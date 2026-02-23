Polskie skoki przeżyły renesans na igrzyskach olimpijskich. W Predazzo Biało-Czerwoni wywalczyli trzy medale. Każdy z nich to dzieło Kacpra Tomasiaka - dwa indywidualnie, a jeden wspólnie z Pawłem Wąskiem w duetach. Czy to przełoży się na dobre wyniki w Pucharze Świata? Wiadomo już, kto wybierze się na zawody PŚ w Austrii.

Oto przyszłość Tomasiaka. Dlatego nie poleci do Austrii

Na słynnej Kulm położonej pomiędzy miejscowościami Tauplitz i Bad Mittendorf zobaczymy loty narciarskie. Na profilu Polskiego Związku Narciarskiego na portalu X podano informacje dotyczące kadry powołanej na te zmagania. Maciej Maciusiak zdecydował, że zobaczymy Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Kamila Stocha i Klemensa Joniaka.

"Przy całym hajpie na Tomasiaka bardzo podoba mi się, jak Maciej Maciusiak zarządza nim w tym sezonie. Nie zapomnijmy, że ma 19 lat a do tego sezonu nigdy nie startował więcej niż 2 weekendy z rzędu. Kacper ma skakać przez kolejne 15 lat, a nie można go zajechać w tym sezonie. Tym bardziej że gdy kadra będzie w Kulm, on poleci do Lillehammer na MŚJ. I kolejna świetna rzecz. Klemens Joniak na cały weekend lotów, które polubił w Oberstdorfie" - skomentował menedżer ds. komunikacji w PZN Piotr Majchrzak.

Tomasiak weźmie udział w mistrzostwach świata juniorów w Lillehammer zostaną rozegrane od 4 do 8 marca.

A jakie wspomnienia mają polscy skoczkowie z zawodów Pucharu Świata na Kulm? Historia zawodów na tej skoczni sięga 1982 roku, gdy wygrywał legendarny Matti Nykanen. Po raz pierwszy Polak wywalczył miejsce na podium podczas lotów w Tauplitz w 2003 roku.

Był to oczywiście Adam Małysz, który przegrał wówczas z Florianem Lieglem i Svenem Hannawaldem. Dwa lata później ponownie był trzeci - tym razem za plecami Andreasa Widholzla i Roara Ljokelsoya. W 2005 roku mógł powiedzieć - do trzech razy sztuka. 16 stycznia wygrał konkurs, wyprzedzając Widholzla i Risto Jussiliainena.

Wyczyn Małysza w 2020 roku powtórzył Piotr Żyła, gdy wygrał zawody wyprzedzając Timiego Zajca oraz Stefana Krafta. Kamil Stoch osiem lat wcześniej przegrał z Andersem Bardalem i Daikim Ito, finiszując na trzeciej pozycji.

Po raz ostatni Puchar Świata na Kulm rozegrano w 2023 roku. Wygrywał Halvor Egner Granerud. Rekordzistą obiektu (247,5 metra) jest Ziga Jelar.