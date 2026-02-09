Gruchnęły wieści ws. Sereny Williams! Padła data powrotu na kort

Serena Williams to jedna z najwybitniejszych zawodniczek w historii tenisa. Ma na koncie aż 23 tytuły wielkoszlemowe i aż cztery złote medale igrzysk olimpijskich. Karierę oficjalnie zakończyła po US Open w 2022 r. Po nieco ponad trzech latach 44-latka może wrócić do rywalizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Serena Williams o krok od wznowienia kariery

Pod koniec zeszłego roku pojawiły się informacje, że Serena Williams złożyła odpowiednie dokumenty, które pozwoliłyby ponownie wpisać Amerykankę na listę aktywnych zawodniczek. Trafiła na listę testową Międzynarodowej Agencji Integralności Tenisa (ITIA). Musiała odczekać kolejne kilka miesięcy po wpisaniu na listę i przejść w tym czasie konkretne testy antydopingowe.

Jak donosi Ben Rothenberg, ITIA zaktualizowała listę i Serena Williams będzie miała wkrótce zmieniony status. Według aktualizacji będzie uznawana jako aktywna tenisistka od 22 lutego.

Jest zatem szansa, że Williams wróci na kort już w marcu. Najwcześniej moglibyśmy ją oglądać podczas turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells. Miałaby możliwość zgłosić się do rywalizacji singlistek i deblistek. Mimo że od dawna nie jest klasyfikowana w rankingu WTA, z pewnością mogłaby liczyć na dziką kartę od organizatorów.

"Teraz, gdy jej powrót jest już niezaprzeczalny i oficjalny, czekamy, aż Serena po raz pierwszy otwarcie i szczerze opowie o swoich planach i motywacjach" - skomentował Rothenberg.

Zobacz też: Tak wygląda klasyfikacja medalowa IO po tym, co zrobił Tomasiak

W grudniu Williams zaprzeczała, że planuje powrót do regularnej gry. Andy Roddick sugerował jednak, że Williams złożyła dokumenty, by otworzyć sobie furtkę do okazyjnych występów, korzystać z "dzikich kart", tak jak robi to jej siostra Venus. Portal pundodebreak.com podawał niedawno, że możliwy jest nawet debel sióstr Williams.