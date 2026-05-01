"Od razu wiedziałem, że to koniec". Kilka lat później los odpłacił Polakowi

Łukasz Ocimek nigdy nie był na Stadionie Narodowym, bo już kilka lat temu postanowił, że pierwszym meczem, na który tam pojedzie, będzie mecz jego zespołu. I dopiął swego - w sobotę Raków Częstochowa, w którym jest asystentem trenera, zagra tam o Puchar Polski z Górnikiem Zabrze. Kariera Ocimka pędzi: ma 28 lat, od ośmiu jest trenerem i zdążył z II ligi wspiąć się do Ekstraklasy. - Walczę o zachowanie umiaru - uśmiecha się.

Rozmawiamy w poniedziałek. W dniu, w którym większość zawodników i pracowników Rakowa Częstochowa ma wolne. Łukasz Ocimek jest jednak w klubie, bo rano prowadził trening dla piłkarzy wracających po kontuzji. Przygotował też odprawę pomeczową, którą przedstawi następnego dnia, gdy wszyscy wrócą już do pracy i zaczną przygotowania do najważniejszego spotkania tego sezonu - finału Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze.

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Na biurku Ocimka leżą laptop i dwa notatniki. - Od kilku lat prowadzę dziennik. Lubię pisać. Ten fioletowy, z langustą na palmie, jest od życia prywatnego, a ten, z herbem Rakowa, od spraw zawodowych. Przez cały dzień coś sobie wynotowuję. Myśli, które chcę zapamiętać. Wnioski, które przychodzą mi do głowy. Zdania do przemyślenia. Czerwonym kolorem zapisuję najważniejsze wnioski. Robię to, bo codziennie dostajemy tyle informacji i bodźców, że większość z nich nam ulatuje i o nich zapominamy. A podobno każdy w trakcie dnia ma dwa-trzy tzw. olśnienia. Jakieś świetne pomysły, kluczowe myśli. U mnie to często są obserwacje z meczów albo treningów. Zauważam coś i nagle wpadam na pomysł, jak rozwiązać jakiś problem, albo jak zmodyfikować daną rzecz, żeby działała lepiej - mówi i sięga po notatniki.

W dzienniku z herbem Rakowa ostatnie zapisane zdania dotyczą meczu z Cracovią i gry w przewadze. Ocimek nie chce podawać szczegółów, bo pomysł, który przyszedł mu do głowy, ma zostać wdrożony następnym razem, gdy rywal dostanie czerwoną kratkę. W dzienniku prywatnym napisał natomiast o świadectwie wiary, które Jacek Magiera wygłosił podczas Wieczoru Chwały "Siedlce dla Jezusa" w Boże Ciało 2025 r. - Jego interpretacja przykazania "nie zabijaj", o niezabijaniu słowem, była dla mnie olśnieniem - przyznaje.

Dalej Ocimek ma tabelkę, która pomaga mu podsumować każdy dzień. - Zawiera pięć kluczowych punktów: co ważnego dzisiaj zrobiłem; czego nie zrobiłem; czy postępowałem w zgodzie ze swoimi zasadami i wartościami; refleksja dnia; kompetencja tygodnia. W tym ostatnim punkcie chodzi o to, że cyklicznie wyznaczam sobie kompetencję, którą chcę rozwijać. Przykładowo, w tym półroczu skupiam się na swoich wystąpieniach publicznych, więc zapisuję tam rzeczy, które tego dotyczą. Czasami wpadanie mi ciekawe zdanie, a czasami mam jakieś przemyślenie dotyczące tego, jak poszła mi odprawa przed drużyną.

Dawid Szymczak: Czyli trener to w pana przypadku nie tylko zawód, ale wręcz styl bycia. Do wszystkiego podchodzi pan tak analitycznie?

Łukasz Ocimek: - Walczę o zachowanie umiaru. Wcześniej narzeczona zwracała mi uwagę, że chcę wszystko w życiu robić książkowo. Dzisiaj już tak nie jest.

Wzruszenie po półfinałowym meczu Pucharu Polski z GKS Katowice było bardzo naturalne. Co je wywołało?

- Z tym się wiąże moje prywatne postanowienie. W sumie niewielu osobom o tym powiedziałem… Chodzi o to, że nigdy nie byłem na meczu na Stadionie Narodowym. Miałem oczywiście okazje. Mogłem chociażby pojechać na finał Pucharu Polski, gdy grał Raków, albo na mecz reprezentacji. Ale postanowiłem sobie, że pojadę tam dopiero z zespołem, w którym będę pracował. I jak mecz z GKS-em Katowice się skończył, to właśnie była moja pierwsza myśl: że to postanowienie sprzed pięciu czy sześciu lat za chwilę się spełni.

To był dla pana moment, żeby na chwilę się zatrzymać i podsumować dotychczasową drogę?

- W natłoku pracy na razie nie miałem czasu na dłuższą refleksję. Ale sam Puchar Polski, te rozgrywki, miały dla mnie wyjątkowe znaczenie. Jeszcze w sierpniu, gdy z Łukaszem Tomczykiem [obecny trener Rakowa] pracowaliśmy w Polonii Bytom i zagraliśmy pierwszy mecz z Zagłębiem II Lubin, pomyślałem o tym marzeniu, żeby na koniec pojawić się na Narodowym. Później był kolejny krok, z Goczałkowicami, i ja cały czas marzyłem, że dojdziemy do tego finału. Ale w następnej rundzie przegraliśmy z Avią Świdnik…

I później, po przejściu do Rakowa, pojechaliście do Świdnika raz jeszcze. Los dał panu i Łukaszowi Tomczykowi drugą szansę.

- Pięknie się złożyło. I mimo że znowu z Avią nie było nam łatwo, to wygraliśmy. Od początku marzyłem, że pojedziemy na Narodowy, nawet jeśli nie wiedziałem, że uda się to z Rakowem. Wzruszający był też widok piłkarzy i sztabu. Ich determinacja. Wielu z tych ludzi nigdy nie grało w finale. Na przykład Jonatan Braut Brunes, który nie ma jeszcze w karierze ani jednego trofeum. Blisko z nim współpracuję, bo w sztabie mamy przydzielone pozycje, którymi się zajmujemy i ja odpowiadam za napastników i ofensywnych pomocników, więc praktycznie codziennie pracuję z nimi indywidualnie. Kiedyś, w dość emocjonalnej rozmowie, wprost mi powiedział, że bardzo chce w końcu zdobyć trofeum. Zresztą, nie musiał tego mówić, bo codziennie widziałem, jak bardzo mu zależy, żeby zagrać w tym finale.

W ogóle macie ciekawą mieszankę, bo część zawodników faktycznie pojedzie na Narodowy po pierwsze trofeum w karierze, ale inni – jak Fran Tudor, Zoran Arsenić, Ivi Lopez – byli tam już trzy razy. Doświadczyli i zwycięstwa, i porażki. Czerpiecie z tego kapitału?

- Dla nas to bardzo istotne, że nie wszyscy jedziemy tam po raz pierwszy. W sztabie też są osoby, które były na tamtych finałach – Kacper Jędrychowski i Maciej Sikorski. To będzie naszym atutem. Mieszanka doświadczonych i głodnych zawsze jest dobra.

Dużo ma pan jeszcze tak konkretnych celów rozpisanych na przyszłość, jak ten z Narodowym?

- Miałem jeszcze podobne postanowienie związane z Borussią Dortmund, której kibicuję, ale po drodze się złamałem i pojechałem na jej mecz. Kiedyś częściej wyznaczałem sobie cele i planowałem. Dzisiaj jest tego znacznie mniej. Mam raczej w głowie wizje typowo związane z boiskiem, dotyczące chociażby tego, jak chciałbym, żeby wyglądała gra naszej drużyny, albo jak powinien wyglądać mój styl pracy. Na pewno praca w Rakowie też była takim celem, bo jestem wychowankiem tego klubu. Pracując w Skrze czy Polonii Bytom myślałem, że chciałbym kiedyś wrócić do Rakowa.

I dzisiaj, mając 28 lat, jest pan w Rakowie pierwszym asystentem trenera. W tej roli jest pan najmłodszy w całej Ekstraklasie. Wcześniej, jeszcze w Skrze Częstochowa, był pan najmłodszym asystentem na szczeblu centralnym w Polsce. Sam pan podliczył, że to daje ponad 200 meczów w roli asystenta, czyli tyle samo raportów, refleksji i wniosków. Może się pan zgłaszać, jak w ogłoszeniach o pracę poszukują "osoby młodej, z doświadczeniem".

- I bardzo to doceniam, bo każdy dzień czegoś uczy. W każdym z poprzednich miejsc mogłem się rozwijać, bo też w każdym byłem w nieco innej sytuacji. W drugoligowej Skrze byłem członkiem sztabu. W Polonii, czyli w wyższej lidze, zostałem pierwszym asystentem, więc spoczywała na mnie większa odpowiedzialność. To też wyższy poziom, większy klub, większe oczekiwania kibiców. A następny krok był już do Rakowa, czyli do jeszcze większego klubu, z Ekstraklasy, z innymi zawodnikami i inną szatnią. A jako pierwszy asystent bierzesz na siebie sporą odpowiedzialność, bo w jakimś stopniu zajmujesz się też sztabem trenerskim. Zarządzasz nim pod kątem szkoleniowo-piłkarskim. To ważne.

Dlaczego?

- Kiedyś byłem na stażu u trenera Dawida Szulczka. Zapytałem go, co spowodowało, że mając 30 lat był już pierwszym trenerem w Ekstraklasie. Interesowało mnie to, bo też szedłem drogą asystentury i kiedyś chciałbym być gotowy do samodzielnej pracy. Odpowiedział mi, że co prawda nigdy się nad tym nie zastanawiał, ale zawsze był w sztabach pierwszym asystentem i to mu wiele dało, bo to się wiąże właśnie z braniem na siebie odpowiedzialności.

To ciekawe, bo rzadko się rozróżnia, kto jest pierwszym asystentem, a kto po prostu asystentem.

- Pierwszy asystent zazwyczaj jest odpowiedzialny za proces treningowy – planowanie tego, co się będzie działo w mikrocyklu. Oczywiście, to trener musi na koniec wszystko zaakceptować. U nas wygląda to tak, że ja układam plan, biorąc pod uwagę wszystkie najważniejsze wytyczne na dany tydzień, idę z tym do trenera, obgadujemy najważniejsze rzeczy i albo on od razu przybija pod tym pieczątkę, albo wprowadzamy jakieś zmiany. Poza tym na mojej głowie jest łączenie wszystkich działów, które mamy w sztabie. Czyli np. dostaję od naszych analityków materiał dotyczący kolejnego przeciwnika. On ma 40-60 minut. Ja z tego montuję dwa materiały – dla sztabu na 10-15 minut i dla piłkarzy na 3 minuty. Dalej – rozdzielam zadania trenerom dotyczące rozwoju indywidualnego zawodników. Ostatnim elementem, za który jestem odpowiedzialny, są stałe fragmenty gry.

Jak się w takim razie panu zarządza Dawidem Szulczkiem, którego niedawno pytał pan o rady? Nie jest niezręcznie? Jeszcze przed chwilą sam prowadził drużynę w Ekstraklasie.

- Właśnie nie! Nie ma żadnego problemu. Mamy bardzo dobrą relację. Rozumiemy się i jesteśmy w bliskim kontakcie. I nawet nie miałem obaw, gdy zaczynaliśmy pracować, że coś może pójść nie tak, bo trener Szulczek ma tak rozwinięte kompetencje miękkie, że współpraca stała się łatwa. Teraz rozmawiamy partnersko. Ja pewne rzeczy zlecam, mówię, co jest dla nas ważne, a trener przedstawia swoją perspektywę i swoje wnioski.

I całkowicie schował ego do kieszeni?

- Tak. Jest członkiem sztabu, odpowiada za analizę przeciwnika wraz z trenerem Zarankiem i za indywidualny rozwój naszych środkowych pomocników.

Wróćmy do pana. Dużo musiał pan poświęcić, żeby w tym wieku być w takim miejscu?

- Zaczęło się od gry w akademii Rakowa przez dziesięć lat, którą przerywało pięć operacji kolan, więc jak miałem dwadzieścia lat wiedziałem już, że nie będę grał w piłkę. Czułem, że to po prostu niemożliwe. Po czwartej operacji jeszcze próbowałem grać w czwartej lidze, żeby sobie trochę dorobić podczas studiów, ale miałem już wtedy przemyślane, że jeśli tylko przytrafi się jeszcze jedna kontuzja, to definitywnie kończę. No i był sparing w Sieradzu, jakoś w środku zimy. Jak tylko doszło do tamtej kontuzji, od razu, już po pięciu sekundach wiedziałem, że to był mój ostatni mecz.

Czyli ACL - trzyliterowy łamacz karier. To było piąte zerwanie więzadeł krzyżowych?

- Trzecie. Dwie pozostałe operacje były poprawkami po poprzednich. Jednocześnie wiedziałem, że chcę zostać przy piłce. Droga trenerska była naturalna, bo zawsze interesowały mnie działania taktyczne. Grając lubiłem realizować to, o co prosili mnie trenerzy. Jeszcze będąc w akademii oglądałem mecze pod kątem taktycznym i brałem od naszych trenerów różne konspekty treningowe.

Ale jak kończył pan z graniem, był pan z tym pogodzony?

- Złość, smutek i te wszystkie negatywne emocje towarzyszyły pierwszej, a przede wszystkim drugiej kontuzji, kiedy zacząłem trenować z pierwszym zespołem. Miałem niecałe 18 lat i to wiele dla mnie znaczyło. Treningi u Marka Papszuna były niesamowite. Wszystko robiło na mnie wrażenie. Jeśli chodzi o jakość i intensywność treningów, przeskok był dla mnie ogromny. Byłem tym absolutnie podjarany. Dlatego tak się załamałem, gdy na treningu zerwałem więzadła. Przy kolejnych kontuzjach byłem już z tym bardziej pogodzony. Nie byłem też tak dobry, żeby grać w Ekstraklasie czy I lidze.

Ale pan to wie dzisiaj, czy wiedział już wtedy?

- Już wtedy wiedziałem.

Nawet mając niespełna osiemnaście lat, gdy trafiał pan do pierwszej drużyny drugoligowego Rakowa? Myślałem, że w takich okolicznościach jeszcze się marzy o karierze.

- Wtedy, przez moment, może pomyślałem, że się wyżyłuję i wycisnę, ile się da, żeby grać w tej drugiej lidze. Ale nigdy nie miałem w głowie marzeń o grze w Ekstraklasie. Chciałem grać zawodowo, ale wiedziałem, że nie stać mnie na najwyższy poziom.

Pytam o te poświęcenia, bo idzie pan przez karierę bardzo szybko, a jednocześnie powtarza, że najważniejszą kompetencją świata jest umiarkowanie. Nie wiem, czy w pana tempie rozwoju widać umiarkowanie. Przygotowując się do tej rozmowy też słyszałem od naszych wspólnych znajomych, że jest pan wręcz zafiksowany na punkcie pracy i rozwoju.

- To prawda, czasami brakuje mi tego umiarkowania, dlatego też bardzo pracuję w ostatnim czasie nad produktywnością. Staram się odejmować sobie zadań i robić mniej, bo w tym świecie, przy takiej liczbie bodźców i informacji, trzeba tak robić. W samej piłce mamy tyle danych i możliwości, że nie można chwytać za wszystko. Szukam umiarkowania, ale wciąż nie pracuję po osiem godzin dziennie.

A ile?

- Trudno nawet policzyć. Dużo. Tydzień to dla mnie mikrocykl, więc na początku, tak do środy włącznie, pracuję cały czas. Dwa dni i dzień przed meczem wieczory mam już luźniejsze.

Może będąc pierwszym asystentem w klubie Ekstraklasy po prostu nie da się znaleźć umiarkowania.

- Może uda mi się je znaleźć w szerszej perspektywie. Nie na co dzień, nie w każdym tygodniu, ale wierzę, że w skali roku już da się to wyważyć. I do tego będą dążył.

To wracam do pytania o koszty tego wszystkiego. Zyski każdy zna, każdy sobie wyobraża.

- Jak tylko skończyłem grać, od razu na maksa poszedłem w trenowanie. Założyłem blog taktyczny i analizowałem po trzy mecze dziennie. Jeździłem na każde szkolenie, jakie tylko znalazłem, na każdą konferencję i każdy staż, więc wydawałem na to dużo pieniędzy. A jak już wszedłem na poziom centralny, nigdy nie pracowałem po osiem godzin od poniedziałku do piątku. Bardziej żyłem terminarzem drużyny i nie prosiłem nigdy o dzień wolnego. W klubie zawsze było coś do zrobienia, a ja chciałem się poświęcać dla piłkarzy i trenera. Mam o tyle łatwiej, że jeszcze nie założyłem rodziny i nie mam dzieci. A to wielka różnica. Nie wiem, jak radzą sobie trenerzy, którzy mają dwójkę czy trójkę dzieci, jak udaje im się to godzić z pracą. Duży szacunek. Mam też to szczęście, że moja narzeczona wywodzi się ze sportu, z siatkówki, więc mnie rozumie. Interesuje się piłką, jeździ na mecze, żyje tym.

No i ma prawo jazdy, więc ona prowadzi, a pan w tym czasie może siedzieć na miejscu pasażera i pracować.

- Zawsze tak jest. Jak jedziemy gdzieś razem, prawie nigdy nie prowadzę. Kurs UEFA A miałem na Dolnym Śląsku, dojeżdżałem do Żarowa, czyli jakieś 2,5-3 godziny. Zjazdy były w weekendy, miałem też mecze Polonii Bytom, więc było mnóstwo jeżdżenia nocami – z meczu na kurs, albo z kursu na mecz i z powrotem. I chyba ani razu sam nie prowadziłem, tylko Magda, a ja przygotowywałem już analizę meczu.

Na Narodowy też przyjeżdża?

- Tak, to mój największy kibic. Ona i najbliższa rodzina, rodzice. Dzięki tacie w ogóle zacząłem grać i dzięki niemu jestem dzisiaj w piłce. To jedyny mężczyzna w moim życiu, który chce lepiej dla mnie niż dla siebie. Jak miałem sześć lat, nie lubiłem oglądać meczów, piłka wręcz mnie wkurzała. Ale u nas nic innego nie leciało – w każdy weekend mecz za meczem, najczęściej liga angielska i Ekstraklasa. W święta też obowiązkowo mecze w ramach boxing day. Chodziliśmy razem na mecze Rakowa, jak jeszcze występował w niższych ligach. Tata jest wielkim fanem piłki, grał w naszej miejscowości. I na pewno to dzięki niemu zacząłem grać – on mnie woził na treningi przez wiele lat. Ile kilometrów się uzbierało, ile pieniędzy rodzice wydali na moje wszystkie operacje i rehabilitacje… To jest nie do policzenia.

To też wyjątkowe, że macie dzisiaj bardzo częstochowski sztab. Pan i Łukasz Tomczyk jesteście stąd. W rodzinach, wśród przyjaciół, sąsiadów, macie kibiców tego klubu. Kontakt jest nieustanny.

- To jedno. W sztabie mamy też sześć osób z jednej drużyny z akademii Rakowa, z rocznika 98/99: Kuba Jastrzębski - asystent trenera bramkarzy, Łukasz Juchnik – trener przygotowania motorycznego, Błażej Stępień – fizjoterapeuta, Maciej Leszczyński – analityk, Patryk Węgrzyński – kitman, no i ja.

Gdybym był złośliwy, powiedziałbym, że akademia Rakowa lepiej wychowuje członków sztabu niż piłkarzy. Ale wcześniej wspomniał pan o rodzinnej miejscowości. Jaka jest Szarlejka?

- Szarlejka to całe moje dzieciństwo, więc mam olbrzymi sentyment. Kiedyś była tam tylko jedna ulica, przy której wszyscy mieszkali, więc każdy się znał. Było tam bardzo spokojnie, dopóki nie puścili tamtędy autostrady A1. Generalnie nic tam nie było. Tylko klub piłkarski, w którym zaczynałem i który gra w A-klasie. Dzisiaj doszło trochę mieszkańców, bo ludzie się pobudowali, ale kiedyś mieszkało jakieś 700-800 osób. Z kolegami całe dzieciństwo spędziliśmy na podwórku i uprawialiśmy wszystkie sporty świata. Co tylko się dało. Pod wpływem Włókniarza Częstochowa - „speed rower", a pod wpływem Adama Małysza – skoki narciarskie.

Skakaliście na nartach?

- Niech pan wpisze na YouTube: "skoki narciarskie Szarlejka". Organizowaliśmy Turniej Czterech Skoczni. Budowaliśmy swoje skocznie, celowo w czterech różnych miejscach i później skakaliśmy na zjazdówkach.

Jest w ogóle coś takiego, jak talent do bycia trenerem?

- Jak grałem w piłkę, to myślałem, że nie. Ale teraz wiem, że na pewno jest. Choćby talent do szybkiego przyswajania informacji. Mówiłem o tym, ile mamy dzisiaj danych, jak one są obszerne i złożone, więc taki talent bardzo pomaga. Zwiększyła się liczba kompetencji twardych i miękkich, które musi mieć trener. Połączenie ich to też rodzaj talentu. Albo bycie utalentowanym w konkretnym obszarze, który codziennie się wykorzystuje będąc trenerem. Dam przykład. Jak akurat sam jadę samochodem, to słucham podcastów. Miałem taki miesiąc z Jackiem Walkiewiczem, gdy słuchałem wszystkich jego wykładów, podcastów i wywiadów z nim. Został zapytany, ile miał wystąpień publicznych - mniejszych, większych, nieważne. Oszacował, że jakieś 1500-2000. Pomyślałem sobie: tak mało? My, trenerzy, mamy około 7-8 wystąpień publicznych w każdym tygodniu – przed drużyną, przed sztabem, przed dziennikarzami. Pomijając nawet treningi, które przecież też można by podczepić pod wystąpienie publiczne, mamy odprawy taktyczne, mentalne, konferencje prasowe. Przy takich odprawach trzeba połączyć kompetencje twarde – taktykę, ale też zrobić to w odpowiedni sposób, więc ważne są też kompetencje miękkie. I można mieć do tego predyspozycje. Wtedy jest łatwiej.

Widział je pan u siebie?

- Niby wiedziałem, że mam analityczny umysł i dobrze się czułem w rozmowach o taktyce, ale nie byłem tego wszystkiego do końca świadomy. Mój pierwszy dzień w roli trenera spędziłem w drugoligowej Skrze Częstochowa. Patrzę na to dzisiaj i nie wiem, jak to jest możliwe, że mając 20-21 lat, bez żadnego doświadczenia, od razu mam styczność z Piotrkiem Noconiem i innymi zawodowymi piłkarzami. Dopiero później się tego wszystkiego uczyłem – na odprawach, treningach, podczas rozmów z piłkarzami. Codziennie szukałem i nadal szukam wiedzy z każdego aspektu piłki nożnej - taktycznej, technicznej, motorycznej.

Każdy zawodnik ma u was w Rakowie "kartę piłkarza", gdzie sam wpisuje swoje cele. Podaje rzecz, którą w danym półroczu chce poprawić oraz swoją mocną stronę, którą chce szlifować. Co by pan wpisał, gdyby była "karta trenera"?

- Rozpisuję sobie też takie rzeczy. Teraz pracuję nad kompetencjami miękkimi. Skupiam się na dwóch obszarach – wspominanej już produktywności i właśnie wystąpieniach publicznych. Pracuję z trenerem mentalnym, Konradem Czapeczką, który jest z nami w sztabie. On analizuje moje odprawy i konferencje prasowe, na których byłem. Daje mi wskazówki, podsuwa różne rozwiązania, mówi co dodać, a co odjąć. Dobrze się w tym obszarze czuję. Chociaż wiadomo, że jak byłem na kongresie organizowanym przez Przemka Mamczaka i Pawła Szymańskiego z "EkstraTrenera", w sali kinowej, w której było 400 osób, a ja miałem prezentację, świeciła mi lampa w oczy i nawet jej nie widziałem, to odczuwałem stres.

Ale słyszałem recenzje tego wystąpienia. Były dobre.

- Cieszę się. A jeszcze co do produktywności – staram się robić rzeczy, które naprawdę są w mojej pracy ważne. Zacząłem korzystać z aplikacji, które pomagają planować dzień i realizować cele. To zresztą musiało się u mnie zmienić, bo w Rakowie mamy jeszcze więcej danych i informacji niż w Polonii Bytom. Można w tym utonąć.

O przeprowadzce z Polonii do Rakowa chciałbym pomówić szerzej. Przechodziliście z trenerem Tomczykiem z niższej ligi do klubu, który przez lata był budowany przez jednego trenera. Nawet teraz siedzimy w pokoju po Marku Papszunie. Czuliście na sobie wzrok piłkarzy? Sprawdzali was, egzaminowali?

- Myślę, że to normalne. Gdybyśmy przeszli do innego klubu z Ekstraklasy, byłoby podobnie.

Ale nie aż tak, jak tutaj.

- Zgoda. Zostać trenerem po Marku Papszunie, którzy przeprowadził ten klub z II ligi do mistrzostwa Polski i europejskich pucharów, który rozwinął tutaj ludzi i wyznaczył standardy pracy, samemu przychodząc z pierwszej ligi, to była najtrudniejsza praca w Polsce. Normalne jest więc, że oczy piłkarzy były na nas zwrócone. Są zresztą do dzisiaj.

I jaki mieliście na to pomysł?

- Weszliśmy do zespołu, który był tworzony przez Marka Papszuna. On tworzył profile graczy na dane pozycje, więc zawodnicy byli dopasowani do jego stylu gry. A teraz ten styl się zmienił. Narzuciliśmy rzeczy, w które my wierzymy. W pierwszych meczach w Ekstraklasie bardzo wyraźnie widać, co się zmieniało na połowie przeciwnika, gdy mieliśmy piłkę. I najwięcej zmian w naszej grze jest właśnie w fazie, w której my mamy piłkę. Tutaj trener Tomczyk wierzy w rzeczy, które są bardzo odmienne od tego, co Raków proponował wcześniej. Wdrażamy je sukcesywnie każdego dnia, ale potrzeba czasu, żeby zmienić DNA zespołu i ogólną wizję gry. A drugą sprawą, na którą postawiliśmy, jest rozwój piłkarzy, dlatego dużo działamy w zakresie treningów indywidualnych.

Powiedział pan, że potrzebujecie czasu. Czujecie, że go macie?

- Trudne pytanie. Skupiamy się na tym, żeby rozwijać się z dnia na dzień i szukamy rozwiązań, dzięki którym będziemy poprawiać się z meczu na mecz. Naszym celem był awans do finału Pucharu Polski i ten cel spełniliśmy. Teraz chcemy finał wygrać. To bardzo ważne, bo sukcesy zawsze budują zespół. A jeszcze lepiej budują go trofea. Jeśli wygramy, bardzo nam to pomoże. Jeśli wrócimy z medalami, to tym wynikiem też zbudujemy spójność. Łatwiej nam będzie później wdrażać swoją wizję.

Czyli przed wami bardzo ważny mecz.

- Mecz sezonu.

Dla pana – mecz życia?

- Na pewno.