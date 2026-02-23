Powrót na stronę główną

Tomasiak poza kadrą na Puchar Świata. Oto powód

Maciej Maciusiak wybrał skład na zawody Pucharu Świata na słynnej skoczni Kulm. Na mamucie zobaczymy pięciu Polaków. Nie ma wśród nich Kacpra Tomasiaka, bohatera igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.
Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl

Polskie skoki przeżyły renesans na igrzyskach olimpijskich. W Predazzo Biało-Czerwoni wywalczyli trzy medale. Każdy z nich to dzieło Kacpra Tomasiaka - dwa indywidualnie, a jeden wspólnie z Pawłem Wąskiem w duetach. Czy to przełoży się na dobre wyniki w Pucharze Świata? Wiadomo już, kto wybierze się na zawody PŚ w Austrii.

Zobacz wideo Dlatego Tomasiak robi znak krzyża przed skokiem. Powiedział to przed kamerą

Oto przyszłość Tomasiaka. Dlatego nie poleci do Austrii

Na słynnej Kulm położonej pomiędzy miejscowościami Tauplitz i Bad Mittendorf zobaczymy loty narciarskie. Na profilu Polskiego Związku Narciarskiego na portalu X podano informacje dotyczące kadry powołanej na te zmagania. Maciej Maciusiak zdecydował, że zobaczymy Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Kamila Stocha i Klemensa Joniaka.

"Przy całym hajpie na Tomasiaka bardzo podoba mi się, jak Maciej Maciusiak zarządza nim w tym sezonie. Nie zapomnijmy, że ma 19 lat a do tego sezonu nigdy nie startował więcej niż 2 weekendy z rzędu. Kacper ma skakać przez kolejne 15 lat, a nie można go zajechać w tym sezonie. Tym bardziej że gdy kadra będzie w Kulm, on poleci do Lillehammer na MŚJ. I kolejna świetna rzecz. Klemens Joniak na cały weekend lotów, które polubił w Oberstdorfie" - skomentował menedżer ds. komunikacji w PZN Piotr Majchrzak.

Tomasiak weźmie udział w mistrzostwach świata juniorów w Lillehammer zostaną rozegrane od 4 do 8 marca.

A jakie wspomnienia mają polscy skoczkowie z zawodów Pucharu Świata na Kulm? Historia zawodów na tej skoczni sięga 1982 roku, gdy wygrywał legendarny Matti Nykanen. Po raz pierwszy Polak wywalczył miejsce na podium podczas lotów w Tauplitz w 2003 roku.

Był to oczywiście Adam Małysz, który przegrał wówczas z Florianem Lieglem i Svenem Hannawaldem. Dwa lata później ponownie był trzeci - tym razem za plecami Andreasa Widholzla i Roara Ljokelsoya. W 2005 roku mógł powiedzieć - do trzech razy sztuka. 16 stycznia wygrał konkurs, wyprzedzając Widholzla i Risto Jussiliainena.

Wyczyn Małysza w 2020 roku powtórzył Piotr Żyła, gdy wygrał zawody wyprzedzając Timiego Zajca oraz Stefana Krafta. Kamil Stoch osiem lat wcześniej przegrał z Andersem Bardalem i Daikim Ito, finiszując na trzeciej pozycji.

Po raz ostatni Puchar Świata na Kulm rozegrano w 2023 roku. Wygrywał Halvor Egner Granerud. Rekordzistą obiektu (247,5 metra) jest Ziga Jelar.

