Koszmar Peguli w Madrycie! Wynik mówi sam za siebie

Po tym jak choroba skutecznie osłabiła i na dłuższą metę uniemożliwiła Idze Świątek skuteczną walkę w III rundzie w Madrycie, Polka stanęła przed nowym zagrożeniem. Zagrożeniem ze strony Jessiki Peguli, która mogła nawet wyprzedzić naszą tenisistkę w rankingu WTA. Potrzebowałaby do tego, co prawda zwycięstwa w całych zawodach, ale nawet i bez tego stanęła przed szansą, by mocno się do Igi zbliżyć.

Obie wygrały w rozgrzewkach. Przyszedł czas na wielki test

Amerykanka świetnie zaczęła sezon na kortach ziemnych, wygrywając turniej WTA 500 w Charleston. Przy czym należy zauważyć, że też nie były to jakoś niesamowicie mocno obsadzone zawody i rywalizacja w Madrycie jawiła się jako prawdziwy test. Pegula w II rundzie bez większych kłopotów poradziła sobie z Katie Boulter (6:4, 6:4). Jednak o 1/8 finału przyszło jej walczyć z 23. światowym rankingu Martą Kostiuk. Ona z kolei niedawno też wygrała turniej, a konkretnie WTA 250 we francuskim Rouen. W II rundzie w Hiszpanii ograła Julię Putincewą w dwóch setach.

Kostiuk jak natchniona

Mogliśmy oczekiwać wyrównanego, emocjonującego boju. Pierwszy set jednak z takowym miał niewiele wspólnego. Kostiuk wyglądała lepiej zarówno przy swoim serwisie, jak i na returnie. Przede wszystkim jednak umiała utrzymać nerwy na wodzy, grając pod presją. Ukrainka musiała w tej partii bronić dziewięciu breakpointów. Udało się za każdym razem. Z kolei Pegula aż dwa razy dała się przełamać (na trzy próby). Efekt? 6:1 dla Kostiuk po zaledwie 35-ciu minutach.

Pegula znalazła się pod ścianą, a rywalka nie zamierzała jej wypuścić. Amerykanka chciała wywrzeć większą presję na Kostiuk. Szukała kończących uderzeń, próbowała wymuszać błędy. Przy czym na Ukraince dużego wrażenia to nie robiło. W trzecim gemie zaatakowała serwis Peguli i zrobiła to tak efektywnie, że wywalczyła wynik 40:0. Jednego breakpointa Amerykanka wybroniła, ale drugiego już nie. Kostiuk znów ją przełamała i mocno zbliżyła się do wygranej w całym meczu.

Pegula kipiała frustracją. Ukraiński majstersztyk w Madrycie

Im dłużej trwał ten set, tym lepiej grała Kostiuk. Potrafiła czasem bronić nieprawdopodobne zagrania. Przy stanie 4:2 dla Ukrainki Pegula z frustracji uderzyła piłką o bandę reklamową. Nie zmieniło to jednak faktu, że kilka chwil później zrobiło się już 5:2 i to z podwójnym przełamaniem. Droga do zwycięstwa dla Kostiuk zmieniła się w autostradę.

Czasem nawet na autostradzie zdarzają się wyboje i Ukrainka nie dokończyła dzieła już przy pierwszej okazji. Ryzyko w końcu się Amerykance opłaciło, dzięki czemu odrobiła jedno przełamanie. Doprowadziła nawet do wyniku 4:5, ale to było tylko odwleczenie nieuniknionego. Kostiuk w kolejnym gemie znów zagrała świetnie, kończąc mecz potężnym forhendem po krosie. Wspaniały mecz Ukrainki i zasłużona wygrana 6:1, 6:4!