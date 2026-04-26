Było 4:6, 6:4. W meczu Rybakiny decydował trzeci set

Jelena Rybakina rozgrywa bardzo dobry sezon, co poskutkowało awansem na drugie miejsce w światowym rankingu. I choć reprezentantka Kazachstanu dopiero co wygrała turniej w Stuttgarcie, to w Madrycie od początku ma problemy. Już w pierwszym meczu była blisko odpadnięcia, ale ostatecznie udało jej się wygrać w trzech setach z Eleną-Gabrielą Ruse.

Zobacz wideo Probierz uratował karierę Koseckiego? "Będę mu za to na zawsze wdzięczny"

Rybakina znów źle weszła w mecz

Dzisiaj Rybakina stanęła przed jeszcze trudniejszym zadaniem. Jej rywalką była Qinwen Zheng (36. WTA), czyli zawodniczka, która w szczytowej formie zajmowała nawet 4. miejsce w światowym rankingu. I Chinka już w pierwszym secie pokazała, że wciąż potrafi być groźna. Decydujący moment nastąpił w piątym gemie, gdy udało jej się przełamać reprezentantkę Kazachstanu. Rybakina potrafiła odpowiedzieć dobrym tenisem - w siódmym gemie nie straciła punktów - ale nie była w stanie nadgonić tej straty. Zheng wygrała pierwszego seta 6:4.

Drugi set zaczął się fatalnie dla Rybakiny, bo od razu dała się przełamać. W drugim gemie Zheng była o krok od wyjścia na prowadzenie 2:0, ale nie wykorzystała prowadzenia 40:0. Rybakina po najdłuższej do tej pory części spotkania odrobiła stratę. Blisko przełamania Chinki była też w szóstym gemie, ale nie wykorzystała trzech breakpointów i był remis 3:3.

Do dużej kontrowersji doszło w ósmym gemie, gdy Zheng trafiła w aut, ale system pokazał, że trafiła w linię. Rybakina domagała się reakcji od pani arbiter, ale ta nie mogła nic zrobić. Punkt został uznany, a chwilę później Zheng wygrała gema.

Rybakina tą sytuacją się nie załamała i w dziesiątym gemie dała radę przełamać rywalkę, co oznaczało wygraną w drugim secie 6:4. A to oznaczało, że będziemy mieli w tym meczu trzeciego seta.

W nim Rybakinie szło już dużo lepiej. Dwa razy udało jej się przełamać Qinwen Zheng (w czwartym i szóstym gemie) i reprezentantka Kazachstanu szła po pewne zwycięstwo w trzecim secie. Chinka potrafiła jeszcze odpowiedzieć, ósmego gema wygrała do zera, ale to było za mało. Po całkiem dobrym meczu przegrała z wiceliderką światowego rankingu 6:4, 4:6, 3:6.

W kolejnym meczu Jelena Rybakina zagra ze zwyciężczynią spotkania Jelena Ostapenko - Anastazja Potapowa.