- Ostatnie trzy dni czułam się okropnie. Złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych godzinach czułam się w porządku, w innych fatalnie. W pierwszym i drugim secie wciąż czułam, że mam szansę. Potem, w trzecim, zaczęłam odczuwać lekkie zawroty głowy i brak koordynacji ruchowej. Nie mogłam nic pić, bo ciągle czułam się pełna, a poziom energii drastycznie spadł - tłumaczyła Iga Świątek po meczu z Ann Lin. Polka nie była w stanie dokończyć spotkania trzeciej rundy w Madrycie i skreczowała przy stanie 6:7(4), 6:2, 0:3 (0:30).

Na reakcję świata na to, co stało się w meczu 24-latki, nie trzeba było długo czekać. "To był dla niej niezwykle trudny dzień. Ciągle walczy o to, by odzyskać dawną formę, a impreza w Madrycie wydawała się do tego idealnym miejscem. Tutaj miała odzyskać pewność siebie i zyskać nową tożsamość, ale największą przeciwniczką dla niej była kondycja fizyczna. Przez cały mecz sprawiała wrażenie chorej" - pisał puntodebreak.com.

O tym, że właśnie w stolicy Hiszpanii Świątek liczyła na przełamanie, ale kolejna szansa jej uciekła, pisał włoski Eurosport. "Niekończący się kryzys Polki" - czytamy w tytule."Była numer 1 w rankingu nie zdołała przerwać negatywnej passy. (...) Główną przeszkodą dla niej były problemy fizyczne. Świątek miała tak wielkie kłopoty, że potrzebowała interwencji lekarza, który sprawdził jej parametry życiowe. Zeszła z kortu ze łzami w oczach, wyglądając na wyraźnie wyczerpaną" - czytamy.

"Opuściła kort kompletnie zdruzgotana i ze łzami w oczach" - pisze z kolei 20minutos.es. "Poniosła poważną porażkę. (...) Nieświadomie sprawiła pierwszą niespodziankę turnieju w sobotę" - dodało medium. "W drugim meczu w Madrycie jej problemy były widoczne od początku. Była niepewna siebie i nieswojo czuła się na korcie, nie potrafiła kontrolować meczu i choć wywalczyła tie-breaka, to ostatecznie nie przechyliła szali zwycięstwa na własną korzyść. I mimo że odzyskała kontrolę nad pojedynkiem w drugim secie, to na początku trzeciego musiała prosić o pomoc. Uznała, że nie ma już sił i przerwała mecz" - pisało inne hiszpańskie medium, abc.es.

"Madryt traci jedną z faworytek"

"Wygląda na to, że wirus dotknął kilku zawodników, ponieważ Marin Cilić również musiał wycofać się z turnieju przedwcześnie, narzekając na podobne dolegliwości. Tym samym Caja Magica traci jedną z faworytek, która przyjechała pełna energii, licząc na zdobycie kolejnego trofeum w Madrycie (...) Tak nagłe wycofanie pozbawiło Świątek możliwości dłuższej rywalizacji w turnieju, który mógł być dobrym przygotowaniem do jej prawdziwego celu: ponownego triumfu na kortach ziemnych Rolanda Garrosa" - dodała redakcja.

"To był poważny cios dla Świątek" - ocenił kataloński "Sport", ale o Polce pisali też we Francji. "Chora i zapłakana Iga Świątek odpada w trzeciej rundzie" - pisał portal ouest-france.fr. Jak zauważył, nigdy tak wcześniej Polka z turniejem w Madrycie się nie żegnała. O tej statystyce pisze też rfi.fr. Co krecz oznacza dla Świątek? W najgorszym przypadku spadnie na 5. lokatę w rankingu WTA. Obecnie jest czwarta. Jedno jest pewne, jej strata do czołówki może drastycznie wzrosnąć. Główne rywalki, a więc Aryna Sabalenka czy Jelena Rybakina wciąż są w grze.