Słomczyński.

Mówiłeś, że telewizja nie umiera. Jak jednak wygląda przyrost waszych widzów w internecie?

- Rozwój internetu jest olbrzymi, sam korzystam głównie z Playera, ale to nie oznacza końca telewizji, zwłaszcza w sporcie. Są to platformy komplementarne. Sport najlepiej ogląda się na dużym ekranie z dobrym dźwiękiem, a telefon czy tablet przydaje się w sytuacjach awaryjnych. Widz sportowy konsumuje treści wielokanałowo: w telewizji, na komórce i w social mediach. Ogląda zarówno pełne transmisje, jak i skróty w mediach społecznościowych czy newsy na dużej antenie. Tu też mamy mocną ofertę. Moim zdaniem mamy najlepsze wśród nadawców sportu media społecznościowe. Średnio publikujemy na naszych kanałach ponad 70 postów dziennie. W czasie igrzysk było ich ponad 200 dziennie. W tym czasie przebiliśmy milion obserwujących na Facebooku.

W streamingu, podczas zmagań w Mediolanie i Cortinie odnotowaliśmy też 103 proc. wzrost widzów względem Pekinu. Obecnie najlepszą platformą do oglądania tego typu wydarzeń sportowych jest HBO Max, który pozwala na wybór dowolnej areny, oferuje powiadomienia o medalach i multistream czy komentarz w wielu językach. Widz sam sobie wybiera, co chce. Streaming jest idealny do wydarzeń sportowych o dużej intensywności.

Czy Eurosportowi potrzebna jest jeszcze piłka nożna?

- Szczerze, to nie. Eurosport nie inwestuje w piłkę nożną strategicznie na całym świecie, choć w niektórych krajach zdarzają się takie incydenty. To chyba jedyna telewizja sportowa, która radzi sobie bez futbolu, choć za każdym razem, gdy pojawiają się na rynku interesujące prawa piłkarskie, również bardzo poważnie je analizujemy. Często cena tych praw jest jednak nieracjonalna. Nasz model biznesowy opiera się na dystrybutorach, więc nie możemy nagle drastycznie podnieść cen abonamentu, żeby spłacić koszty transmisji jakiejś piłkarskiej ligi. Stawiamy na sporty, które rosną lokalnie i takie, które budują wierną widownię, jak kolarstwo czy sporty zimowe.

Co ze skokami narciarskimi? Niedawno skończył się sezon i wasz dotychczasowy kontrakt.

- To bardzo biznesowa kwestia i dopóki nie ma pewności, nic nie mogę powiedzieć. Skoki kojarzą się z Eurosportem od zawsze i chcielibyśmy, aby widzowie nadal mogli je u nas oglądać w dotychczasowym formacie.

Czy transakcja przejęcia Warner Bros przez Paramount, która cały czas się proceduje, wpływa lub za chwilę wpłynie na waszą działalność?

- My robimy swoje. Jak się pracuje w dużej amerykańskiej albo międzynarodowej korporacji, to dobrze się przyzwyczaić do tego, że coś się dookoła dzieje.

Ile trwają przygotowania do igrzysk olimpijskich? One pochłaniają nie tylko mnóstwo pracy, ale też pieniędzy. Jak to się wam opłaca?

- Ten temat powinieneś szczegółowo omówić z Maćkiem Słomczyńskim. On odpowiada za produkcję i redakcję Eurosportu w Polsce oraz prowadzi cały projekt igrzyskowy i wszystko zna od kuchni. A muszę powiedzieć, że byłoby o czym opowiadać. Ja przy igrzyskach zajmuję się głównie ich promocją, komunikacją i mediami społecznościowymi. Na produkcję patrzę trochę z boku i to, co mogę powiedzieć to, że przygotowania do igrzysk właściwie się nie kończą, bo igrzyska letnie i zimowe odbywają się co dwa lata. Obmyśla się wtedy m.in. koncepcję studia, miejsce pod to studio, scenografię, podpisuje umowy. Szuka gwiazd, z którymi się będzie współpracowało, tych lokalnych i międzynarodowych. Same igrzyska to ogromna operacja, Jesteśmy jedynym nadawcą, który produkuje je i transmituje na kilkudziesięciu rynkach jednocześnie. W ponad 20 językach. Robimy to z tak wielkim rozmachem, że chętnie współpracują z nami największe nazwiska. Przykładowo, jednego olimpijskiego dnia mamy u nas tyle godzin transmisji, co przez całe mistrzostwa świata w piłce nożnej. Igrzyska na pewno opłacają się wizerunkowo, bo Eurosport jest jednoznacznie kojarzony z tą imprezą.

W lutym - miesiącu igrzysk – Eurosport 1 był w top 10 oglądalności wszystkich kanałów w Polsce.

- To oczywiście wielki sukces, pokazujący także jak wielką magię mają w sobie igrzyska. W czasie igrzysk mamy taki udział w rynku, który normalnie jest nie do uzyskania.

Teraz pytania od czytelników. Czy obok Speedway Grand Prix jest też szansa na żużlową ligę angielską lub szwedzką?

- Po pierwsze, prawa sportowe muszą być dostępne na dany rynek, czyli w naszym przypadku na Polskę. Wtedy sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie je zmonetyzować. W Polsce każdy żużel jest interesujący. Myśmy mieli długi czas zawody SEC, które oglądały się znakomicie. Jeszcze nie tak dawno pokazywaliśmy British Speedway i moim zdaniem jest to ciekawy temat, który warto mieć na oku.

A gale MMA lub bokserskie? Kiedyś sportów walki było u was więcej.

- Eurosport jest stacją na licencji francuskiej, nadawaną z Paryża. Musimy się dostosować do prawa francuskiego i do prawa polskiego. Przypomnę, że we Francji MMA jeszcze kilka lat temu było zabronione. Jako grupa jesteśmy jednak absolutnie zainteresowani MMA. Dowodem tego były choćby gale pokazywane na TVN Turbo. Ważne, by takie gale miały naszego lokalnego bohatera i były transmitowane o dobrej godzinie, a nie np. w amerykańskiej strefie czasowej. Czasem zresztą zgłaszają się do mnie różne federacje MMA i chętnie z nimi rozmawiam o potencjalnej współpracy.

Czy wrócą WATTS? Wycinki ze śmiesznymi, dziwnymi rzeczami ze świata sportu?

- Moim zdaniem nie wrócą. WATTS były programem produkowanym przez centralę Eurosportu, natomiast my ostatnio reaktywowaliśmy takie nasze, polskie WATTS na mediach społecznościowych. To się nazywało EuroShorty. Zrezygnowaliśmy z tych produkcji, bo jednak nie rezonowały. Sam żałuję, że nie ma WATTS.

Dlaczego wasi komentatorzy są rzadko wysyłani na zawody, aby komentować je z miejsca?

- W tej chwili komentuje się raczej centralnie z różnych powodów, również możliwości technologicznych. Wdrożyliśmy taki system play-outu [nadawania i realizacji], który pozwala realizować z polskiej reżyserki, coś, co się odbywa w zupełnie w innym miejscu na świecie. Zresztą z każdej reżyserki w Eurosporcie możemy zrealizować każde wydarzenie, które Eurosport transmituje. Są takie dyscypliny, jak na przykład kolarstwo, w których komentowanie sprzed ekranu ułatwia pracę, bo kolarze jadą setki kilometrów i nawet będąc na miejscu wyścigu, trzeba komentować patrząc na transmisję telewizyjną. Wyścig przenosi się z etapami i budki komentatorskie trzeba każdorazowo zwijać i stawiać w nowym miejscu, z całą infrastrukturą.

Z drugiej strony są też takie wydarzenia, podczas których ewidentnie chcemy, żeby komentatorzy byli na miejscu, bo wtedy czują ducha imprezy, mają jej lepszy ogląd. Tak jest przy żużlu, polskich weekendach "skokowych" czy – częściowo – igrzyskach olimpijskich.

Tutaj dodam, że przy niektórych transmisjach organizujemy strefy kibica, gdzie instalujemy budki komentatorskie i można zobaczyć na żywo, jak to wygląda. Tak jest na przykład podczas Tour de Pologne. Jeśli ktoś chciałby się spotkać ze swoimi ulubionymi komentatorami, znów zapraszam do śledzenia naszych socjali i wiadomości sportowych.

Co z transmisjami w 4K? Otwarcie igrzysk miało taki standard, potem było już gorzej.

- 4K to drogie medium, m.in. ze względu na koszty przesyłu danych. Będziemy jednak walczyć, by nie zniknęło, zwłaszcza przy Wielkich Szlemach czy igrzyskach. Najlepiej sprawdza się tu streaming, gdzie możemy zagwarantować dostarczenie sygnału w tej jakości. U operatorów kablowych czasem sygnał wysyłany w 4K jest i tak zmniejszany do rozdzielczości HD. Uważam jednak, że lokalnie w Polsce 4K to jest format, który coś wnosi. Są kibice, którzy mają wielkie telewizory i jak oni sobie puszczą transmisje w 4K, to jest to inne doświadczenie.

Siłą Eurosportu są też komentatorzy. Macie szczęście do głosów i osobowości albo to wynik dobrych wyborów.

- Jesteśmy najstarszą telewizją sportową na polskim rynku. Pokolenie obecnie dorosłych ludzi zawsze pamięta Eurosport. W badaniach Eurosport jest nadal rozpoznawany jako jedna z silniejszych marek sportowych w Polsce. Wydaje mi się, że w naszej stacji stworzyliśmy taki klimat, że ludzie się tu dobrze czują. Tu nie ma - przepraszam za wyrażenie - nawalanki. Wszyscy się znają, lubią, razem się śmieją. Jest po prostu przyjemnie. Zresztą duża grupa osób jest z nami od dawna: Tomek Jaroński, Adam Probosz, Darek Baranowski, który był kolarzem, a obecnie jest świetnym ekspertem kolarstwa. Igor Błachut to jest człowiek-legenda. Ale tak samo Karol Stopa, Witold Domański i wielu innych. To są nasi ludzie, po prostu nasi, z nami związani od lat i właściwie współpracujący wyłącznie z nami. Bardzo się z tego cieszymy.